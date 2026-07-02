«Мы голосуем не просто за кандидатов, а за путь развития страны и региона»: Вадим Михеев – о выборах в Самарской области в 2026 году

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев стал гостем на радио «КП-Самара»

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев стал гостем на радио «КП-Самара». Он рассказал, чем нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих, будет ли возможность у жителей участвовать в выборах с помощью дистанционного электронного голосования, какие технологии используются для подсчета голосов и как обеспечивается прозрачность на всех этапах.

- Самарская губернская дума назначила выборы депутатов восьмого созыва на 20 сентября этого года. С этого момента у вас начался новый цикл работы. Расскажите, что происходит в избирательной системе сразу после официального назначения даты выборов.

- Официальное опубликование решения запустило цепочку обязательных процедур. Мы вошли в жесткий правовой режим. Центральной избирательной комиссией уже принят весь необходимый пакет правовых актов. Это и календарный план - своего рода дорожная карта, где прописаны все действия и сроки для кандидатов, для избирательных объединений, а также для самих избирателей. Принят комплекс мер по информированию. Избиратель должен знать, кто идет на выборы, какие сведения есть о кандидатах и когда ему необходимо прийти на избирательный участок.

Окружные избирательные комиссии уже приступили к работе. Сейчас идет период выдвижения. Он начался сразу после официального опубликования решения и продлится для самовыдвиженцев до 22 июля, а для избирательных объединений до 28 июля. Далее мы перейдем к этапу подачи документов на регистрацию. Он завершится 5 августа. После этого мы уже будем понимать, кто именно будет включен в избирательные бюллетени.

- В вашей биографии 14 лет работы в должности председателя областного избиркома. Это огромный срок. Чем нынешняя кампания, с вашей точки зрения, отличается от предыдущих?

- Действительно, 14 лет - достаточный срок, чтобы увидеть изменения не по учебникам, а на практике. За это время, я бы сказал, сменились целые эпохи: от бумажных открепительных удостоверений до механизма «Мобильный избиратель», QR-кодов, круглосуточного видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования.

Если говорить о главных особенностях нынешней кампании, то они одинаковы как для России в целом, так и для Самарской области. Первая - это безопасность. Мы работаем в условиях, когда угрозы перестали быть гипотетическими. В приграничных регионах избирательные комиссии уже проводят тренировки, связанные с угрозами воздушных атак. Аналогичные мероприятия организованы и в Самарской области. Выверены алгоритмы взаимодействия с правоохранительными органами на случай любых чрезвычайных ситуаций, конфликтов или необходимости эвакуации. Подготовлены резервные помещения. Причем в этот раз резерв предусмотрен не только для участковых комиссий, но и для территориальных комиссий, а также для областного избиркома. Сегодня это уже не бюрократическая формальность, а реальность.

Второе направление - это поток дезинформации. Когда я только начинал работать, фейком считалась поддельная листовка или обработанная в фотошопе фотография. Сегодня нейросеть за несколько минут способна создать полноценный дипфейк с изображением и голосом любого человека.

На одном из последних совещаний заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что только с начала июня было пресечено 28 тысяч атак на портал ЦИК. Система ГАС «Выборы» не подключена к интернету, поэтому она защищена. Однако скорость распространения ложной информации выросла многократно. Наш ответ - постоянный мониторинг и оперативное публичное реагирование на подобные фейки.

Третье направление - зрелость самой системы. Это трехдневное голосование, механизм «Мобильный избиратель», видеонаблюдение. Эти инструменты уже не являются экспериментом. Они работают в штатном режиме.

- Какие, на ваш взгляд, основные вызовы стоят сегодня перед избирательной системой региона?

- Первое – это, конечно, фейки и дипфейки. Искусственный интеллект удешевил производительность убедительной лжи. Раньше, чтобы изготовить поддельную листовку, нужно было найти дизайнера, потратить время, деньги, привлечь специалистов. Сегодня достаточно ноутбука и доступа к нейросети. За считанные минуты, максимум часы, можно создать контент. Причем объем подобной информации растет буквально в геометрической прогрессии.

Второй вызов - возможные провокации непосредственно на избирательных участках. Это могут быть попытки вбросов, создание конфликтных ситуаций. Поэтому мы серьезно готовимся. На мой взгляд, система сегодня уже готова к любому развитию событий.

При этом никто не отменял человеческий фактор. Каким бы совершенным ни был механизм проведения выборов, ошибки отдельных членов комиссий могут привести к тому, что какие-то действия будут оценены как неправильные или даже неправомерные. Поэтому на первый план выходит обучение членов участковых и территориальных комиссий.

- Обучение уже началось?

- Да. Уже проведен большой комплекс мероприятий. В том числе на ресурсах РЦОИТ при ЦИК России. Члены участковых комиссий проходят подготовку и получают соответствующие сертификаты. Мы уже обучили основной состав территориальных комиссий. Сейчас они обучают своих коллег. С августа начнется полноценное очное обучение членов участковых избирательных комиссий.

Поэтому ответ на все перечисленные вызовы один - законность, открытость, прозрачность каждой процедуры и мгновенная реакция на фейки.

- В этом году выборы в Самарскую губернскую думу совмещены с выборами депутатов Государственной думы. Что это означает для избирателей и для организаторов?

- Для Самарской области такое совмещение уже традиция. Начиная с 2011 года, пока я работаю, эти выборы всегда проходили в единый день голосования. Для организаторов это, разумеется, двойной объем работы. Областная избирательная комиссия организует выборы депутатов Самарской губернской думы, а также выполняет полномочия окружных избирательных комиссий по пяти одномандатным округам на выборах депутатов Государственной думы.

Нельзя однозначно сказать: упрощает это процедуру или усложняет. Я бы выделил один плюс для избирателя - человек приходит на участок один раз и в удобное для себя время. То есть это экономия времени.

- Жителям Самарской области предстоит избрать 50 депутатов губернской думы: 25 - по одномандатным округам и 25 - по партийным спискам. Объясните, пожалуйста, как это работает на практике.

- Это классическая смешанная избирательная система. Смысл следующий. 25 депутатов избираются по одномандатным округам. Здесь все предельно понятно. Область разделена на 25 территорий, утвержденных Самарской губернской думой. Избиратель голосует за конкретного человека - с фамилией, биографией и программой. Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество голосов. Далее еще 25 депутатов избираются по партийным спискам. Здесь голосуют уже не за конкретную фамилию, а за политическую партию, за список, который она представила.

От каждого избирательного объединения формируется два списка. Формируется общий областной список, а также формируется до 25, по количеству одномандатных округов, внутриобластных частей. Там тоже до трех человек может быть. То есть партия может выдвинуть кандидатов по всем 25 территориальным группам, но их должно быть не менее 13. Тогда она допускается к участию.

Когда избиратель получает бюллетень, он видит название политической партии и фамилии кандидатов, включенных в список. По сути, человек голосует за ту политическую партию, чья программа и идеология ему ближе.

Замысел такой: одномандатные округа обеспечивают связь конкретного депутата с жителями территории, а партийные списки дают политическое представительство, отражают ответственность партии за свою программу и идеологию. Таким образом, избиратель получает двойное представительство.

- Для прохождения в думу по партийным спискам установлен пятипроцентный барьер. Что это означает для избирателей?

- В Самарской области применяется максимальный пятипроцентный барьер. Практический смысл в том, что партия, набравшая по всей области более 5% голосов избирателей, допускается к распределению депутатских мандатов по партийным спискам. Если не набирает, то мандаты не получает. Преодолев пятипроцентный барьер, партия гарантированно получает хотя бы один мандат. Если голосов больше, дальнейшее по системе распределяется между списками, кому и какой мандат отходит.

- Сколько избирательных участков будет работать по всей области? Есть уже цифра?

- Да. В Самарской области будут работать 1728 постоянно действующих избирательных участков. Они располагаются в 1301 здании, поскольку в одном здании может находиться несколько участков.

- На прошлых выборах открывались специальные участки в больницах, в том числе для участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию. Будут ли такие участки работать в этот раз?

- Здесь предусмотрен целый комплекс решений. Больницы - если в границах избирательного участка находится стационар. Например, в больнице имени Пирогова или Середавина действуют избирательные участки. Мы планируем, что участков на базе лечебных учреждений будет образовано 12-14 – Самара, Тольятти, Сызрань. В основном в крупных городах. Участники СВО, проходящие лечение в госпиталях и стационарных учреждениях, будут обеспечены правом на реализацию свою голоса. Мы дополнительно проработаем механизм «Мобильный избиратель», поскольку там могут находиться ребята из других областей, муниципальных образований. Также участки будут работать на транспортных узлах - в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Военнослужащие, находящиеся на территории Самарской области, будут голосовать на обычных избирательных участках по месту расположения воинской части.

- Вы упомянули механизм «Мобильный избиратель». Правильно ли я понимаю, что человек, который находится в Самарской области, но зарегистрирован на ее территории, может заблаговременно поменять участок?

- Да, сделать это можно через госуслуги, через МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии и в любой участковой комиссии. Но в участковых комиссиях у только с сентября начнут работать пункты приема заявлений. Здесь важно учитывать - если на территории Самарской области временно живет человек, который зарегистрирован в другом субъекте, то здесь, скорее всего, он сможет проголосовать только по одному бюллетеню - по общефедеральному списку. Если местоположение человека совпадает с федеральным округом, в любой точке этого федерального округа можно проголосовать. Что касается губернской думы, по списку можно будет проголосовать на всей территории Самарской области, независимо в каком муниципалитете вы зарегистрированы. Но нужно смотреть границы округа. Если ваше местонахождения совпадает с округом, то вы сможете проголосовать и за одномандатника.

- В предыдущие годы на выборах применялась процедура дистанционного электронного голосования, это было очень удобно. Будет ли такая возможность у жителей Самарской области на выборах 20 сентября в этом году?

- Воля избирателей Самарской области будет выражена традиционно - бумажным бюллетенем. ДЭГ применяться будет - определены 33 региона, где он будет применен. Я тоже сторонник ДЭГа, но мы живем в таких условиях. Пока ножками на избирательный участок. Либо, если есть необходимость, члены избирательной комиссии придут к вам на дом.

- Какие технологии используются для подсчета голосов на выборах?

- Основной метод - ручной подсчет. Процедура достаточно открытая, гласная, понятная. Дальше вступает технология: данные с подсчета последовательно вносятся в специальное программное обеспечение, и формируется протокол с читаемым QR-кодом. После этого через этот QR-код данные достаточно быстро вносятся в систему ГАС «Выборы» и становятся общедоступными.

- Как обеспечивается прозрачность на этих этапах?

- Я бы здесь выделил четыре основных момента, хотя их больше. Первый - масштабное применение видеонаблюдения. У нас 925 избирательных участков. Помещения для голосования будут оборудованы системой видеонаблюдения, а также все 47 территориальных избирательных комиссий. Онлайн-трансляция будет идти на спецпортал, доступ к которому будет у Общественной палаты. Будет создан общественный штаб наблюдения, где будут работать волонтеры и куда может прийти каждый гражданин. Уполномоченный по правам человека также будет иметь доступ. Все политические партии и кандидаты, участвующие в выборах, тоже будут иметь доступ.

Второе - видеофиксация и видеорегистрация. Там, где не будет онлайн-видеонаблюдения, будут установлены средства видеофиксации, которые будут следить за всей процедурой. Третье - это, конечно, наблюдатели от кандидатов, от политических партий, от Общественной палаты. Общественная палата, кстати, выразила желание, чтобы на каждом избирательном участке был их представитель. И четвертое - это сама процедура. Она достаточно выстроенная, четкая, прозрачная и понятная.

- Что бы вы сказали человеку, который никогда не ходил на выборы и сомневается, стоит ли ему идти? Как убедить его принять участие в голосовании 20 сентября?

- Во-первых, надо рассказать, что мы голосуем не просто за кандидатов. Мы выбираем путь развития страны, региона. Немаловажно понимать, какие люди войдут в состав органов власти, какие законы они будут принимать, что они будут делать для развития территории. Но самое главное, неучастие - это тоже выбор. Но выбор передать свое право решения кому-то другому. Хотите ли вы, чтобы чужой человек, пришедший на избирательный участок, за вас что-то решил?

- Вы работаете в облизбиркоме 14 лет. За это время не было ни одного крупного скандала или отмены результатов выборов в регионе. В чем секрет такого доверия к избирательной системе Самарской области?

- Не секрет, а работа, наверное. Первое - это законность. Доверие возникает, когда все участники процесса видят, что каждое действие, которое прописано законом, исполняется. Второе - это, конечно, непрерывное обучение как самого себя, так и членов облизбиркома, нижестоящих комиссий, участковых комиссий. И третье - наверное, репутационный фактор, который показывает, что на протяжении всех лет порядка 95% жалоб никак не связаны с избирательным процессом.

- Как вы относитесь к критике в соцсетях? Какие-то граждане недовольны работой комиссии, обвиняют ее в необъективности, все это тут же пишут в соцсети. Как вы реагируете на такие обращения, проверяете ли вы информацию?

- Информация, разумеется, проверяется. Критика – нормальный, живой процесс. Другой вопрос качество критики. Если она объективна и показывает, что мы где-то что-то упустили, не доработали, я только благодарен за это. Если это ложная информация, конечно, мы с ней будем работать и опровергать ее. Поэтому я всегда за критику, поскольку она не дает заснуть.