Анатолий Бурденюк родился 6 мая 1922 года в поселке Кармалка Похвистневского района Куйбышевской области. https://burdenyuk.ru/

85 лет назад, 6 июля 1941 года, в сводке Советского информбюро появилось сообщение о подвиге экипажа летчика Николая Гастелло. Самолет, которым он командовал, 26 июня, в первые дни разгорающейся Великой Отечественной войны, был подбит и рухнул на немецкую механизированную колонну, уничтожив ее. Имя Гастелло стало нарицательным, в его честь называли улицы. Но мало кто знает, что штурманом героического летчика был наш земляк – Анатолий Бурденюк. Ему едва исполнилось 20 лет, когда началась война. Он прожил короткую, но героическую жизнь, которая оборвалась знаменитым «огненным тараном».

Он мечтал о небе

Анатолий Бурденюк родился 6 мая 1922 года в поселке Кармалка Похвистневского района Куйбышевской области в крестьянской семье. С малых лет он был очень способным мальчиком и даже в школу пошел в шесть лет вместе со своим старшим братом. Отец Аким Бурденюк вспоминал, что учился маленький Толя хорошо, переходил из класса в класс. Уже тогда мальчик мечтал о небе.

Позже семья перебралась на Урал, и там Анатолий укрепился в желании стать летчиком. Он подал заявление в летную школу, хотя на тот момент юноше не исполнилось и 16 лет.

«Несмотря на наши уговоры о том, что сначала нужно закончить среднее образование, он поступил по-своему», – вспоминал отец будущего штурмана Аким Бурденюк.

Осенью 1938 года Анатолий Бурденюк сделал шаг к осуществлению мечты - попал в летную школу в Челябинске. Там он снова проявил себя с лучшей стороны, его фотография висела на доске почета. А когда отец приехал в школу, командование поблагодарило его за воспитание сына.

В 1940 году Бурденюк окончил Челябинское военное авиационное училище. Мечта о небе была так близко! 18-летнему юноше присвоили звание лейтенанта. Его назначили штурманом и отправили в Воронеж на службу.

В 1940 году Бурденюк окончил Челябинское военное авиационное училище. Фото:https://vk.com/shagol

Там юный Бурденюк в течение трех месяцев переучился, чтобы служить на новейшем двухмоторном бомбардировщике ДБ-ЗФ. После этого полтора года он служил штурманом в 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка 42-й дивизии. В мае 1941 года штурман попал в экипаж Николая Гастелло, в котором и служил в составе 207-го авиаполка до своей трагической гибели.

Авиаполк поднялся по тревоге

22 июня 1941 года авиаполк проснулся в 05.00 по тревоге. Началась война, и летчики среагировали моментально. Авиамеханик экипажа Гастелло Иван Филоненко вспоминал, что они собрались за 10 минут.

Анатолий Бурденюк в мирное время отрабатывал навык сбрасывания бомб на цель, и это помогло ему в первом боевом полете. Он был столь же меток, как и во время учебы, и это помогло уничтожить немало врагов.

Затем экипаж Гастелло совершил еще один успешный боевой вылет. А потом наступило 26 июня 1941 года.

«Огненный таран»

Экипаж самолета на очередном боевом задании состоял из четырех человек – капитана Николая Гастелло, лейтенантов Анатолия Бурденюка (штурман) и Григория Скоробогатого (люковый стрелок), старшего сержанта Алексея Калинина (стрелок-радист). Бурденюк был самым молодым – ему на тот момент едва исполнилось 20 лет.

Самолет сбрасывал бомбы на врага, но вскоре и сам был подбит немецкой зениткой. Снаряд попал в бензобак, самолет загорелся. Гибель была неминуемой, и экипаж сделал все возможное, чтобы причинит врагу максимальный урон.

«Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолетом героя», – говорилось в сообщении Советского информбюро от 6 июля 1941 года.

Братская могила

Подвиг был совершен в Беларуси, недалеко от Минска, на дороге между населенными пунктами Молодечно и Радошковичи. Останки экипажа рядом с местом трагедии захоронили жители расположенной неподалеку деревни Декшняны. Позже на этом месте был установлен монумент в честь экипажа Гастелло.

На месте гибели экипажа под Минском позже установили монумент. Фото: https://burdenyuk.ru/

Память хранят потомки

Анатолий Бурденюк погиб совсем молодым. Его военный билет пестрит надписями «не имеет», «не состоял». Он не был женат, даже не получил ни одного ранения за свою короткую военную службу.

Но Анатолий Бурденюк успел главное. Он в составе экипажа совершил подвиг, который сохранился в истории и впоследствии вдохновлял сотни других летчиков во время Великой Отечественной войны. Хотя фамилия нашего земляка долгие годы находилась в тени капитана Гастелло.

Лишь в 1958 Анатолий Бурденюк вместе с другими членами экипажа был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. В годовщину 60-летия Победы их фамилии были выбиты на мемориальной доске в Москве.

В честь штурмана были открыты мемориальные доски на зданиях Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов и Уральского федерального университета. В Челябинске и селе Кротково Похвистневского района есть улицы Бурденюка.

Благодаря стараниям родных и земляков воспоминания о жизни Анатолия Бурденюка были собраны и дошли до нас. В 1950 году его биографию написал отец Аким Бурденюк. Позже при содействии двоюродного брата героического летчика Виктора Бурденюка и его двоюродного племянника Анатолия Бурденюка был создан специальный сайт, на котором собрали известные факты. Вклад в сохранение памяти о штурмане экипажа Гастелло внесли ученики и преподаватели школы №1 города Похвистнево.

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