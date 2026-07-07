«Два года – это не срок»: экс-губернатор Самарской области Константин Титов о работе Федорищева, ситуации с топливом и выборах

По словам Титова, в регионе правильный тренд движения к успеху. Фото: архив «КП»

Бывший губернатор и сенатор от Самарской области Константин Титов стал гостем программы «Диалоги» на радио «КП-Самара». Титов прокомментировал ситуацию с топливом в области, предстоящие выборы и работу губернатора Вячеслава Федорищева.

- Ситуация с топливом немного стабилизировалась. На заправках уже нет таких больших очередей, как еще неделю назад. Видимо, все уже запаслись?

- В отношении очередей я с вами немного не соглашусь. Очереди есть и немаленькие. На многих нет бензина, а где он есть, там цена достаточно высокая. В среднем на 20-25 рублей выше, чем на официальных заправках, которые принадлежат «Роснефти». Когда я ехал к вам, я проехал по Ново-Садовой несколько заправок. Вот «Роснефть» - одна заправка, полный набор бензина и большая очередь. Есть заправка, где один вид бензина, там очереди мало. Есть заправка, где дорогой бензин - «Газпром». Там очереди нет вообще, но он очень дорогой.

Губернатор сказал, что это продлится недели две-три - тогда будем говорить. Я согласен с мнением нашего губернатора. Нам не нужно нервничать, переживать. Нужно понимать ситуацию: это связано не только с некоторыми вопросами технологии работы, но и с СВО.

Я думаю, здесь мы должны достаточно серьезные позиции предъявлять собственникам предприятий, которые работают на переработке нефтепродуктов и поставке продовольствия. Ведь не секрет, что у нас были удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам. В нашей области, в нескольких соседних, в Подмосковье. Это все достаточно серьезно повлияло на объемы переработки нефти.

Надо было предвидеть это и выстраивать систему защиты. Такие системы защиты в стране есть. Кто-то рассуждал так: мы же платим налоги, пусть государство нас защищает. Но это твоя собственность, ты тоже должен ее защищать. И, наверное, надо было иметь возможность вложиться в эти вещи.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак недавно объявил, что мы пойдем по позиции импорта. Это правильная позиция, но мы должны понимать, что дешевле может и не быть. Потому что те ребята, хоть и бьют себя в грудь и кричат, что они друзья с нами, они с нами в ОДКБ, в каких-то европейских союзах, но четко понимают выгоду для себя и для своих стран. И, конечно, поскольку рынок России для них будет открыт, цена на импортное горючее может возрасти. Такого серьезного удешевления я бы не ждал.

- Что сегодня происходит в экономике государства? Чего ждать россиянам?

- Во-первых, ждать надо всегда хорошего. Надо быть оптимистами, ведь любая мысль может превратиться в конкретные дела. Поэтому надо сохранить оптимистические позиции, хорошо продумывать некоторые вещи и самим предлагать что-то.

Как-то Владимир Путин говорил, что мы должны все-таки подумать о внесении очень четко продуманного и проработанного налога на сверхприбыль. Это могло бы несколько стабилизировать рынок.

- Какой здесь может быть уровень цифр?

- Здесь надо смотреть по отраслям и по рентабельности. Если рентабельность 60%, то понятно, что требуется налог на сверхприбыль. Если она 20–25%, я считаю, что налога быть не должно. По моему мнению, выше 25% рентабельности.

Наверное, мы уже подошли к позиции прогрессивного подоходного налога. Не так, как у нас сейчас - плоская шкала, и чуть-чуть мы подняли для тех, кто достаточно большие доходы в год получает, а достаточно серьезно отработанная прогрессивная шкала.

Не буду называть отрасли, но два с половиной миллиона рублей, восемь миллионов рублей в месяц зарплата - это не тот уровень и не то богатство страны, чтобы так платить некоторым специалистам.

- По поводу выборов: насколько, по вашему мнению, изменится политический и законотворческий олимп?

- То, что изменится, это точно. Мы сегодня видим, что партия «Единая Россия» приступила к омоложению и достаточно серьезной ротации состава. Мы это видим и по кандидатурам от нашей области, и в Государственную, и в Областную думу. Губернатор активно ищет достаточно серьезных, активных, пользующихся доверием народа людей, которые будут представлять в законодательном органе власти государства и области нашу область.

Мы видим, что ЛДПР потеряла свое влияние. Все-таки эта партия была одного человека - Жириновского, яркого лидера, интересного человека. Но, к сожалению, пока они немного не дотягивают, как мне кажется.

Очень сложная позиция, как я считаю, сегодня у коммунистов. Обстановка специальной военной операции ограничивает их в критике и в конфронтации с действующей властью и правящей партией. Получается, что они в основном остаются на своем традиционном электорате - это пенсионеры и исторические пенсионеры. Их все меньше и меньше.

Мне кажется, серьезную раскрутку получает партия «Новые люди». Мне думается, если они подберут новых и ярких людей в свои ряды, за которых они призывают народ голосовать, то у них возможен успех. Это будет серьезная конкуренция с ЛДПР, например.

- Вы забыли «Справедливую Россию».

«Справедливая Россия» Миронова как рудимент, маленький отросток «Единой России». Чем «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? Вы можете мне конкретно назвать? Я лично, изучая программы, не вижу разницы. Единственное, у них достаточно яркая личность - Бабаков, зампредседателя Государственной думы. У него очень интересные мысли по экономике, по усилению роста экономики страны, по банковской системе, денежно-кредитной позиции. Но мы не видим и не слышим его.

И я все-таки не сбрасывал бы со счетов партию «Яблоко». Она выражает интересы достаточно либеральной части нашего народа. Но лидеры «Яблока»: мне думается, с их харизмой и выступлениями партия не может рассчитывать на высокий процент. Я думаю, они выступают только, чтобы у них не отобрали паспорт политической партии.

- Два года, как Вячеслав Федорищев приехал к нам в регион. Как вы можете эти два года охарактеризовать? Что получилось, что могло бы получиться, может быть, лучше?

- Во-первых, это не период. Первый год - новые люди, новая команда, нужно вникнуть глубоко в проблемы и в настроение людей. Это очень сложно и тяжело. Губернатор потратил очень много сил на это. Я как раз был у него общественным советником. Вместе работали, усилий очень много было потрачено. А сегодня уже идет позиция развития.

Направления очень правильные. С точки зрения движения товара - логистические комплексы. С точки зрения здравоохранения - поддержка развития медицинского университета. Я сегодня вижу серьезную поддержку в развитии сельского хозяйства, хотя трудности огромные. И самое главное - это беспилотные летательные аппараты. Мы теперь признанный центр и по подготовке кадров и по науке в этом направлении.

Я считаю, что два года - это мало. Но тренд движения к успеху совершенно правильный идет. Он идет от позиции общения с людьми, выяснения их болевых точек. Даже мелкие какие-то непорядки на улицах или в домах, ориентация глав администраций и управляющих компаний на устранение этих позиций – это вызывает у людей определенное отношение и доверие.

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