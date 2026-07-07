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Общество7 июля 2026 7:28

«Новые люди» провели экосубботник на Итальянском пляже в Тольятти

Несмотря на жаркую погоду, к акции присоединились более 80 жителей города
Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Участники вместе очистили территорию пляжа от мусора, внеся свой вклад в сохранение одного из любимых мест отдыха тольяттинцев. После завершения уборки для волонтеров организовали дружеское общение: гостей угостили горячими хот-догами, домашним лимонадом и полезными сладостями от партнера мероприятия - Bombbar. Атмосферу праздника дополнили музыка и неформальное общение. Организаторы отмечают, что подобные инициативы не только помогают сделать город чище, но и объединяют людей вокруг добрых и полезных дел.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Экосубботники - это не только уборка территории, но и возможность объединить людей вокруг общей цели, сделать Тольятти чище, комфортнее и лучше для жизни, - отметил депутат Самарской Губернской Думы и секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» Роман Маркаров.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

«Полезные дела объединяют сердца» - именно под таким девизом прошла экологическая акция, ставшая еще одним примером того, что забота о родном городе начинается с личного участия каждого.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»