Аномальная жара уйдет из Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Самаре сохранится умеренная погода. Аномальная жара уйдет, температура воздуха опустится до комфортных +28…+30 градусов. Ожидаются дожди, но они будут незначительными. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 6-10 июля 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 6 июля, будет переменная облачность и небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +27…+29 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 7 июля, столбики термометров опустятся до +24…+29 градусов. Осадков не будет. Направление ветра изменится на юго-западное, порывы составят 5-10 метров в секунду.

Такая же погода сохранится в Самаре в среду, 8 июля. Правда, станет чуть жарче – воздух прогреется до +26…+31 градуса.

В четверг, 9 июля, пройдут небольшие дожди, температура воздуха опустится до +24…+29 градусов. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скорость 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 10 июля, самарцев ждет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Температура воздуха составит +24…+29 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

Метеорологи Яндекс Погоды дождей не обещают. Погода на протяжении всей недели будет облачной с прояснениями, к концу недели за окном станет пасмурно. Средняя температура воздуха днем составит +28…+30 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +20…+22 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, дожди в Самаре все-таки будут. Но только в понедельник и среду, 6 и 8 июля соответственно. Количество осадков будет незначительным. В основном погода будет солнечной, температура воздуха составит +28…+30 градусов.