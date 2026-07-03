В Самаре обесточены котельные

Городские власти объяснили проблему убыточностью котельных и ежегодным недосбором платежей с населения. Фото: создано с помощью ChatGPT

Как стало известно «КП», в Самаре обесточено 26 котельных муниципального предприятия «Инженерная служба». Долг коммунальщиков перед энергетиками составляет 130 миллионов рублей. «Комсомолка» выяснила, чем это грозит жителям города.

Свет отключили

Энергосбытовая компания «СамГЭС» с середины мая ввела ограничения на 26 котельных, которыми управляет муниципальное предприятие «Инженерная служба». Основанием для введения санкций стало то, что МП не расплатилось за электроэнергию, потреблённую минувшей зимой. Возможно, в этих котельных отключен и газ, поскольку в прошлые годы сообщалось, что у муниципального предприятия возможны долги и перед «Газпром межрегионгаз Самара».

Представитель энергокомпании рассказал «КП», что энергетики уведомили администрацию города и министерство энергетики и ЖКХ Самарской области о накопленной задолженности муниципального предприятия и о прекращении подачи электрической энергии котельным. Поскольку горячую воду эти котельные не производят, отключение пока проходит незаметно для жителей домов, подключённых к коммунальным неплательщикам. Однако начать работать без энергии при осеннем похолодании эти котельные не смогут. Да и готовить их оборудование к зиме без освещения и электричества вряд ли удобно.

Почему образовались долги

Ситуацию, возникшую с неплатежами городских котельных, прокомментировали в администрации Самары. Городские власти объяснили проблему убыточностью котельных и ежегодным недосбором платежей с населения.

«Кредиторская задолженность за энергоресурсы, в том числе за потреблённую электроэнергию, возникает по причине нехватки средств для своевременного погашения предприятием обязательств перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», - сообщили в департаменте информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Самары.

Непонятно, будут ли для погашения задолженности повышать тариф котельных или, наоборот, заставлять МП «Инженерная служба» активнее собирать долги с клиентов, но городские власти заверили редакцию, что ситуация находится на контроле.

Как отключения котельных могут повлиять на отопительный сезон

В целом ситуация с муниципальными котельными «Инженерная служба» выглядит довольно непонятно на фоне работы «Т Плюс», которые как-то снабжают город теплом, не находясь в ситуации риска банкротства. Да и о том, что крышные котельные в новых многоквартирных домах так неэффективны, что их обесточивают на лето, вроде бы в Самаре не слышно.

Анализ новостей прошлых лет показывает, что «Инженерная служба» является проблемной для муниципалитета, энергетиков и газовиков далеко не первый год. И не первый год есть вероятность, что будет возбуждено дело о банкротстве этого предприятия. Но кому тогда нужно будет передать эти убыточные котельные? «Т Плюс»? И получается, что попытаться избавиться от них муниципалитету было бы логично как можно быстрее - до начала следующей зимы.

По информации МП «Инженерная служба», заявлений об банкротстве их муниципальной компании от кредиторов в этом году пока не поступало. Вопрос о реорганизации или передаче их функций другой организации также пока вроде бы не стоит. Предположим, что и повышать тариф котельных в предвыборный период вряд ли будут.

«Подготовка к отопительному периоду 2026–2027 годов осуществляется согласно ранее утверждённому графику планово предупредительного ремонта, - успокоили редакцию «КП» в администрации Самары. - При необходимости подключения переносного электроинструмента на котельных и на тепловых сетях применяются передвижные бензиновые электрогенераторы».

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.