Прибилась на Дворце спорта, переехала на ТЮЗ и теперь ждет открытия метро: дворняга Пуля восемь лет работает на крупных стройках в Самаре

Корреспондент «КП-Самара» познакомилась с талисманом самарской стройки Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

На стройке станции метро «Театральная» в Самаре живет собака по кличке Пуля. Она уже восемь лет работает на объектах города — Дворец спорта, Самарский ТЮЗ, а теперь и станция метро. Строители перевозили ее с собой с объекта на объект, и теперь она стала для них не просто охранником, а членом команды. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с рабочими и узнала историю Пули.

Вновь поверила человеку, но не напрасно

На площадке строительства станции метро «Театральная» кипит работа. Среди бетона, кабелей и строительной техники есть один постоянный житель — собака по кличке Пуля. Девчонка с мокрым носом прибилась к местным работникам 8 лет назад.

Пуля сама выбирает к кому подойти, своим доверяет, а вот от чужаков сразу прячется Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал «КП-Самара» рабочий объекта Денис, Пуля появилась на объекте строительства Дворца спорта на Молодогвардейской еще в 2018 году. Тогда она была бездомной, пугливой и не подходила к людям.

«Первое время не подходила, подкармливали ее издалека. А потом проявила доверие к нам, сама пришла», — вспоминает Денис.

С тех пор Пуля переехала вместе со строителями на два новых объекта: сначала на Самарский ТЮЗ на Льва Толстого, а потом и на станцию метро «Театральная».

Готовили Пулю к переезду, а она пропала

Пуля — собака с характером. Ее перевозка с объекта на объект была непростой. К поводку она до сих пор не привыкла — не дает себя одеть. Потому и перевозить ее надо было без привязи.

«Она очень пугливая, сама решает: подойти к тебе или нет. Скорее всего, до того, как она попала к нам, человек плохо обошелся с ней. Обидели ее».

Первый переезд, с Дворца спорта на Самарский ТЮЗ, прошел просто. Пуля перебралась вместе с вагончиком, в котором жила. Вагончик погрузили на манипулятор, и собака оказалась на новом месте.

Работники объекта выделили собаке личный угол, в распоряжении Пули целый вагончик Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Второй переезд, уже с Самарского ТЮЗа на «Театральную», был сложнее. Когда Пулю готовили к перевозке, она исчезла. Строители искали ее всем коллективом, обошли склон в районе Маяковского спуска. Безуспешно. Последний вагон уехал, а Пуля появилась, когда техника уже покинула площадку. Тогда ее посадили в автомобиль Дениса и привезли на новую стройку. Там она вышла, сделала круг и убежала.

«Все расстроились, что столько было заморочек для перевозки. Но к большой радости, утром, когда мы приехали на работу, собака уже была на месте».

Охраняет объект и встречает работников

Пуля — не просто талисман. У нее есть и рабочие обязанности: она охраняет стройку, не подпускает чужих собак и гоняет котов.

Сейчас Пуля обитает около вагончика дежурных электриков, с которыми проводит большую часть времени. Там бригада из трех человек, они работают сутки через двое. С ними она чувствует себя в безопасности. У Пули есть свой уголок, своя мисочка с едой и водой. Строители ее подкармливают, гладят и дают ей просто быть рядом.

Для рабочих Пуля стала частью стройки.

«Она встречает нас постоянно, особенно тех, с кем давно знакома. И охраняет территорию».

Когда корреспондент «КП-Самара» приехала на объект, Пуля не подошла. Своим она доверяет, чужим — нет. При попытке сделать общее фото собака засмущалась и ушла к себе. Но рабочие говорят: с ними она совсем другая. Может подойти, сесть напротив и смотреть так, будто участвует в разговоре.

Несмотря на то, что Пуля пуглива и до сих пор с опаской относится к незнакомцам, она уже восемь лет остается верным спутником строителей. На этот раз она будет причастна к открытию станции метро «Театральной».