Волны, ветер и 600 парусов: тольяттинские яхтсмены покорили главную регату страны

600 спортсменов из 31 региона России приняли участие в соревнованиях на базе яхт-клуба «Дружба». Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

Битва сильнейших

Жигулевское море вновь стало ареной грандиозного спортивного сражения. С 25 июня по 1 июля акватория Куйбышевского водохранилища у яхт-клуба «Дружба» в Тольятти превратилась в эпицентр всероссийского парусного спорта.

«Поволжская регата - 2026» собрала рекордный состав: 600 участников из 31 региона - от Калининграда до Владивостока. Спортсмены выступили сразу на четырех дистанциях в 19 классах яхт – от детских «Оптимистов» до олимпийских «Лазеров» и мощных катамаранов «Торнадо». Работа дистанций была организована так, чтобы обеспечить безопасное проведение гонок и объективное судейство.

Погода добавляла драйва соревнованиям: ветер менялся от полного штиля до штормовых порывов, проверяя на прочность и яхты, и характеры спортсменов. С берега было видно, как участники пытаются выжать из лодок все, чтобы достичь победного финиша.

Яхт-клуб «Дружба» при поддержке предприятия «КуйбышевАзот», принял старты, обеспечил работу гоночных комитетов и выход на воду для сотен спортсменов. Инфраструктура клуба позволила провести гонки на высшем уровне – как в настоящей парусной столице Поволжья.

Регата стала финальным этапом отбора на Всероссийскую Спартакиаду сильнейших, которая также пройдет в Тольятти с 7 по 14 августа.

Парусная столица Поволжья

Как отметил президент Самарской областной федерации парусного спорта Александр Гришняков, тольяттинская акватория по праву считается уникальной. Именно здесь можно одновременно выставить несколько гоночных дистанций для разных классов яхт, что редко встречается даже на всероссийских стартах.

По его словам, Поволжская регата - показатель того, что парусный спорт является базовым видом спорта в регионе. Он входит в тройку по результативности и количеству медалей. В Самарской области работают три детские спортивные школы на базе яхт-клуба «Дружба», а сам клуб - крупнейший в России. Такая инфраструктура и поддержка предприятия «КуйбышевАзот» позволяют проводить соревнования высочайшего уровня.

«Поволжская регата собирает порядка 700 яхтсменов ежегодно, - отметил президент федерации. - Это самая массовая регата в России, на ней проходят отборы на Спартакиаду сильнейших. В прошлом году мы принимали спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Армении. Ветровые условия у нас стабильные, береговая зона красивая, тренерский состав сильный. У региона есть все шансы, чтобы принимать и соревнования международного уровня».

Акватория в Тольятти считается уникальной для проведения соревнований по парусному спорту. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

19 наград и второе место в России

В этом году хозяева регаты – воспитанники яхт-клуба «Дружба» – подтвердили статус одной из сильнейших парусных школ страны. На старт вышли более 100 юных яхтсменов, и в их копилке – 19 медалей разного достоинства: 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Победителями в своих классах стали Максим Семенов, Елизавета Шутова, Иван Кузин, Аделина Ан, Стефания Петрова, Дмитрий Лаздин и Иван Лаздин. Класс «Кадет» принес серебро, а в «ЗУМ-8» тольяттинцы завоевали сразу несколько наград.

«Мы второй год подряд занимаем второе общекомандное место по детским и юниорским классам в стране, – рассказал «КП» тренер яхт-клуба «Дружба» Александр Лаздин. – Впереди нас, разве что Санкт-Петербург, где закладываются серьезные ресурсы на Олимпийскую подготовку, однако по массовости и качеству детского спорта мы – действительно лучшие. Так что наши ребята – настоящие герои!».

Секрет успеха – в традициях. Парусный спорт в Тольятти развивается на протяжении многих десятилетий. Здесь сохранили тренерский штаб и создали систему подготовки высочайшего уровня.

«Мы не просто удерживаем позиции, – подчеркивает Лаздин. – Мы растем. Каждый год обновляем флот, закупаем оборудование, строим инфраструктуру. И результат - 19 медалей на домашней воде. Это дорогого стоит!»

Домашняя акватория играет особую роль для яхтсменов: характер волны и рваный северный ветер знакомы тольяттинцам до мельчайших нюансов и это тоже помогает побеждать.

19 медалей завоевали воспитанники яхт-клуба «Дружба» на «Поволжской регате – 2026» в Тольятти. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

С сильной поддержкой

Сейчас в яхт-клубе «Дружба» тренируются порядка 200 детей, работает сформировавшийся тренерский штаб, а материальная база обновляется ежегодно.

Как рассказал «КП» тренер яхт-клуба Александр Лаздин, ключевую роль в этих успехах играет поддержка тольяттинского предприятия «КуйбышевАзот». Тольяттинские химики на регулярной основе поддерживают яхтсменов и заботятся о развитии клуба. Только в этом году закуплены три лодки класса Laser (международный олимпийский класс) и лодка класса 420 для молодежных соревнований, а также обновлены паруса для яхт.

По словам Александра Лаздина, в этом году был оборудован детский спуск на воду, что позволило сделать тренировки для юных яхтсменов более безопасными и эффективными.

«Мы очень благодарны «КуйбышевАзот» за всестороннюю поддержку, которая позволяет нам осуществлять подготовку спортсменов на высоком уровне, - подчеркнул тренер.

Сейчас спортсмены яхт-клуба «Дружба» готовятся к участию во Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Главный фактор, от которого зависит многое - погода. Синоптики обещают устойчивый ветер в августе, что играет на руку спортсменам, которым домашняя вода должна помочь.