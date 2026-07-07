«Мы были обязаны закончить ее в любом случае»: самарские врачи провели подростку сложную операцию во время ракетной опасности

Целых три месяца юноше нельзя сидеть. Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре прошла сложная операция в условиях ракетной опасности. Подростку с сильным искривлением спины исправляли деформацию позвоночника, как вдруг в регионе объявили угрозу. Пути назад уже не было. Врачи не бросили пациента и продолжили выполнять хирургическое вмешательство несмотря ни на что. Подробности – в материале «КП-Самара».

6-часовая операция

17-летний юноша обратился в детскую больницу им. Ивановой около полугода назад. У него был сколиоз 4-й степени. По словам врачей, такая выраженная ригидная деформация позвоночника крайне тяжело поддается коррекции.

«Такие сложные случаи, требующие хирургической коррекции, встречаются примерно 6-7 раз в год», – рассказал врач-травматолог-ортопед Павел Рыжов.

Подростку решили провести высокотехнологичную операцию с применением транспедикулярной конструкции. Операция длилась шесть часов.

У подростка был сколиоз 4-й степени. Фото: Минздрав Самарской области

«Во время операции в нашем регионе была объявлена ракетная опасность. Мы находились на середине вмешательства, и были обязаны ее закончить в любом случае», – поделился Рыжов.

Большие риски

Хирурги не прервали процесс и продолжили его в условиях ракетной опасности, доведя до финала. Техническая сложность установки транспедикулярных винтов заключалась в том, что есть риск повредить спинной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Все это грозило неисправимыми последствиями.

Чтобы избежать их, операция проводилась под рентген-контролем. Он позволяет следить за правильной установкой опорных элементов. В результате все прошло успешно. Врачам удалось исправить деформацию на 70% от исходной и стабилизировать позвоночник, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.

Искривление исправили на 70%. Фото: Минздрав Самарской области

Как отметили в Минздраве Самарской области, это считается отличным результатом. Теперь юному пациенту придется пройти через длительную реабилитацию. Целых три месяца ему нельзя сидеть, можно только лежать или стоять. В ближайшие 6-8 месяцев парня ждет комплекс разных мероприятий: физиопроцедуры, плавание, лечебная физкультура. Все это под внимательным контролем врачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал