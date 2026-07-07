Расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в Тольятти прекращено. «КП-Самара» выяснила, почему

Причастная к убийству сестер девочка-подросток сейчас находится в центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2024 года в квартире на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли тела двух сестер – 2 и 5 лет. Малышек зарезали, на руках и ногах виднелись укусы. Но самым страшным оказалось то, что в убийстве призналась 13-летняя сестра девочек. «КП-Самара» выяснила, чем закончилась эта история.

Что произошло в квартире на улице Лизы Чайкиной?

Убитые малышки воспитывались в многодетной семье Ирины и Юрия (имена изменены). Старшая дочь, которой уже исполнилось 18 лет, жила отдельно. А Ирина и Юрий вместе растили еще четверых дочек: двух – общих, 2 и 5 лет, и еще двух, 10 и 13 лет, – от предыдущего брака женщины.

Соседи в один голос называли семью хорошей. Рассказывали, как Юрий не делил детей на своих и чужих, занимался воспитанием падчериц, как родных. На кадрах из квартиры, которые опубликовал СК после преступления, - светлая мебель, много игрушек, уют, порядок. Никакого запустения и разгрома – этих частых спутников неблагополучия и криминала. Впрочем, как и в других семьях, здесь, вероятно, происходили ссоры.

Вот и накануне убийства Ирина и Юрий поссорились. Женщина не пускала отца своих младших дочек в квартиру, даже написала на него заявление о незаконном проникновении в ее жилье. Они потом помирились, но заявлению уже дали ход. Ирине с Юрием пришлось идти в полицию. А с малышками они попросили остаться 13-летнюю дочь Владу.

Что происходило в квартире на улице Лизы Чайкиной, пока родители находились в полиции, сознание просто отказывается представлять. Соседи не слышали никаких подозрительных звуков, пока в подъезд не выбежала 10-летняя девочка из многодетной семьи. Она пришла с прогулки и нашла на балконе тела двух убитых сестренок.

Потом вернулись родители – и выбежали из квартиры, как оголтелые.

«Это я!»

О том, что к преступлению могла быть причастна 13-летняя Влада (имя изменено), сначала никому и в голову не приходило. Но время шло, а девочка-подросток, которой поручили присмотреть за младшими сестрами, домой не возвращалась. Ей отправили сообщение с телефона мамы, спросили, в курсе ли она, что произошло дома. Ответ шокировал даже тех, кто повидал немало жестокости.

«Это я! Ахахах», – ответила Влада.

Все это время 13-летняя девочка гуляла в парке недалеко от дома. В квартиру она в тот день не попала – ее сразу увезли на допрос.

Девочка находится в спецучреждении

Следователи начали разбираться в этом жутком деле. Поначалу казалось, что все это – чья-то злая шутка, что девочка, воспитывавшаяся в любви и заботе, не могла даже руку поднять на маленьких сестер, не то что убить их. Даже появлялась версия, что в преступлении может быть замешан кто-то посторонний.

Но реальность – штука жестокая. Влада, которой на момент совершения преступления было всего 13 лет, все-таки оказалась причастна к убийству.

«Девочку поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, где она и находится в настоящее время», – рассказали «КП-Самара» в СК Самарской области.

Предварительное расследование по уголовному делу об убийстве двух малышек из Тольятти прекратили, ответили в СК на запрос «Комсомолки». Причина проста – 13-летняя Влада на момент совершения преступления еще не достигла возраста, с которого начинается уголовная ответственность. За убийства, в соответствии с УК РФ, могут осудить, начиная лишь с 14 лет.

Осенью 2024 года Владе было 13 лет. Сейчас девочке 14-15 лет, и она в спецучреждении для несовершеннолетних. Пройдет несколько лет, девочка вырастет, возможно, в будущем ее переведут в другое учреждение, при определенных обстоятельствах, она даже выйдет на свободу. Но все это – лишь вероятное будущее. А в деле об убийстве двух малышек из Тольятти поставлена точка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал