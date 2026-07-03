Культурный маршрут на уикенд в Самаре: от созерцания великой реки до камерных театральных постановок

Выходные в Самаре богаты на культурные события. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, самарская афиша предлагает три ярких события, которые гармонично объединяются в один насыщенный маршрут. Два глубоких драматических спектакля и масштабная художественная выставка позволят провести время с пользой, совместив знакомство с классической живописью и современным театральным искусством. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные.

Выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» (12+)

Дневное время любого из выходных дней удобно начать с посещения самарского филиала Третьяковской галереи, расположенного в здании Фабрики-кухни (ул. Ново-Садовая, 149). Экспозиция «Состояние потока. Волга в русском искусстве» объединяет 73 произведения 50 художников, созданные за последние двести лет.

Выставка наглядно демонстрирует, как менялся образ великой реки в восприятии творцов: от грандиозного символа государственной мощи до живого организма со своим непростым характером и правом на жизнь. Экспозиция будет открыта до 30 августа, поэтому ее можно с успехом включить в планы как на субботу, так и на воскресенье.

Спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала» (18+)

Вечером в субботу, 4 июля, театр драмы «Камерная сцена» приглашает зрителей на спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала» в постановке Софьи Рубиной. Постановка приурочена к юбилейным датам 2025 года и отказывается от привычных лубочных шаблонов в образе поэта. Основой пьесы стали реальные воспоминания его жен, друзей и возлюбленных, которые раскрывают трагический конфликт гения с эпохой и собственным внутренним миром. Начало спектакля в 18:00.

Спектакль «Украденные письма» (16+)

На воскресенье, 5 июля, в 18:00 в камерном зале «Кутеж» театра «Актерский дом» запланирован моноспектакль «Украденные письма». Артур Ягубов выступает сразу в нескольких ипостасях — драматурга, режиссера, сценографа и актера, представляя зрителям исповедальные письма-новеллы Жерара Депардье. Это глубокое исследование предельно личных переживаний: размышления о смерти матери и потере кота, а также об утрате иллюзий в отношениях с женой и друзьями.

Планируя выходные в Самаре, можно легко составить полноценный культурный маршрут, который гармонично соединит созерцание вечных образов великой реки в залах Третьяковки с последующим погружением в проникновенные, камерные театральные постановки. Стоит заранее позаботиться о приобретении билетов, чтобы в полной мере насладиться событиями.

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