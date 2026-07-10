Спокойствие и твердая рука: сотрудники «Транснефть - Приволга» победили в конкурсе профессионального мастерства

Осенью сварщику Азамату Амангалиеву предстоит защищать честь региона на федеральном этапе. Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть-Приволга»

Сотрудники «Транснефть-Приволга» стали призерами региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится с прошлого года в рамках национального проекта «Кадры». В Самаре и Оренбурге работники предприятия отличились в номинациях «Сварщик» и «Второй старт».

Главное - терпение и настойчивость

В год единства народов России многонациональный коллектив компании «Транснефть- Приволга» в номинации «Сварщик» в Самарском регионе представили Азамат Амангалиев и Владимир Дораев. На соревнованиях оба сотрудника заняли призовые места.

Азамат Амангалиев (подразделение в Саратове) на конкурсе взял «золото». За плечами саратовца 15 лет работы сварщиком, из них семь лет - в нефтепроводной отрасли. Выбор специальности, как признается Азамат, был осознанным: с детства тяготел к ручному труду и к работе с металлом. Больше всего в профессии ценит сам процесс сварки, результат, который видишь своими глазами, и осознание, что это создано твоими руками.

Год назад Азамат уже пробовал силы в аналогичном соревновании и занял третье место. На этот раз он готовился сразу к двум конкурсам - внутрикорпоративному и региональному. Тренироваться приходилось регулярно: набивать руку, повторять ГОСТы и нормативы, которых в сварке множество.

«Самым сложным на конкурсе был непосредственно сварочный процесс, - отметил Азамат. – Жесткие требования по параметрам швов, есть ограничение по времени - важна каждая минута. Играет роль незнакомая обстановка и оборудование. Но самое трудное - побороть волнение. Победа была неожиданной: все соперники сильные, с большим опытом. Но подготовка, практика и поддержка руководства мне помогли. Теперь с боевым настроем буду готовиться к федеральному этапу – рад соревноваться с лучшими из коллег».

Осенью Азамату предстоит защищать честь региона на федеральном этапе. Он нацелен на максимум, но даже без призового места готов учиться у сильных противников.

Азамат уверен: главное в профессии сварщика - терпение и настойчивость. Навык приходит с годами, и многие молодые специалисты бросают дело, не пережив первые два-три года. Однако, получив необходимый опыт, квалифицированные мастера становятся ценными кадрами на предприятиях разных отраслей. Профессия сварщика на сегодня – одна из ключевых в российской промышленности: от качества швов зависит надежность трубопроводов и стратегических объектов. Высококлассные мастера ценятся на вес золота, а победа в таком конкурсе – подтверждение высочайшего уровня квалификации.

Защитить честь региона

Для Владимира Дораева, сварщика Самарского районного нефтепроводного управления компании «Транснефть - Приволга», турнир регионального этапа Всероссийского конкурса стал первым испытанием такого масштаба. Владимир трудится в нефтепроводной отрасли с 2018 года.

«Внутри компании я участвую в подобных соревнованиях не первый год, но здесь собрались сварщики из разных организаций, - рассказывает Владимир. – Было волнительно, но очень интересно. Жюри оценивало практическое мастерство, теоретические знания и стрессоустойчивость. Ведь спокойствие и твердая рука – главные качества профессионального сварщика».

Призер конкурса Владимир Дораев отметил, что будет все лето активно готовиться к соревнованиям. Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть-Приволга»

По словам Владимира, завоевать второе место помогли упорство, трудолюбие и нацеленность на результат. К конкурсу сотрудник предприятия готовился основательно: повторял теорию с преподавателем учебного комбината и много тренировался на практике. Опыт работы в непростых условиях тоже пригодился. На производстве часто приходится приспосабливаться к неудобным положениям и разному оборудованию.

«На работе тоже такое бывает: прибыл в командировку, а там другой аппарат, - говорит Владимир. – Нужно быстро адаптироваться. На конкурсе то же самое - новые сварочные аппараты, к которым нужно привыкнуть на месте».

Осенью Владимир вместе со своим коллегой Азаматом выступит на федеральном этапе конкурса. К соревнованиям он планирует усилить подготовку, чтобы сразиться с опытными коллегами со всей страны.

«Конечно, я буду максимально стараться, - отметил он. – Для меня важно не только проявить себя, но и защищать честь региона. Кроме того, по словам организаторов, на федеральном этапе победителей ждут ценные призы, за которые стоит побороться».

По словам Владимира, подобные конкурсы – это не только проверка навыков, но и отличная возможность для сварщиков обменяться опытом с коллегами из других городов, освоить новые технологии и повысить свой профессиональный уровень. Важны такие турниры и для популяризации профессии: молодые специалисты должны понимать, что рабочие профессии престижны и открывают путь к росту, а лучшие мастера получают признание и стимул для развития.

Надежный тыл

В Оренбурге в категории «Второй старт» была отмечена инженер-эколог Бугурусланского подразделения «Транснефть-Приволга» Ольга Ганичева. Эта номинация предназначена для ветеранов специальной военной операции, вернувшихся в профессию или освоивших новую специальность. В ней участвовали 14 конкурсантов - сотрудники крупных предприятий и индивидуальные предприниматели.

Ольга работает в компании «Транснефть-Приволга» с 2014 года. Свою карьеру она начала с должности техника по делопроизводству, но одновременно училась и в Самарском государственном университете по специальности «Эколог».

В июле 2023 года Ольга добровольно заключила контракт и уехала в зону специальной военной операции в составе батальона связи, сформированного из работников «Транснефти». Два с половиной года Ольга занималась управленческой и штабной работой - налаживанием документооборота, без которого невозможно проводить учет, выплаты и распределение кадров.

Сотрудница АО «Транснефть-Приволга» Ольга Ганичева отправилась в зону СВО по собственному желанию и проработала там 2,5 года. Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть-Приволга»

«Я отправилась туда, потому что мне хотелось быть полезной людям, помочь в меру своих сил и компетенций, - говорит Ольга. - Спустя 2,5 года я вернулась, так скажем, в мирную жизнь – в свой коллектив и компанию. Адаптировалась я довольно легко. Сотрудники нашего предприятия отнеслись к моему возвращению тепло, многие поддерживали».

После возвращения с передовой Ольга решила сменить специализацию. Руководство пошло навстречу: ей предложили должность инженера по охране окружающей среды. В ее обязанности входит контроль раздельного сбора отходов, планирование бюджета природоохранных мероприятий, озеленение и общее снижение негативного воздействия на природу.

На конкурсе Ольга рассказала о своем пути: как уходила на передовую, вернулась на родное предприятие и освоила новую профессию эколога. На церемонии награждения участников председатель союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав Лагунский вручил ей сертификат и памятный подарок.

«На конкурсе мне не хотелось ни с кем соревноваться, - говорит Ольга. – Было важно поделиться своей историей: как я отправилась в зону СВО, вернулась и продолжаю работать. Огромное вдохновение я получила от других участников, от их историй. Победу одержал многодетный отец с инвалидностью по зрению – он открыл ремонт бытовой техники. Я искренне рада за него. И самое главное - у нас такой надежный тыл: наше предприятие, которое поддерживало и материально, и эмоционально во время службы, а после дало мне возможность освоить новую профессию. Это дорогого стоит».