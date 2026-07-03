В Новокуйбышевске открыли памятную доску фронтовику и нефтянику Николаю Фомину

На открытии мемориальной доски присутствовали родные и близкие Николая Ивановича Фомина. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Имя Николая Ивановича Фомина известно нескольким поколениям новокуйбышевцев. Ветеран Великой Отечественной войны, нефтепереработчик с большой буквы, руководитель производства масел, рационализатор и изобретатель, он работал в отрасли свыше тридцати лет. Стал легендой и учителем для многих нефтяников города. По инициативе Новокуйбышевского завода масел и присадок (НЗМП), у истоков производства которого он стоял, в память о нем на доме №20/24 на улице Кутузова установили мемориальную доску. Торжественный митинг по случаю открытия памятного знака провели 1 июля – в день рождения НЗМП.

Николай Фомин запечатлен на мемориальной доске со своими боевыми и трудовыми наградами. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Победитель и основатель династии

В доме на улице Кутузова Николай Иванович прожил почти полвека. На мемориальной доске он запечатлен со своими боевыми и трудовыми наградами, которых было не счесть. Среди них ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. Его дочери – Татьяна и Ольга, внуки и правнуки, которые приняли участие в открытии мемориала, – таким его и помнят – с наградами за Победу и доблестный труд.

– Наш священный долг – отдать дань памяти поколению, победившему фашизм, – сказала на митинге Татьяна Николаевна. – В нашей семье главным праздником всегда был День Победы, когда папа надевал свои награды. Когда Новокуйбышевск стал городом большой химии, папа, получивший к тому времени диплом химика-технолога, внес большой вклад в развитие нефтеперерабатывающего завода и заложил мощный фундамент для развития производства масел и последующего рождения завода.

От лица родных она поблагодарила руководство Новокуйбышевского завода масел и присадок за инициативу по увековечиванию памяти ее отца. По ее словам, он очень ценил заводчан и любил свое дело: «Для него, прошедшего войну, такие слова, как честь, доблесть, достоинство, профессионализм, были образом жизни. Мы многое переняли у папы. Все трое его детей, а потом и двое внуков пошли по его стопам».

На открытии мемориальной доски глава Новокуйбышевска Виктория Каткова подчеркнула, что это знаковое событие и дань уважения большой семье: «Это гордость нашего города. Николай Иванович – личность, о которой мы обязаны помнить».

Торжественный митинг по случаю открытия памятного знака провели в день рождения НЗМП. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Из огня войны на трудовой фронт

«С 1958 по 1987 год работал на Новокуйбышевском НПЗ. Внес значительный вклад в развитие производства нефтяных масел и присадок», – за этими строчками, выбитыми на памятной табличке, целая жизнь, любовь к профессии и неутомимое стремление приносить пользу людям и Родине.

У станка на оборонном заводе в Чапаевске Николай Фомин стоял еще 16-летним мальчишкой. Война застала его курсантом летной школы. На фронт ушел в 1942-м в составе танкодесантной роты. Участвовал в сражениях на Воронежском направлении, сдерживал противника на подступах к Москве. Был тяжело ранен в 1943-м при освобождении Воронежа. После лечения в госпиталях бороться за победу продолжил в тылу. Николай Фомин трудился так же, как воевал – с полной отдачей.

После института, в 1956 году, прибыл на Новокуйбышевский НПЗ – молодой завод, давший начало новому городу. Постигать азы профессии начал с помощника оператора, а через два года уже стал начальником установки. Потом вырос до начальника производства масел и руководил им более 11 лет.

Участники мероприятия отдали дань уважения фронтовым и профессиональным заслугам ветерана. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Приход Фомина на завод совпал с началом пуска установок второго маслоблока, присадок и нефтехимических процессов. Николай Иванович принимал участие в освоении новых технологий и пуске установок. Фомин – автор более 200 рационализаторских предложений и 9 изобретений, был награжден медалью ВДНХ, орденом Трудового Красного Знамени.

Генеральный директор Новокуйбышевского завода масел и присадок Николай Шигаев отметил, что Николай Иванович Фомин очень много сделал для развития нефтепереработки.

«Многие его идеи реализовались на новокуйбышевском заводе и на других родственных предприятиях», – подчеркнул Николай Шигаев.

Николая Ивановича запомнили требовательным к себе и окружающим, но с добрыми глазами и открытой душой. Он воспитал целую плеяду талантливых масленщиков, стал основателем династии нефтепереработчиков.

Отныне семейная и заводская история Николая Ивановича Фомина оказалась навсегда вписана в летопись города. Теперь, оказавшись на улице Кутузова, новокуйбышевцы будут вспоминать о легендарном и героическом человеке, память о котором останется в человеческих сердцах, ведь на таких, как он, стоит равняться в профессии и в жизни.