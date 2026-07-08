Троллейбус с автономным ходом, еще один способ оплаты проезда и пересадочный билет: какие новшества ждут общественный транспорт Самары

Самара хочет заняться оптимизацией маршрутной сети.

Руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев стал гостем на радио «КП-Самара» и рассказал о ремонте путей, проблеме переполненных автобусов и обновлении трамваев с троллейбусами. Также поговорили о дальнейших планах властей и новшествах в сфере общественного транспорта.

О перекрытии улиц

- С 7 по 20 июля должны перекрыть улицу Полевую, сроки не изменились?

- Данные работы пройдут на неделю позже. Это связано с техническими сложностями, которые возникли у подрядчика. Но, тем не менее, улица Полевая будет перекрыта на участке от улицы Садовой до улицы Самарской.

- Каким образом будет организовано движение общественного транспорта?

- Общественный транспорт проследует по улице Полевой до улицы Самарской. Далее автобусы пойдут по улице Чкалова до улицы Ленинской, по улице Ленинской на проспект Ленина. И далее по установленному маршруту.

- Помимо Полевой будут еще какие-то улицы или участки дорог перекрыты в ближайшее время?

- Учитывая, что сегодня начался сезон активных переустройств инженерных коммуникаций, перекрытие автомобильных дорог - нередкое явление. Предстоящее перекрытие - улица Солнечная в районе 6-й просеки. Это произойдет в ближайшие выходные. Движение будет ограничено с пятницы на три дня. К понедельнику утром тепловые сети завершат работы.

О ремонте трамвайных путей

- Расскажите, какие у городской администрации планы по ремонту трамвайных путей в городе?

- У нас ремонтируются два участка на улице Ново-Садовой. Один - от улицы Ново-Вокзальной до завода Тарасова, второй - от завода Тарасова до улицы Гастелло. Оба этих участка оборудуют системой ливневой канализации, позволяющей собрать воду с трамвайных путей. Ранее эти участки подтоплялись в период весеннего половодья или во время активного выпадения осадков. Сейчас там укладываются новая рельсошпальная решетка и новый рельс, что позволит осуществлять более плавное движение трамваев и повысить скорость движения трамваев.

- У нас же сейчас идет ремонт на 15 перекрестках, где есть трамвайные пути, верно?

- На восьми перекрестках все работы выполнены, идет процесс приема-передачи - процедура контроля, проверки качества выполненных работ и закрытие работ для оплаты.

На сегодняшний день работа продолжается на пересечении Ставропольской и Кирова. Возникают определенные сложности в движении транспорта, потому что транспорт перепустили по одной полосе в каждом направлении. Но после завершения работы автомобилисты почувствуют, что этот перекресток проезжать стало спокойнее и комфортнее.

Помимо перекрестка Кирова и Ставропольской пока работы нигде не ведутся. Проспект Кирова - одна из ключевых магистралей, ее нужно выполнить очень быстро, поэтому все силы подрядчик направил именно на этот участок.

В перспективе будут проводиться работы на Пензенской и Владимирской по переустройству перекрестка и оборудованию переезда соответствующими дорожными плитами. Дальше планируется участок улицы Красноармейской от Спортивной до Агибалова.

- Мэр Самары Иван Носков сообщил, что необходимо увеличивать скорость движения трамваев. Скажите, ремонт трамвайных путей этому способствует?

- Безусловно, для этого эти виды работ и делаются. Для того, чтобы увеличить скорость движения трамваев примерно в два раза.

Об актуальности трамваев и троллейбусов

- Насколько актуальными сейчас остаются трамваи для нашего города? Они все еще востребованы, есть перспективы развития?

- Трамвай - это самый актуальный вид транспорта. В большинстве случаев он идет по обособленному трамвайному полотну, и на такой вид транспорта не действуют задержки в движении транспорта, он в основном идет без заторов. Есть, конечно, участки, где есть пересечение с автомобильными дорогами, где задержки возникают по причине дорожных происшествий. Есть еще участки, где трамвайное полотно совмещено с дорожным покрытием. Там тоже, к сожалению, не всегда автомобилисты выполняют требования правил дорожного движения и в ряде случаев занимают трамвайные пути. Но даже исходя из научных работ, следует, что трамвай – самый востребованный, комфортный и безопасный.

- Будут ли в Самаре внедрять транспорт с автономным ходом?

- Троллейбус с автономным ходом - достаточно актуальная тема. Троллейбус с удлиненным ходом позволит отключиться от контактной сети, например, объехать ремонтируемый участок, доехать до того участка, где контактная сеть доступна для троллейбуса, подключиться к ней и дальше, уже заряжая аккумулятор, проследовать по своему маршруту. На сегодняшний день такие троллейбусы в парке муниципального предприятия трамвайно-троллейбусного управления отсутствуют. Мы ведем переговоры с «Белкоммунмашем». Нам обещали поставить в опытную эксплуатацию один такой троллейбус, для того чтобы мы протестировали его вживую по маршруту, откатали, посмотрели, насколько удобен он в эксплуатации, насколько он будет востребован.

Об обновлении транспорта

- Трамваи и троллейбусы сейчас активно обновляют. Какая работа ведется, и сколько еще новых составов ожидается в этом году?

- У нас за последние 3-4 года обновлено достаточно много трамваев и троллейбусов. В том числе за последние два года благодаря губернатору Самарской области и главе городского округа Самара прошло масштабное обновление трамваев. В частности, был заменен 71 трамвай, 40 из которых были поставлены в прошлом году и 31 состав был поставлен в текущем году. Это односекционный трамвай «Львенок». Он повышенной комфортности, имеет систему кондиционирования, обновленную систему транспортной безопасности, систему видеонаблюдения. Это современные трамваи, где размещены зарядки для мобильных устройств.

По троллейбусам: на сегодняшний день эксплуатируется всего 185 штук. Примерно сотню нужно менять - они уже выработали свой ресурс. Но, тем не менее, они еще более-менее в нормальном состоянии передвигаются. Последнее обновление подвижного состава у нас было три года назад. Мы заменили 22 троллейбуса.

- Актуальным транспортом остаются автобусы. Это злободневная тема, потому что горожане нередко жалуются, что они переполнены.

- Мы ведем мониторинг заполняемости подвижного состава на всех маршрутах в городе. На тех маршрутах, где интенсивность движения пассажиров высокая, применяется большее количество транспорта. Интервалы между транспортными средствами гораздо короче. Работа эта ведется.

- Вы сказали, что число троллейбусов останется неизменным. Из-за того, что автобусы переполнены, а жители постоянно жалуются - планируется увеличить количество автобусов в нашем городе?

- В любом случае мы будем проводить работу по оптимизации маршрутной сети. Она предполагает замену автобусов большого класса на автобусы сверхбольшого класса, так называемые автобусы-гармошки, которые позволяют вместить больше пассажиров. При этом можно будет сократить интервал между автобусами.

Конечно, только заменой подвижного состава решить эту проблему невозможно. Повторюсь, будет рассмотрена возможность переформатирования, перераспределения маршрутной сети, создание так называемых подвозных маршрутов к станциям метрополитена, к транспортно-пересадочным узлам. Это более короткие маршруты, которые позволяют доставить пассажира до другого вида транспорта, на котором он комфортно сможет передвигаться дальше.

О нововведениях

- У нас на ряде маршрутов больше нет кондукторов, не так ли?

- Это еще один шаг к автоматизации процесса перевозки пассажира. Мы планируем уходить от наличного расчета в общественном транспорте. Для этого есть соответствующие валидаторы, через которые можно оплатить проезд. В июле месяце заработает система оплаты через 2ГИС, где можно по QR-коду зайти на портал и заплатить за проезд, получить электронный билет. У нас есть QR-коды. Достаточно широкое тарифное меню, где можно купить всевозможные «сезонки».

- Пенсионеры, которые не пользуются картами, только наличными. Как им тогда оплачивать проезд?

- Для пенсионеров предусмотрена карта жителя Самарской области. По ней стоимость поездки на общественном транспорте для пенсионеров составляет три рубля. То есть за 270 рублей, которые зачисляются на эту карту, можно осуществить 90 поездок в месяц.

- Какие еще планы есть у дептранса Самары?

- Мы сейчас активно прорабатываем внедрение пересадочного билета. Он будет не полностью бесплатный, но пассажир, который проехал на автобусе до определенной остановки и решил в течение часа пересесть в трамвай либо автобус другого маршрута, будет оплачивать ровно половину проезда.

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