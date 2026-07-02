«К каждому собственнику находим индивидуальный подход»: в Самаре обсудили тонкости расселения жилья по программе КРТ

В Самаре прошло мероприятие "КРТ - инструкция по применению" Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре представили инструкцию по применению КРТ - одного из самых обсуждаемых градостроительных инструментов последних лет. Представители министерства градостроительной политики, инвесторы и застройщики подробно рассказали, как на практике организовано расселение жителей из домов, попадающих под снос в рамках проектов комплексного развития территорий, а также о формировании будущей социальной инфраструктуры. Подробнее - в материале «КП-Самара».

К каждому собственнику индивидуальный подход

Примером реализации градостроительной работы стали дома на Краснодонской, 33 и 35, построенные в 1941 году. Объекты были включены в программу как часть мероприятий по развитию и обновлению городской среды. Как отметила заместитель министра градостроительной политики Наталья Райская, ключевая цель подобных инициатив заключается в создании комфортной и безопасной среды для граждан, а также в обеспечении условий для их переселения в новое благоустроенное жилье.

Первой журналистам представили двухкомнатную квартиру площадью 41,6 кв. м, на которую распространялось обременение в виде действующей ипотечной задолженности. В рамках сопровождения переселения была проведена работа по переносу ипотечных обязательств на новое предоставленное жилье с сохранением прежних условий кредитования. В результате граждане приобрели квартиру в Кировском районе общей площадью 44,4 кв. м, что позволило улучшить жилищные условия без дополнительной финансовой нагрузки.

Пример расселенной квартиры Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«В дальнейшем дом будет демонтирован, в нашем договоре 42 многоквартирных дома, под распределение попадает до 1000 жилых помещений. Со всеми собственниками мы стараемся договариваться, берем во внимание их предпочтения, с каждым ведется индивидуальная работа», – рассказала председатель ГК «Паритет» Ботагоз Кинжалинова. Компания будет застраивать площадку в рамках проекта КРТ.

С каждым собственником ведется индивидуальная работа. Так, в одном из случаев собственник уже жил за пределами страны, поэтому переход права собственности был оформлен дистанционно с использованием электронной регистрации. В другой ситуации владельцы жилья изначально планировали остаться в том же квартале, одновременно приобретая квартиру в новом доме. В результате они приобрели квартиру в Промышленном районе, в новом девятиэтажном кирпичном доме. Дом с новой квартирой расположен на соседней улице.

Появится детский сад и школа

Отдельно стоит отметить вопрос формирования будущей социальной инфраструктуры. На улице Краснодонской в рамках проекта планируется строительство школы и детского сада за счет средств застройщика. Компания обеспечит полный цикл реализации: от разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы до последующей безвозмездной передачи объектов в муниципальную собственность. Школа рассчитана на 900 мест, а детский сад на 240 мест.

На территории появится школа и детский сад Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Мы раньше сталкивались с тем, что жилье новое строится, а объекты социального обеспечения нет по разным причинам. Основная причина, конечно, это нехватка бюджета. Сейчас главный принцип компоновки территории в рамках комплексного развития – это обязательное наличие социальной инфраструктуры. Мы анализируем не только потребность, которая возникнет внутри этой территории, но и сложившийся дефицит вокруг этой территории. Поэтому детский сад и школа, что будут здесь размещены, предусмотрены вместимостью большей, чем потребность этой конкретной территории. Как раз именно для того, чтобы перекрыть сложившийся дефицит уже на этой площадке в этой части города», – сказал руководитель управления КРТ Вячеслав Рандаев.

Планируется, что строительство школы и детского сада будет завершено к 2030 году, чтобы к моменту заселения жители уже имели возможность пользоваться новой социальной инфраструктурой и устраивать туда своих детей. Застройщики стремятся максимально синхронизировать ввод жилых домов и образовательных учреждений, однако фактический запуск объектов в эксплуатацию может потребовать дополнительного времени. Сроки реализации зависят от множества факторов: от прохождения всех этапов согласований до завершения строительных работ, поэтому точный период возможного сдвига пока остается неопределенным.

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