На месте работают следователи. Фото: СУ СК по Самарской области

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Самарской области произошло ЧП на предприятии в Кинельском районе. Там при ремонте трубопровода обвалился грунт. В результате этого погибли и пострадали работники. СК и прокуратура начали проверки. Рассказываем все подробности о ЧП на предприятии в Самарской области 7 июля.

ЧП на предприятии в Самарской области 7 июля 2026

В Кинельском районе вблизи поселка Парфеновка 7 июля проводились земляные работы по ремонту трубопровода. Их выполняла подрядная организация. Днем там произошло ЧП.

«По предварительным данным, примерно в 13:00 при выполнении подрядной организацией ремонта трубопровода произошел обвал грунта», – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокурор привлек к работе следственную группу. Сотрудники СК выехали на место происшествия на предприятии в Кинельском районе.

Погибшие и пострадавшие при ЧП на предприятии в Самарской области 7 июля 2026

К сожалению, в результате ЧП на территории предприятия в Кинельском районе есть погибшие. Так, при ремонтных работах погибли двое рабочих. Не обошлось и без пострадавших.

Надзорный орган контролирует выяснение всех обстоятельств. Фото: прокуратура Самарской области.

«Еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение», – сообщили в СУ СК по Самарской области.

В каком состоянии находится пострадавший, пока точно неизвестно.

Последствия ЧП на предприятии в Самарской области 7 июля 2026

Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда. По ее результатам будет решено, какие меры принимать.

Также свою проверку организовали следственные органы. После нее могут завести уголовное дело. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – объяснили следователи.

Надзорный орган контролирует выяснение всех подробностей ЧП. «КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

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