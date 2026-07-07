Множество турниров, победы на всероссийском уровне и постройка фиджитал-центра: что происходит с киберспортом в Самарской области

Самарская область остается одним из центров развития киберспорта и фиджитал-спорта Фото: Федерация Компьютерного Спорта Самарской области

Ежегодно 7 июля в России, начиная с 2014 года, отмечается День киберспорта. Киберспорт (он же компьютерный спорт) и фиджитал-спорт уже давно перестали быть чем-то необычным, непонятным и странным. Сегодня это полноценная индустрия, которая объединяет миллионы людей по всему миру.

Согласно последним исследованиям, в России компьютерными играми увлекаются свыше 100 миллионов человек. Это порядка 80% населения страны. Причем с каждым годом эти цифры лишь растут, а интерес к виртуальным состязаниям становится все более массовым.

Для многих геймеров любимое хобби переросло в профессиональную карьеру. И это не случайно – еще в 2016 году в России киберспорт и фиджитал-спорт получили официальный статус спортивных дисциплин, а в некоторых регионах даже включены в перечень базовых видов спорта. В чем же заключается разница между киберспортом и фиджитал-спортом?

Киберспорт - это чисто цифровая среда. Соперники сражаются друг с другом внутри компьютерной игры, весь поединок проходит в пределах монитора. Фиджитал-спорт – симбиоз цифры и реальности. Участники последовательно проходят через виртуальный и физический этапы. Например, сначала соперники встречаются в футбольном симуляторе, а затем выходят на настоящее поле и продолжают борьбу. Или после схватки в тактическом шутере переходят в лазертаг.

Наш регион является одним из лидеров по развитию этих направлений в стране. Об этом «КП-Самара» рассказал президент федерации компьютерного и фиджитал спорта Александр Бондаренко:

«Являемся ли мы лидером? Однозначно да. Количество участников того же самого Кубка губернатора - тысячи человек. Это, в принципе, уровень участия в федеральных соревнованиях, которые мы реализуем в пределах Самарской области».

В Самарской области киберспорт и фиджитал-спорт не входят в перечень базовых видов, однако это не мешает геймерам участвовать в соревнованиях, а федерации их организовывать.

«На данный момент в области 36 человек со спортивными разрядами по компьютерному спорту», - отмечает Александр Бондаренко.

«Сейчас каждый год приходят новые ребята, видим новые лица на наших турнирах. Каждый год мы принимаем в сборные много людей, они с годами стали только сильнее. А организовывать турниры, трансляции, работать со сборными, вести медиа приходит меньше людей, чем раньше», – поделился председатель студенческого киберспортивного сообщества Самарского университета им. Королева Тимофей Емец.

В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» президент областной федерации компьютерного и фиджитал спорта также рассказал, какие соревнования проходят в Самаре в течение года:

«В течение года мы проводим областные чемпионаты по компьютерному и фиджитал спорту, универсиаду, соревнования для лиц с ограничениями здоровья, корпоративные турниры. Кроме этого, мы интегрированы в городскую акцию «Самара в движении» - каждое воскресенье проходит тренировочная или турнирная активность на спуске первомайской набережной».

Главным событием прошедшего года стал Кубок Губернатора. Команды и спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как Dota 2, Counter Strike 2, Starcraft 2, Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang, Tekken 8, FC24, Спортивное программирование, Лазерный бой, Гонки дронов и Just Dance.

Спортсмены Самарской области принимают участие во всероссийских турнирах: Школьной и Студенческой лигах, Чемпионате России и многих других. В этом году по итогу универсиады вузов Самарский университет прошел в зональный этап Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги. А в 2025 году команда Самарской области стала победителем всероссийского турнира «Кубок технологических видов спорта», где фиджитал-спорт был представлен дисциплиной двоеборье-тактическая стрельба.

Важным этапом в развитии киберспорта и фиджитал-спорта в Самарской области должно стать появление фиджитал-центра, о чем говорилось зимой 2026 года. Александр Бондаренко прокомментировал, на каком этапе находится строительство:

«Фиджитал-центр на этапе финальных штрихов. Еще не знаю точной даты ввода в работу, пока ждем. Но там уже смонтирована электрика, декоративные и прочие элементы, заканчивают обустройство открытых площадок».

Самарская область остается одним из центров развития киберспорта и фиджитал-спорта, интерес к этим направлениям не угасает, а скорее наоборот. Постройка фиджитал-центра может придать новый толчок для популяризации и совершенствования этих видов спорта в регионе.

Однако Александр Бондаренко отметил, что киберспорт и фиджитал-спорт не только не входят в список базовых видов, но и количество дисциплин в этих видах в прошлом году уменьшилось.

«Спад в популярности выражается в том, что количество команд, участвующих в турнирах, падает. Однако наш ВУЗ впервые в историю вышел в зональный этап основного студенческого турнира ВКСЛ. До этого выходил только СамГТУ, но мы смогли улучшить их результат: они занимали 10-е место, мы заняли седьмое. Турниры проводятся в большом количестве благодаря самарскому ФКС. Каждый год проводится большой фестиваль Кубок Губернатора по компьютерному спорту. С незапамятных времен также проводятся локальные турниры в компьютерных клубах. В прошлом году в рамках форума «Россия - Спортивная Держава» проходил Кубок Победы для ветеранов СВО. Так что мероприятия есть. Из-за так называемой корректировки количественно, может быть, наблюдается спад, но качественно киберспорт у нас развивается», - считает Тимофей Емец.

Уже в ближайшем будущем все может измениться, ведь людей, увлекающихся компьютерными играми, каждый год становится только больше, а киберспорт и фиджитал-спорт продолжают свое развитие.