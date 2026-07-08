«Встретились на зеленый и больше не расставались»: история любви ветеранов МВД Корниенко из Самары

Валерий и Марина Корниенко. Познакомились в школе, встретились снова после армии Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В День семьи, любви и верности мы продолжаем рассказывать о парах, чья любовь достойна отдельной повести. Валерий и Марина Корниенко вместе уже 45 лет. Оба — ветераны МВД. Познакомились в школе, встретились спустя годы у светофора и с тех пор не расстаются. Их сын пошел по стопам родителей. Делимся историей семьи, в которой служба и любовь идут рука об руку.

«Я собирался переходить дорогу и увидел ее»

В органах внутренних дел служат не только по долгу, но и по зову сердца. А иногда — по примеру родителей. Семья Корниенко из Самары — яркое тому подтверждение. Валерий Егорович и Марина Петровна вместе уже 45 лет. Оба — ветераны МВД. Их сын продолжил династию. И сегодня они уверены: секрет счастья — в уважении, понимании и умении поддерживать друг друга.

Познакомились они еще в школе. Валерий Егорович работал учителем истории. Марина Петровна — выпускница. Но тогда их пути разошлись. Встретились снова спустя несколько лет.

«Я собирался переходить дорогу и увидел, что по ту сторону стоит моя избранница и ждет зеленого сигнала светофора, — вспоминает Валерий Егорович. — Так мы встретились на зеленый и больше не расставались».

Супруги вместе 45 лет. Оба — ветераны МВД Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

С тех пор они вместе. Валерий Егорович отдал службе 24 года. Начинал заместителем командира дивизиона вневедомственной охраны Самарского РОВД. В 1996 году возглавил созданный отдел общественных связей в областном главке. Позже занимал руководящие должности по кадровой работе. Уволился в 2003 году по состоянию здоровья.

Марина Петровна посвятила органам более 20 лет. Ушла на пенсию в 2016 году с должности начальника пенсионного отдела ГУ МВД России по Самарской области. Но и сейчас продолжает работать на вольнонаемной должности в том же отделе.

«Сын с детства хотел служить»

У Корниенко двое детей. Старшая дочь Мария — юрист, подарила родителям двух внуков. Сын Георгий пошел по стопам отца и матери: получил юридическое образование и сегодня трудится в УРЛС ГУ МВД России по Самарской области.

Супруги Корниенко с внуками. Старшая дочь Мария подарила им двух внуков Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

«Сына часто брали с собой на работу, — рассказывает Марина Петровна. — Он с детства знакомился с особенностями службы. Со школьной скамьи хотел служить. Мы с мужем всегда поддерживали его стремление продолжить семейную династию».

«Служба никогда не мешала семейным делам»

По словам Марины Петровны, главный секрет их семьи в умении разделять работу и дом.

«Служба нам никогда не мешала в делах семейных. Мы трудились в разных подразделениях. Обсуждение рабочих моментов в стенах дома не приветствовалось. Когда оба супруга сотрудники МВД, каждый с пониманием относится к работе другого. Наверное, в этом и есть секрет нашего счастья».

Сегодня их отдушина — дача. Там они все обустраивают, сажают, отдыхают. И всегда рады, когда летом приезжают внуки.

«Кто знает, может, и они решатся пойти по нашим стопам», — улыбается Марина Петровна.

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