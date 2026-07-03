Зарубил топором, спрятал тела в подпол и поджег дом: самарец, убивший двух женщин под Ульяновском, просился на свободу из-за болезни

Мужчина жестоко расправился с сожительницей и ее родственницей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд рассмотрел ходатайство уроженца Красного Яра Сергея Артаманова. Мужчина просился на свободу из колонии, в которую попал за жестокое убийство двух женщин в Ульяновской области. Он зарубил их топором, спрятал тела под половыми досками, а спустя пару недель поджег дом. Сергей просил освободить его от наказания, сославшись на болезнь, но суд пришел к выводу, что состояние убийцы не столь тяжелое. Подробности – в материале «КП-Самара».

Убивал, пока в комнате спал двухлетний сын

Трагедия произошла в селе Канадей Николаевского района 16 января 2012 года. Сергей находился дома у своей сожительницы Елены (имя изменено – прим.ред.), вместе с ними была ее крестная и двухлетний сын Сергея. Вечер начинался обычно: они сходили в баню к соседке, вернулись домой, после чего женщины решили выпить.

Ночью Елена разбудила Сергея и потребовала, чтобы он ушел из дома. Мужчина собрал вещи, но уходить не спешил. Сказал, что ночью слишком холодно, а утром он разбудит сына и они оба уйдут. Чем Сергей так обидел женщину – загадка, однако в дальнейшем ситуация переросла в острый конфликт.

«Они ругались, оскорбляли меня и даже маленького сына, пытались выгнать на улицу посреди зимы. Начали меня бить, я брызнул в лицо газовым баллончиком и вышел в сени, но потом вернулся», - сообщал Сергей следователям.

Конфликт продолжился и достиг своего накала. Сергей схватил топор и нож, набросился на женщин, бил по голове и телу. Обе погибли на месте. Осознав, что он натворил, мужчина решил спрятать трупы. Он отодвинул кровать, оторвал доски пола, скинул женщин вниз. Затем прибил доски обратно, постелил ковер и вернул мебель на место.

Крови было много, пришлось избавляться еще и от нее. Смыв следы, он сжег испачканные кровью вещи в печке, разбудил сына и сбежал, прихватив мобильник одной из жертв.

Поджег дом из-за обиды

Спустя пару дней после убийства дочь Елены забила тревогу. Она общалась с матерью по телефону 13 января. Та ей сообщила, что в гости едет ее крестная. После 15 января Елена не вышла на связь, и дочь забеспокоилась. Приехавшие в дом полицейские ничего необычного не обнаружили, Сергей надежно замел все следы, но впоследствии допустил ошибку.

Спустя месяц после зверского убийства, 15 февраля 2012 года, Артамонов вернулся в дом Елены. Он разлил по полу лак и поджег, однако это не помогло, стоял только едкий дым. Для верности он зажег дрова на веранде. После этого дом вспыхнул, как спичка.

Не исключено, что до Сергея дошли слухи, что дочь его сожительницы обратилась в полицию, и он хотел избавиться от всех улик раз и навсегда. Однако сам Сергей выдвигает другую версию.

«Я хотел забрать медицинскую карту сына. Приехав в дом увидел, что замок сломан. Мне стало обидно, потому что я вложил много денег и сил в ремонт этого дома. Поэтому решил его сжечь», - заявлял Сергей.

Около 11 часов ночи пожарным сообщили о возгорании. В опасности оказались жители соседних домов. Их разбудили, помогли вынести из дома детей. Когда пожар был потушен, полицейские обнаружили шокирующую находку – под полом лежали обезображенные тела двух женщин.

Самого Артамонова поймали сразу в день пожара. Его задержали на трассе «Москва – Самара». От мужчины пахло гарью, руки и лицо были перепачканы сажей.

Убийца останется в тюрьме

Артамонову предъявили обвинения по статьям 105 УК РФ (убийство), 158 УК РФ (кража), 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы. Сейчас он находится в ИК-5. До истечения срока остается еще несколько лет, но недавно мужчина планировал выйти на свободу. Он просил освободить его от наказания, сославшись на болезнь. Суд отказал.

«Согласно заключению врачебной комиссии, у осужденного отсутствуют заболевания, входящие в перечень болезней, которые препятствуют отбыванию наказаний», - сообщили в прокуратуре Самарской области.