«Забили стрелку» из-за девушки: в Самаре 17-летний парень попал в больницу с травмой черепа после разборок со сверстниками

На нападавшего завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре конфликт компании подростков едва не закончился трагедией. Один из участников драки попал в больницу, прямиком в нейрохирургическое отделение с травмой черепа. Причина избиения весьма тривиальная – яблоком раздора стала девушка. Мать пострадавшего подростка бьет тревогу и просит наказать обидчиков. Подробности – в материале «КП-Самара».

Конфликт произошел днем 1 июля 2026 года около ДК «Луч» в Зубчаниновке. 17-летнего Александра позвал на разборки знакомый Вадим. Причиной разборок стала девушка. Ситуацию придала огласке мама Александра, Юлия Романова. Она сообщила, что разборки были похожи на «стрелку» - уж слишком много народу собралось, чтобы разобраться с ее сыном.

«У брата не было другого пути. Ему говорили, что если он не придет на драку, то его все равно найдут потом толпой», - рассказал брат пострадавшего Владислав.

Мама также утверждает, что во время драки ее сын рухнул на землю. Но обидчики не отступили, а, напротив, продолжили бить парня.

«Вадим ударил сына ногой в голову. Он упал на землю, был дезориентирован. Несмотря на это, Вадим продолжал наносить удары ногой по голове моего сына», - пояснила Юлия.

В результате конфликта парень оказался в больнице. Сейчас Александр находится в нейрохирургическом отделении с серьезными травмами. Ему может потребоваться длительное восстановление.

«У него многооскольчатый импрессионный перелом свода черепа с импрессией внутрь 5 мм. У меня в голове не укладывается, как можно добивать лежащего и уже не сопротивляющегося человека. Откуда такая жестокость у 17-летнего подростка?», - возмущается Юлия.

Семья пострадавших обратилась в полицию, позднее дело было передано в следственный комитет. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления. Что касается самого нападавшего, он стал фигурантом уголовного дела.

«В отношении 17-летнего местного жителя заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)», - рассказали в СУ СК по Самарской области.