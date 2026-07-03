Обрабатывает поля агрохимикатами, управляется с телефона и джойстика: в Самарской области показали робота-опрыскивателя

Современная техника обрабатывает до 10 га. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

В Самарской области презентовали робота, который поможет садоводам обрабатывать поля и повышать эффективность производства. Он сам распыляет агрохимикаты и контролирует подачу раствора для экономии. Демонстрация автономного робота-опрыскивателя для промышленных садов и виноградников прошла на площадке НИИ «Жигулевские сады». Подробности – в материале «КП-Самара».

Что умеет робот

Робот работает по GPS и LIDAR, управляется он легко со смартфона и джойстика. У него бак объемом 1000 л + 100 л предусмотрено для реагентов. Самоходный агрегат на гусеничном ходу оснащен дизель-генератором и системой электропривода. По информации минсельхозпрода Самарской области, это значительно экономит топливо и повышает экологичность производства.

Робот передвигается полностью автономно. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Благодаря цифровой карте поля, системам GPS и лазерным дальномерам (лидарам) робот передвигается полностью автономно. Он движется по карте поля и самостоятельно перекрывает подачу раствора на поворотах, чтобы экономить агрохимикаты и исключать перерасход. Современная техника обрабатывает до 10 га, а высота распыления достигает 6 м.

«Робот вносит агрохимикаты строго по нормам, без потерь и двойных обработок. Но главное – один оператор может управлять сразу четырьмя машинами. Человек контролирует процесс с планшета, а не находится в пыльной зоне обработки», – рассказал сервисный инженер Виталий Сергеев.

Робот вносит агрохимикаты строго по нормам. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Настоящий прорыв

Такие помощники будут полезны в первую очередь для крупных промышленных товарных садоводческих предприятий. По словам разработчиков, робот-опрыскиватель – это не экспериментальная модель, а уже успешно работающая техника. Подобные роботы уже зарекомендовали себя в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму.

Самарские сельхозтоваропроизводители увидели в новинке огромную перспективу. Главный агроном садоводческого хозяйства Владислав Ханов назвал показ настоящим прорывом:

«Буквально 3-4 года назад я мог видеть такое только в интернете. Это большой помощник нам, садоводам. Комплекс заменит множество технологических процессов от химзащиты до кошения и борьбы с сорняками. И он полностью автоматизирован – это особенно радует. Моя мечта, чтобы робот с помощью камер давал еще и мониторинг, видел болезни листьев и прогнозировал урожай».

Высота распыления достигает 6 м. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Курс на роботизацию

По оценкам Минсельхоза РФ, внедрение роботизированных систем, беспилотников и ИИ позволяет экономить до 30% средств. При этом речь идет не о том, чтобы просто убрать человека с поля, а чтобы сделать из него высококвалифицированного специалиста-аналитика, способного управлять сложными технологическими цепочками.

Одним из ключевых преимуществ роботизации называется решение вопроса производственной безопасности специалистов. Опрыскивание средствами защиты растений – зона повышенного риска. А с подобными роботами один оператор с планшетом может удаленно контролировать работу сразу четырех машин.

Техника станет полезным помощником садоводам. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Сейчас Самарская область удерживает статус лидера по внедрению беспилотных систем в агропромышленный комплекс и пробует интегрировать передовые технологии в повседневную работу аграриев.

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