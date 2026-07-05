У кота Бориса несколько лишних килограммов, коллекция нарядов и умилительные привычки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре живет один из самых харизматичных котов. У золотой шиншиллы по кличке Борис есть несколько лишних килограммов, коллекция нарядов и умилительные привычки. Его владелица Ирина поняла, что такое сокровище нельзя таить. Так у Бориса появился аккаунт в соцсетях с подборкой его фото и видео, на которых он то красуется во фраке, то будто изображает пингвина. Ирина поделилась с «КП-Самара» историей своего удивительного питомца.

Был Адам, стал Боря

В семье Ирины долго жила кошка, которая умерла из-за болезни. Папа девушки очень переживал из-за этого и долго не разрешал заводить нового питомца. Говорил, что еще не готов. Но Ира очень просила кота и даже придумала ему имя: либо Гоша, либо Боря. Отца зовут Игорь, поэтому кота-тезку он категорически не хотел, а вот на Бориса согласился.

Когда-то этого красавца звали Адамом, а теперь он Борис. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дочь хотела или сфинкса, или золотую шиншиллу. Здесь тоже победил второй вариант. Оказалось, что найти кота такой породы не так-то просто. Когда это все-таки удалось сделать, то выяснилось, что до этого он уже жил в другой семье, где его звали Адамом. От него отказались по непонятной причине, но когда Ира увидела его, то сразу поняла, что вот он - ее чудо. Так Адам стал Борисом.

Устоять перед таким обаянием очень трудно. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

К восьми годам набрал восемь килограммов

В этом году Боре исполнилось 8 лет, весит он 8 килограммов 100 граммов. Ветеринары подтвердили, что ожирение у него не критическое, и порода вообще предрасположена к полноте, особенно после кастрации. Ирина кормит его порционно, чтобы контролировать вес. Утром и перед сном добавляет в еду лососевое масло, чтобы кот быстрее насыщался и меньше просил. Внеплановые приемы пищи ему разрешаются только тогда, когда приходят гости - друзья Иры обожают его угощать любимыми вкусняшками.

Хозяйка старается кормить Бориса порционно, чтобы контролировать вес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Биологические часы Бориса особенно точно настроены на время приема завтрака. Каждое утро ровно в 9:30 он подходит к Ирине и начинает лапкой бить по плечу, если она еще спит. При этом он издает не классическое «мяу», а забавное «ме-ме», как барашек. Мол, вставай, давай мой завтрак.

Самая удивительная особенность Бориса - он научился отвечать на один из ключевых в жизни каждого живого существа вопросов. Когда Ирина спрашивает: «Есть будешь?», он, если хочет, утвердительно кивает головой.

Девушка делает с котом упражнения, чтобы он сохранял подвижность. Но играть с игрушками он не любит - не видит в них души, а вот с людьми - очень, не ленится и побегать.

Ветеринары сказали Ире, что коты весом от 6 килограммов могут становиться донорами для больных собратьев. Боря со своими 8 кило – идеальный кандидат. У него нет проблем со здоровьем, только сейчас болят зубки, но их лечат. В остальном – полный порядок.

Носит фрак, но не любит носки

Боре нравится, когда хозяйка его наряжает. Он не пытается вылезти из одежек, как другие коты, с удовольствием позирует перед камерой. Поэтому Ира постоянно покупает ему костюмчики: есть наряд единорога, смокинг с бабочкой, разные интересные ошейники. Только вот носочки он носить отказался.

На случай важных переговоров у Бориса есть свой фрак. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Еще одна Борина отличительная черта – он вылизывается как пингвин. Встает на задние лапы, расправляет передние, как крылья самолета, и начинает вылизывать свое пузико.

Борис любит вылизывать свое пузико в позе пингвина. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

К гостям он относится отлично, любит новые знакомства, с котиками спокоен, не агрессирует. Максимум, что может сделать, – это «кусь». На ручки не просится, но обожает находиться в компании рядом и слушать, о чем говорят.

А еще у Бори есть необычная родинка на носу. Она появилась не сразу – сначала Ирина думала, что это пятнышко грязи. Однако потом оно начало расти, и теперь это его отличительная черта.

Борис любит наряжаться в разные костюмы. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Во время линьки Ирина бреет Борю налысо. Кот активно вылизывается, и ему становится тяжело справляться с таким количеством шерсти. Поэтому, как только начинается сезонная линька, девушка берет машинку и избавляет питомца от лишнего «меха». При этом она всегда следит, чтобы на улице и в квартире было достаточно тепло – Боря не должен замерзнуть. В такие периоды он напоминает упитанного льва.

Кот Борис из Самары Видео: предоставлено "Комсомолке"

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