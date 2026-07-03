«Мы - спецназ Госавтоинспекции»: как мастер спорта и призер чемпионата России по самбо Егор Гуреев пришел работать в ГАИ Самарской области

3 июля Госавтоинспекция России отмечает 90-летие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 июля Госавтоинспекция России отмечает 90-летие. День и ночь в любую погоду представители этой службы следят за порядком на дорогах, но лишь этим их работа не ограничивается. О взгляде на службу изнутри, об экстремальных и комичных случаях «КП-Самара» рассказал Егор Гуреев, в прошлом – профессиональный спортсмен, в настоящем – сотрудник специализированной роты областной Госавтоинспекции.

От спорта к погонам

Егор Гуреев родился в Самаре и с детства занимался спортом. До первого класса увлекался плаванием. Потом в школу пришла тренер Екатерина Румянцева и пригласила попробовать свои силы дзюдо. Егор пошел в новый спорт и остался там на 21 год.

Егор Гуреев (второй слева) подтвердил звания мастера спорта России по дзюдо, кандидата в мастера спорта по самбо. Фото: предоставлено «КП»

Егор Гуреев подтвердил звания мастера спорта России по дзюдо, кандидата в мастера спорта по самбо. Дважды, в 2018 и 2019 годах, он становился бронзовым призером чемпионата России в командных соревнованиях. Именно оттуда, из большого спорта, он вынес привычку добиваться поставленных целей и стремление быть первым. Эти качества, по его словам, помогают и в нынешней работе.

А началась эта работа в 2020 году, когда Егор Гуреев пришел на службу в полк ДПС в Самаре. Выбор был не случайным: его отец Сергей Гуреев много лет проработал в первой роте полка ДПС города Самара, а сейчас уже вышел на заслуженный отдых.

«Спецназ ГАИ»

Егор Гуреев служил в полку ДПС до 2025 года, а сейчас работает в отдельной специализированной роте первого взвода ГУ МВД России по Самарской области, которую коллеги неофициально называют «спецназом ГАИ».

По словам Егора Гуреев (он в синем кимоно), из спорта он вынес привычку добиваться поставленных целей. Фото: предоставлено «КП»

«В наше время Госавтоинспекция - это практически все службы в одном. Я и наркотики выявляю, и водителей в нетрезвом состоянии. Но основная цель - безопасность на дороге», – рассказывает Егор Гуреев.

Служба обязывает быть мобильным. Сегодня ты патрулируешь улицы в Самаре завтра в Волжском районе, послезавтра в Сызрани. В любой момент может случиться какое-то криминальное происшествие или экстремальная ситуация, и реагировать нужно мгновенно, по-спецназовски.

«Спецназ» спешит на помощь

Сотрудники Госавтоинспекции нередко первыми приходят на помощь тем, кто оказался в критической ситуации на дороге. Егор Гуреев вспоминает, что, когда он служил в полку ДПС и работал на посту в Зубчаниновке, то часто приходилось сопровождать в больницу машины с роженицами. Инспекторы помогали безопасно добраться до врачей, а мужья этих женщин потом приезжали и благодарили за помощь.

Госавтоинспекторы – зачастую едва ли не единственная надежда для тех, кто замерзает в дороге зимой, застревает на обочине со сломанной машиной.

«Мы подъезжаем к таким водителям, отогреваем их чаем в своей патрульной машине. Оказываем помощь, о которой просят, можем, например, довезти до заправки. Нам ничего взамен не надо - это наша работа», - подчеркивает инспектор

Опасная сторона службы

Вместе с тем работа Егор Гуреева сопряжена с серьезными рисками. Инспектору часто приходится задерживать людей с наркотиками, в том числе с очень крупными партиями.

«Был случай, когда при задержании человек пытался мне палец откусить. Но не получилось», – с усмешкой вспоминает Егор.

Близкие часто спрашивают его, не надоела ли такая работа, не устал ли он от нагрузок и внештатных ситуаций.

«Мне все нравится и пока никуда уходить не собираюсь», – уверенно отвечает госавтоинспектор.

Главные качества для работы

По словам Егора Гуреева, каждый инспектор должен быть хорошим психологом. Другие важные качества для этой работы - стрессоустойчивость, позитивный настрой, вежливость. А про Егора коллеги говорят, что он самый добрый инспектор.

Мужчина признается, что даже в отпуске или на выходном, уже не может смотреть на транспорт и людей как обыватель.

«Начинаешь замечать нарушения, людей, на которых обратил бы внимание при службе», – говорит он.

Но главный принцип, которому Егор Гуреев старается следовать в любой ситуации¸- оставаться человеком.

«Если бы не мы, на дороге был бы хаос. Многие люди это признают», — говорит он.

«КП-Самара» поздравляет всех сотрудников Госавтоинспекции с праздником!

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