Сделал круг в 20 км, остался без связи и сил: в Самарской области грибник заблудился в лесу и плутал почти сутки

У потерявшегося грибника сел телефон. Фото: «ЛизаАлерт»

В Самарской области житель Сергиевского района решил провести выходной за сбором грибов. Он отправился на «тихую охоту» вместе с компанией, но там заблудился один. Ночь мужчине пришлось провести на природе. Целые сутки он плутал по лесам и полям в надежде найти путь домой. На поиски грибника съехались добровольцы со всего региона. К счастью, его удалось обнаружить на одной из поселковых дорог. Мужчина сделал большой круг и прошел целых 20 км пешком. Подробности – в материале «КП-Самара».

Уставший голос и севший телефон

В субботу, 4 июля, мужчины поехали в лес, и один из них потерялся. Заявка на его поиск поступила в добровольческий отряд «ЛизаАлерт» на следующий день. К этому моменту грибник уже всю ночь провел в лесу и полях. Как признается доброволец направления «Лес на связи» Алексей, это была очень волнительная заявка:

Мужчина успел сказать, что вокруг него поля и посадки. Фото: «ЛизаАлерт»

«У потерявшегося жителя региона есть проблемы со здоровьем, уровень заряда его телефона мы не знали. Я сделал первый прозвон – абонент не в сети. Прошла около 10 минут и вдруг приходит уведомление: «СМС доставлено». Сразу же звоню. Слышу измученный, уставший, изнеможенный голос. Он говорит, что осталось всего 9% заряда. В этот момент по-настоящему становится тревожно».

За недолгий разговор мужчина успел передать, что он идет по дороге, а вокруг него поля и посадки. Грибник видел на карте, что находится недалеко от села Захаркино. Доброволец попытался уточнить у него еще детали, но услышал в ответ: «Все. 1%».

Грибник видел на карте, что находится недалеко от села Захаркино. Фото: «ЛизаАлерт»

«Ловлю каждое слово, пытаюсь успеть спросить еще что-то. И связь обрывается. Телефон выключен. В тот момент пропавший уже не кажется чужим. Когда слышишь голос человека, которому явно нужна помощь, остаться в стороне невозможно».

Размытые дождем дороги

Алексей передал заявку в регион, там ее быстро взяли в работу: «Я знаю, что в отряде нет равнодушных – там сильные и опытные люди. Но в голове была только одна мысль: «Ребята, пожалуйста, успейте». На поиски мужчины стали стягиваться добровольцы. Не дожидаясь начала работы штаба, на место выехали пять экипажей из Сергиевска, Отрадного и Самары.

Поиски осложняли размытые ливнем дороги. Фото: «ЛизаАлерт»

«Мы поехали буквально через 20 минут после объявления первой задачи. Два наших экипажа двигались навстречу друг другу из Захаркино и Сидоровки. Параллельно в природной среде работал экипаж сергиевского отдела МВД. Там внушительные территории с полями и посадками. Дороги местами серьезно размыты недельным ливнем», – поделилась доброволец из Сергиевска Екатерина.

Глава сельского поселения Захаркино Юлия Уламасова и ее супруг предоставили поисковикам более проходимый транспорт и присоединились к патрулированию грунтовых дорог за поселком. По дороге велась координация между жителями близлежащих сел и готовился местный ДК для формирования штаба поиска.

На поиски стянулись волонтеры. Фото: «ЛизаАлерт»

Большой круг

Инфорг Дарья пыталась узнать от родственников грибника всю информацию, которая могла бы помочь в поисках. Обсуждалось, куда и зачем поехали мужчины, где именно они зашли в лес, когда видели пропавшего в последний раз, как он одет и есть ли у него при себе вода.

«Вторые сутки термометр в регионе показывал +35 °C. Потерявшийся в лесу – это всегда непростая задача. Ответственность еще выше, когда мы не просто ищем пропавшего, а ведем поиск человека, которому мы пообещали, что мы его найдем».

Отряд поблагодарил всех за помощь в поисках. Фото: «ЛизаАлерт»

В тот момент, когда в соцсетях появилась ориентировка с фото грибника, от поисковых групп поступила информация: «Найден. Жив». Экипаж из Отрадного обнаружил его на одной из поселковых дорог с другой стороны от села.

Таким образом, заблудившийся мужчина почти сутки провел в одном из лесов Сергиевского района. Как оказалось, он сделал большой круг протяженностью около 20 км.

Мужчину нашли на одной из поселковых дорог. Фото: «ЛизаАлерт»

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