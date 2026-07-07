На суде выступят новые свидетели. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре продолжается суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых – внучка Виктора и Натальи Екатерина Тархова и ее подельница, 80-летняя Таисия Киселева. Это заседание пятое по счету. Оно должно было состояться 30 июня, но его пришлось перенести из-за госпитализации Таисии Киселевой. Сегодня планируется допрос новых свидетелей. Предположительно, перед судом выступят родственники Светланы и Дмитрия Метревели. Публикуем полную информацию о суде над Екатериной Тарховой в Самаре 7 июля 2026 года: хроника, допросы свидетелей, последние новости о внучке экс-мэра Самары, прямая трансляция.

Суд над Екатериной Тарховой 7 июля 2026 года: хроника, прямая трансляция, фото, видео, последние новости

Дело об убийстве четы Тарховых рассматривает Самарский областной суд. Помимо Екатерины Тарховой и Таисии Киселевой на заседании присутствует дочь экс-мэра Самары Людмила. Ее этапируют на каждое заседание прямиком из колонии, где она отбывает срок за вымогательство.

Таисию Киселеву обвиняют в краже машины Натальи Тарховой. По версии следствия, она в разговоре с покупателем представлялась бабушкой Кати и даже называла паспортные данные Натальи. Дмитрия Метревели считают подельником Кати. Именно он, по мнению следствия, помогал внучке убить бабушку и дедушку. Дмитрий и Катя подсыпали в капсулы Тарховых, которые те принимали для здоровья, опасное вещество. Внучка тщательно следила, чтобы бабушка и дедушка принимали яд. Когда Тарховы умерли, убийцы Дмитрий расчленил их тела, Катя увезла останки домой, пропустила через мясорубку с гречкой, расфасовала по пакетам и раскидала по мусоркам.

Идейным вдохновителем преступления стала тетя Дмитрия Светлана Метревели. Оба сейчас находятся в международном розыске. Зато Таисия Киселева здесь и готова принять участие в заседании, которое ранее было перенесено из-за ее болезни.

Суд стартует в 10.30. Публикуем хронику пятого дня суда над Екатериной Тарховой в Самаре 7 июля 2026 года - рассказываем в режиме онлайн все самое важное.

10.42 Таисия Киселева пришла в суд.

Таисия бледная, выглядит уставшей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

10.59 в зал суда завели Екатерину Тархову.

11.04 в суд этапировали Людмилу Тархову.

11.19 выступает первый свидетель, сосед Тарховых по лестничной площадке. В последний раз он видел погибших в конце декабря 2024 года. Они с женой отдыхали дома, когда раздался стук в дверь. Открыв дверь, он увидел на пороге Наталью Тархову. Женщина сообщила, что ее муж Виктор упал, ему нужна помощь. Сосед помог Виктору Тархову встать. Обратил внимание, что на щиколотке у экс-мэра Самары была повязка. Запаха алкоголя на было, речь была четкая, вид полностью адекватный.

5 января 2025 года к свидетелю пришла Катя. Она заявила, что тот их затопил. Хотя такое в принципе не возможно - квартиры расположены напротив друг друга. Примерно 9-10 января Катя пришла снова и сообщила жене соседа о потопе. Женщина прошла в квартиру Тарховых. На полу действительно была вода.

11.44 выступает второй свидетель. Мужчина работает в сфере перевозок. 18 января 2025 года помогал напарнику в квартире Тарховых. Там была Катя с сыном и кто-то еще. Рабочие вывозили мебель и ломали стенки. Свидетеля удивило, что такую хорошую мебель решили "списать", но Катя заявила, что будет новая.

Был составлен договор оказания услуг, который подписала Катя. Мужчина не проверял документы собственника квартиры, но после этого случая тщательно проверяет, кто подписывает документы.

Интересная деталь: в квартире так сильно пахло ладаном, что свидетель разговорился с Катей о религии. Катя также не пустила свидетеля на кухню, сама вынесла ему воду.

12.18 выступает третий свидетель. Она в июле 2023 года купила дачу Тарховых в Новокуйбышевске за 20 млн. рублей наличными. Наталья пояснила покупательнице причину продажи дома: мол, нужно купить жилье внучке, помочь дочери.

Катя слушает свидетелей с усталым видом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

12.47 четвертый свидетель - грузчик. Катя обратилась к нему за услугой демонтажа двух комнат. Работы нужно было выполнить за три дня. Странных запахов и пятен в квартире он не видел, а вот поведение Кати его смутило. Она был нервная, странно на него смотрела. Мужчина даже поинтересовался: "Почему вы на меня так смотрите?". Катя ответила, что все нормально.

Объявлен перерыв.

Заседание перенесли на 9 июля из-за неявки троих свидетелей.

Суд над Екатериной Тарховой в Самаре: последние новости

На предыдущих заседаниях вскрылись неприятные подробности личной жизни семейства Тарховых. Водитель экс-мэра рассказал о непростых отношениях Кати и ее бабушки. Внучка ругалась на Наталью, а однажды даже схватила за одежду и начала трясти, доведя пенсионерку до слез. Наталья боялась идти домой, но скрывала непростые отношения с внучкой от супруга. У экс-мэра Самары было больное сердце, и любящая супруга старалась уберечь его от переживаний. Тем не менее, Виктор обо всем узнал и запретил внучке появляться у них дома.

Екатерина так просто не сдалась и начала манипулировать маленьким сыном. Она приводила Маора к бабушке и дедушке, оставляла его на площадке у закрытой двери и уходила.

Судя по словам знакомых, Екатерина Тархова всегда была зависима от денег. Она требовала, чтобы бабушка помогла ей открыть бизнес, а однажды пыталась выманить баснословную сумму «за освобождение Людмилы Тарховой». Катя отправила бабушку и дедушку в Москву, где Тарховы встретились в кафе с некими людьми, которым передали документы и 15 миллионов рублей. Эту сумму выручили с продажи дачи. Люди пообещали, что Людмила скоро выйдет, но чуда не произошло: дочь Виктора и Натальи так и осталась за решеткой.