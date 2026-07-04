«В Клявлино выпало 224 мм осадков — четыре месячных нормы»: как Самарская область пережила затяжные июньские дожди и что ждать от июля

Начало лета в Самарской области выдалось дождливым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Самарской области оказался далек от привычного лета. Весь месяц регион заливали дожди, а температура воздуха почти ни разу не приблизилась к 30 градусам. Почему так произошло и изменится ли погода в лучшую сторону в июле, «КП-Самара» рассказала начальник Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

Рекордные дожди

По словам Людмилы Ануровой, лето выдалось дождливым не только в Самарской области, но и в других регионах. В июне большая часть территории находилась под влиянием циклонов, циклонических образований, прохождения фронтальных разделов.

«Особенно обильными осадки были по северу, северо-востоку Самарской области. За июнь, по данным метеостанции Клявлино, у них выпало 224 мм осадков. Это почти в четыре раза больше месячного количества. В Серноводске выпало три нормы, около четырех норм — в Кинель-Черкассах. Там очень обильные осадки были».

Дождями активно заливало в июне и остальную часть Самарской области. Там тоже зафиксировали превышение нормы по осадкам от 100%. К примеру, в Большой Глушице выпало до 196% от нормы. А вот в Безенчуке, наоборот, произошел недобор — 85% от месячной нормы.

«В прошлом году в июне у нас было чуть поменьше осадков — 99 мм. В этом году в Самарской области выпало 112. Но самые обильные осадки были в регионе в 2017 году. Сумма осадков в среднем по территории региона тогда составила 122 мм. Так что июнь у нас зачастую получается в норме или больше нормы по осадкам и наблюдается пониженный температурный режим».

Надежда на летнюю жару есть

По словам Людмилы Ануровой, температура воздуха в Самарской области в июне была понижена из-за постоянных циклонов, солнце светило меньше. Она оказалась ниже нормы на 1-1,5 градуса. Однако надежда на лето все-таки есть. Начальник Гидрометцентра отмечают, что потихоньку дело исправляется.

«Циклон отходит на восток. К нам пробивается антициклон с запада. В ближайшие дни мы ожидаем повышение температуры воздуха».

Жара начала возвращаться в Самарскую область во второй день июля. Уже 5 июля синоптики прогнозируют в регионе +28...+33 градуса. В понедельник, 6 июля, столбик термометра опустится до +24...+29 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза. В последующие дни температура воздуха будет стремиться к +30 градусам.

«Также могу сказать, что таких обильных дождей, как в июне, мы в ближайшее время не ожидаем. Местами возможны кратковременные осадки летнего характера — с грозами. Но такими затяжными, как, например, было в последний день июня, они не будут».

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