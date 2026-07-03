Июль в Самаре начинается с высоких температур. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область возвращается летняя погода. На смену затяжным дождям и холоду приходит палящий зной. Синоптики обещают до +33 градусов жары. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 4-5 июля 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Воздух прогреется до +28…+33 градусов. Порывы южного ветра составят 5-10 м/с.

В воскресенье, 5 июля, погода будет облачной, преимущественно без осадков. Температура воздуха также будет держаться на отметке +28…+33 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики Яндекс Погоды обещают самарцам небольшие дожди в субботу, 4 июля. Они будут идти днем, в остальное время погода будет солнечной. Температура воздуха составит +31 градус.

В воскресенье, 5 июля, в Самаре, по данным сервиса, будет пасмурно, но без дождей. Воздух прогреется до +32 градусов днем. Ночью погода будет не менее теплой, синоптики обещают +24 градуса.

Согласно данным сервиса Gismeteo, предстоящие выходные в Самаре будут жаркими. Средняя температура воздуха составит +30…+31 градус. Без дождей не обойдется, но они будут незначительными. К вечеру температурный фон понизится до +26…+27 градусов, ночью – до +23 градусов.