«Ярче рождения ребенка в жизни ничего не может быть»: многодетная семья из Самарской области раскрыла секреты счастья

Семья Габдрахмановых: Ирина, Сергей и их пятеро детей. Фото: из личного архива семьи

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день принято говорить о близких, о тепле домашнего очага и о тех, кто делает семью по-настоящему крепкой. У каждой семьи свой путь, но есть те, чьи истории вдохновляют. Одна из них — семья Ирины и Сергея Габдрахмановых. У них пятеро детей: четыре дочери и один сын. Старшей — 22, младшей — 5 лет. Супруги вместе уже 26 лет. Сама Ирина шутит: замуж выходила «на минуточку», а задержалась на четверть века. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с супругами и узнала, как они все успевают и что для них значит быть счастливыми.

«Первый ребенок — это чудо»

Ирина и Сергей Габдрахмановы живут в поселке недалеко от Самары. У них пятеро детей: 22-летняя Яна, 17-летняя Софья (через неделю ей исполнится 18), 15-летний Степа, 13-летняя Саша и 5-летняя Маша. Четыре дочки и один сын-«ягодка» в серединке. Супруги вместе уже 26 лет.

«Когда я выходила замуж, я думала: сейчас побуду замужем, прикольное же ощущение. Ну и задержалась, можно сказать», — смеется Ирина.

Четыре дочери и один сын. Старшей 22 года, младшей 5 лет. Фото: из личного архива семьи

Ирина не планировала большую семью, все сложилось само собой.

«Когда родился первый ребенок, мы испытали такие эмоции, что ничего ярче в жизни не может быть. Появление ребенка — это такое счастье. Мы поняли, что хотим испытывать это состояние вновь и вновь».

Первая дочка Яна родилась через три года после свадьбы. Ирина впервые держала на руках младенца — ни братьев, ни сестер у нее не было.

«Я несколько суток не спала после родов, просто смотрела на ребенка и думала: "Какое чудо!"»

Супруги планировали не только самих детей, но даже месяц и год рождения.

«Мы планировали все это дело на протяжении десяти лет», — улыбается Ирина. «Исключением стала только младшая Маша. Она появилась случайно»

«С мужем можно расслабиться»

Секрет их семьи — поддержка мужа Сергея.

«Я всегда чувствую мощную поддержку. Муж никогда не обвинил меня ни в чем за 26 лет. Он всегда говорит: "Молодец, все правильно". В такой ситуации хоть 10 детей, хоть 5 — разницы нет. Просто живешь и наслаждаешься».

Ирина и Сергей вместе уже 26 лет, познакомились на работе. Фото: из личного архива семьи

Сергей работает инженером в ГАУ СО «Самара Арена», а в свободное время — режиссером повторов на телеканале «Матч ТВ». Он часто в командировках. Но, по словам Ирины, даже в середине трансляции он может ответить на звонок.

«Я всегда знаю, что есть человек, который поможет решить любую проблему».

Сам Сергей убежден: «Я бы ни с кем другим не смог родить пятерых. Она у нас стержень, центр управления полетами. За что ни возьмется — все получается».

«У меня пять детей — пять разных мам»

Ирина уверена: после рождения каждого ребенка она становилась другой.

«Я слушала лекции ученого Дубынина. Он сказал, что после рождения каждого ребенка муж живет с другой женщиной. Гормоны меняют женщину кардинально. Так и есть. У моих пяти детей — пять разных мам».

Каждый ребенок учит ее чему-то новому. Когда родилась вторая дочка, Ирина поняла, что старшая, Яна, нуждается в ее внимании не меньше.

«Ты ищешь способы любить всех и каждого на сто процентов».

Ирина много лет работала ведущей на ГТРК Самара и выходила в эфир почти сразу после родов. Фото: из личного архива семьи

Младшую Машу обожают все: старшие берут ее на ручки, носят, готовы выполнить любое желание.

«Ей даже двигаться не надо. Пальчиком покажет — и ей все принесут. Сама она, конечно, старается быть самостоятельной, но в такой любви сложно не расслабиться».

«Дети — это не помеха»: как Ирина работала с тремя детьми на руках

Ирина — бывший журналист, работала на телевидении, вела ток-шоу. И все это — пока у нее росли дети. Без бабушек и нянь. Она не брала полноценный декретный отпуск. Рожала — и через три недели уже выходила в эфир.

«У меня было свое государство в государстве, — вспоминает Ирина. «Водитель, свой оператор, штат журналистов. Я была автором и ведущей. Все переговоры, встречи с экспертами — я ездила сама. И со мной всегда были дети».

Пятилетняя Маша с козами. Когда в семье было хозяйство, дети знали, сколько молока нужно для масла и что у коз четырехкамерный желудок. Фото: из личного архива семьи

Муж Сергей отпрашивался с работы и ездил с ней. Пока Ирина была на встрече или на записи, он гулял с ребенком. Кормила грудью Ирина каждого до четырех лет — и в перерывах между съемками тоже.

«Покормила — и пошла на встречу», — говорит она.

Руководство относилось с пониманием. Дети были с мамой везде — в кабинете, на студии, в гримерке.

«Мы заморачивались в пользу ребенка, чтобы он не страдал, чтобы не потерял маму. Это просто вопрос организации. Если захотеть — все возможно».

Сергей тоже старался быть рядом, несмотря на плотный график. Он брал старшую дочь Яну в командировки, потом — сына Степу.

«Мы так общаемся, я ему показываю работу, он набирается опыта», — говорит мужчина.

Хозяйство, сыры и новая профессия

Когда дети подросли, Ирина ушла с телевидения. Не потому что устала от профессии — она хотела быть ближе к детям. Но сидеть без дела не могла.

«Мама должна быть деятельной, счастливой. Мы живем не ради детей, а ради жизни».

Так в их жизни появилось козье хозяйство. Ирина освоила сыроделие, ездила на курсы к иностранцам, училась, делала сыры, йогурты, творог.

«Дети всегда были при нас. Они умеют доить коз, знают, что у коз четырехкамерный желудок», - смеется Ирина. «Мы пересчитывали, сколько из 20 литров молока получится масла. Это и биология, и математика вживую».

Степана отец Сергей берет с собой в командировки, показывает профессию и передает опыт. Фото:из личного архива семьи

Хозяйство закрыли полгода назад, когда дети выросли и разъехались. Ирина вернулась в профессию — теперь она бродкаст-менеджер в КХЛ. Но хобби осталось: «Я могу сырочки сама приготовить, творожки, йогуртики. Это то, что ты можешь сделать руками, — очень круто».

Семья творческая. Дети идут по стопам родителей. Старшая дочь Яна учится в Москве, работает режиссером повторов на «Матч ТВ». Софья поступает в МГУ в этом году.

«У нас география семьи расширяется», — улыбается Ирина.

«Традиция — ничего не планировать»

Главная семейная традиция Габдрахмановых — отсутствие четких планов.

«Соня говорит, что у нас традиция ничего не планировать. И это правда. Например, вечером решаем ехать в Сочи — папа покупает билеты, и наутро мы уже собираем рюкзак».

Но есть и незыблемые традиции: собираться всем вместе на дни рождения, на Новый год ставить семейные спектакли. Старшая дочь Яна пишет сценарии, распределяет роли, все участвуют — даже те, кто сначала сопротивляется.

«На каждой репетиции Степа бубнит: "Зачем это надо?" А потом играет лучше всех».

Счастье — когда ты кому-то нужен

На вопрос о счастье Ирина отвечает просто:

«Пока человек кому-то нужен — он счастлив. А так как у меня много детей, есть маленький ребенок, которому ты нужна постоянно. Поэтому я счастлива каждый день».

Сергей тоже уверен: счастье — в такие моменты, когда вся семья собирается за столом.

«Мы садимся за большой стол, общаемся, играем в настольные игры, поем в караоке. Это самое большое счастье — когда все дома и никто ни за кого не переживает».