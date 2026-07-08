Женщина трагически погибла во время ночной поездки на озеро. Дочь погибшей уверена, что мать убили, и требует эксгумации спустя 7 лет

Анжелика была яркой женщиной и любящей, заботливой мамой. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

9 августа 2019 года жительница Самарской области Дарья помнит довольно отчетливо. Ей было 11 лет, она играла дома, а ее мама Анжелика хлопотала по хозяйству. Девочка тогда не знала, что видит маму в последний раз. Анжелика утонула в озере, куда поехала вместе со своим знакомым. На первый взгляд – обычный несчастный случай, но родные погибшей отказываются верить в эту версию. Дарья обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели ее мамы. Сейчас ведется следствие. Подробности – в материале «КП-Самара».

«В тот вечер началась странная тревога»

О трагедии на озере близ села Новопавловка стало известно 12 августа 2019 года. СМИ писали: «ЧП на водоеме, утонула 43-летняя женщина, причины происшествия устанавливаются». Но за сухими фактами скрывалась трагедия 11-летней девочки, потерявшей маму.

Анжелика погибла 10 августа. За день до этого они с дочкой были дома в селе Красноармейское. Вечером девочка ушла к подруге, потом вернулась и села за компьютер. Внезапно Анжелика вышла из дома и пропала.

«Я не помню, что она сказала и как объяснила свой уход, просто помню, что ушла. Время было позднее. Когда я начала замечать, что мамы долго нет, забеспокоилась. Обычно в это время она меня уже отправляла спать. В тот вечер у меня началась сильная тревога», - рассказала Дарья журналисту «КП-Самара».

Немного подождав, Даша набрала мамин номер, но телефон молчал. Девочка позвонила бабушке, которая пообещала забрать ее к себе. А спустя несколько минут телефон зазвонил.

«Мама мне перезвонила, я убедилась, что с ней все хорошо. Потом за мной пришла бабушка. Я ушла к ней с ночевкой».

А утром 10 августа жизнь маленькой Даши разделилась на «до» и «после». К ее бабушке прибежала взволнованная соседка. Она сообщила страшную новость: Анжелика утонула в озере.

Передал деньги и исчез

Тело Анжелики водолазы поисково-спасательной службы Самарской области обнаружили в утонувшем автомобиле на дне озера Штаны. Оно находится прямо на въезде в поселок Новопавловка. Расстояние оттуда до Красноармейского, где жила женщина, - около 15 километров. На озеро Анжелика уехала на машине со своим соседом, с которым у них были близкие отношения.

«Этого мужчину я знала, он приходил к нам с собакой. Сам командировочный, в нашем селе был по работе. Как мне рассказывали уже после трагедии, мама и сосед ехали на озеро целенаправленно. Не знаю, что была за цель, возможно, хотели вместе провести время».

Что произошло дальше известно только со слов того самого соседа. Его версия: машина случайно снялась с ручника и покатилась в озеро с обрыва. Он выжил, а Анжелика – нет.

«Я была на том озере и не заметила там сильного склона, и обрывом это назвать нельзя. К этому мужчине, конечно, есть ряд вопросов. Ходили слухи, что ранее он был судим за убийство, сидел в тюрьме. Позднее эти слухи подтвердились. В день трагедии он съехал из своей квартиры и больше мы его не видели. Через соседку, которая как раз и сообщила нам о гибели мамы, этот мужчина передал мне и бабушке деньги. Сказал, что это компенсация, что он очень сильно любил мою маму и ему жаль, что все так произошло».

«Зачем ты это затеяла?»

Став совершеннолетней, Дарья решила узнать, что случилось с ее мамой в тот роковой день. Удивительно, но поддержку у односельчан не нашла. Девушку просили оставить эту историю и забыть.

«Мне сказали: зачем ты это затеяла? Зря, тебя тоже могут убрать. Почему прозвучала такая фраза, я не знаю. Все говорят: брось это дело, не тревожь покойников. Но я просто хочу добиться правды и не понимаю такого отношения. Мама знала многих, она работала в продовольственном магазине и была очень яркой женщиной. Некоторые даже умудрились обвинить в произошедшем меня! Мол, если бы я в тот вечер не ушла из квартиры, мама осталась бы жива».

Девушка написала в соцсетях пост, в котором обратилась к односельчанам. Она попросила людей оставить попытки как-то заставить ее усомниться в своих действиях и прекратить запугивание.

«В этом году будет уже 7 лет, как я нахожусь в определенных душевных терзаниях на тему того, что случилось в тот вечер. Все предположения произошли не беспочвенно. Больно, когда люди говорят мне, что я слишком зациклена на этой истории. Какая бы ни была официальная версия после закрытия дела, я приму любую после повторного расследования».

В 2026 году Дарья направила обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. В пресс-службе СК сообщили, что расследование ведется:

«В августе 2019 года в пруду вблизи поселка Новопавловка утонула женщина. Местные жители сообщают, что к смерти женщины причастен ее знакомый, с которым она на автомобиле незадолго до гибели покинула место жительства. Расследуется уголовное дело, исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

Девушка отмечает, что не верит в результаты первой экспертизы, основания у нее для этого есть. Поэтому она попросила провести повторную.

«Посоветовавшись с юристами, я потребовала эксгумацию. Так что ждем. Я в любом случае добьюсь правды», - подчеркнула Дарья.