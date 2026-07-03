Бутылка с неизвестным веществом упала в ноги маленькой девочке фото: предоставлено "Комсомолке"

Обычная прогулка на детской площадке в поселке Усть-Кинельский в Самарской области 1 июля 2026 года закончилась для местных жителей настоящим шоком. В тот вечер там прогремел взрыв. Это произошло после того, как на территорию площадки неизвестные забросили бутылку с желтым веществом. Журналист «КП-Самара» пообщалась с очевидцами ЧП и узнала, что произошло на детской площадке в Усть-Кинельском, где прогремел взрыв 1 июля 2026 года.

Взрыв на детской площадке в Усть-Кинельском 1 июля 2026: что известно

Вечером 1 июля на популярной площадке, которую местные жители называют «Корабль», было многолюдно, малыши играли, родители общались, Расположена она рядом с дендропарком, который больше напоминает небольшой лес. В тот день на площадке были и мама с шестилетней дочерью, которой только недавно купили новый велосипед.

«Примерно в 19:00-19:05 из кустов дендропарка на детскую площадку вылетела 0,5 литровая пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью желтого цвета. Бутылка приземлилась возле ног моего ребенка, рядом с велосипедом. Дочка инстинктивно оттолкнула ногой бутылку в сторону урны. Брать в руки грязную бутылку брезгливо, но и позволить лежать какому-то мусору посреди площадки тоже не стоит», - рассказал журналисту «КП» - Самара» папа девочки.

По словам мужчины, после того как бутылка оказалась на площадке, прошло не больше минуты. За это время она начала стремительно раздуваться, постепенно увеличившись до размера небольшого мяча. Спустя несколько секунд прогремел взрыв. Громкий хлопок услышали не только находившиеся на площадке родители и дети, но и жители ближайших домов. В результате взрыва неизвестная жидкость попала на руку женщине, сидевшей на лавочке неподалеку. Как рассказал мужчина, она получила небольшой ожог.

«После взрыва был неизвестный химический запах, но не карбид. Сразу же вызвали полицию, через 1,5-2 часа полицейский приехал, опросил присутствующих взял заявление и забрал бутылку на экспертизу», – рассказал отец девочки.

Что было после взрыва на детской площадке в Усть-Кинельском 1 июля 2026

После происшествия некоторые очевидцы рассказали, что заметили троих молодых людей, убегавших через территорию дендрария. По мнению свидетелей, именно они могли быть причастны к появлению бутылки на детской площадке.

«У ребенка стресс, о чем она сама сообщила инспектору ПДН. Ее не учили, что нужно говорить полицейским. Я вырос в 90-е годы, но никогда не было подобных ситуаций, чтобы кому-то пришло в голову кинуть взрывчатку на детскую площадку под ноги малышам. Даже бандиты, устаивающие разборки, никогда не могли позволить себе применять оружие в подобных местах».

Девочка стойко перенесла произошедшее, хотя и сильно испугалась в моменте. Как рассказал папа девочки, она ребенок с сильным и гибким характером, быстро пришла в себя. Но все дети разные, возможно, другой ребенок мог испытать еще большее потрясение.

«Виновные лица обязательно должны понести ответственность и компенсировать пострадавшим моральный вред. Мы считаем себя потерпевшими в рамках данного уголовного дела, о чем обязательно заявим следователям, когда пригласят на допрос».

Заведено уголовное дело: последствия взрыва на детской площадке в Усть-Кинельском 1 июля 2026

После взрыва на детской площадке в Усть-Кинельском следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. В свою очередь, Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку по факту произошедшего. По информации надзорного ведомства, к происшествию причастны подростки. Именно они бросили на территорию детской площадки бутылку с неизвестным веществом.

«Установлено, что 1 июля 2026 года на детскую площадку «Бригантина» пластиковую бутылку бросили подростки. Состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети Интернет»», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с химическими экспериментами, которые создают опасность для окружающих. С подростками и их родителями, которые устроили взрыв на детской площадке, будут работать органы профилактики.

Редакция «КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

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