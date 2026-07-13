В проекте приняли участие более 500 учащихся школ Самарской области. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

В Самарской области подвели итоги образовательного проекта по химии, реализованного при поддержке Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в ПАО НК «Роснефть»). Учителя – победители конкурса – отметили рост интереса учащихся к предмету за счет дополнительных возможностей его изучения. Школьники проводили научные эксперименты, занимались исследованиями, защищали творческие работы и участвовали в профильных конкурсах.

От гипотезы до результата

В проекте приняли участие более 500 учеников 8–11-х классов из Самары, Новокуйбышевска и сельских поселений региона. Среди них были и выпускники, планирующие связать свою будущую профессию с химией, и учащиеся, только задумывающиеся о выборе профессионального пути.

На базе школ-победителей по итогам конкурса методических разработок с января по май проходили дополнительные уроки и школьные лабораторные. Факультативные занятия строились вокруг экспериментальной задачи: от выдвижения гипотезы до получения результата.

Приобретенное школами на средства грантов от АО «ННК» оборудование и расходные материалы позволили сосредоточиться на практических экспериментах и изучать химию с наиболее интересной стороны. Например, учащиеся школы №5 Новокуйбышевска – участники курса «Химичим вместе» – с помощью новых цифровых лабораторий перешли от качественной оценки явлений к количественному анализу, смогли изучать свойства веществ с большей точностью.

Дополнительные занятия позволили школьникам изучать химию с наиболее интересной стороны. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Ученики Образовательного центра «Южный город» благодаря приобретенному рефрактометру научились проводить быстрый и точный анализ веществ и контролировать технологические процессы. В рамках авторского курса «Нефть и газ: от добычи до переработки» ребята смогли расширить свои знания о свойствах растворов и химических соединений.

От увлечения – к профессии

По итогам реализации проекта учителя отметили рост числа учеников, желающих записаться на факультативные занятия. Кроме того, школьники показали отличные результаты на региональных и всероссийских конкурсах. Детские исследовательские работы, подготовленные в рамках курсов, получили высокие оценки профессионального жюри, а сами участники инициировали собственные научные эксперименты и включились в проекты по популяризации химии среди сверстников.

Учитывая интерес школьников и появившиеся дополнительные возможности для углубленного изучения химии, победители грантового конкурса продолжат реализовывать свои методики и в следующем учебном году.

Конкурс стал продолжением многолетней работы завода по популяризации изучения естественных наук. Предприятие с 2015 года проводит в Новокуйбышевске фестиваль «Парк науки», участниками которого стали более пяти тысяч детей. Нефтехимики демонстрируют подросткам практические эксперименты, опыты и мастер-классы, что мотивирует их к более глубокому изучению науки и помогает в выборе будущей профессии.

Приобретенное школами оборудование, например, рефрактометр, и расходные материалы позволили участникам проекта сосредоточиться на практических экспериментах. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Нефтяная компания уделяет особое внимание развитию профильных классов с углубленным изучением предметов естественно-научного блока, в том числе химии, инвестируя в систему подготовки кадров и внедрение в школы современных технологий.

Инновационные разработки нацелены на формирование у подростков навыков инженерного мышления, расширение инструментария практических и лабораторных занятий.