Голоса эпохи рока: самарцы узнали о судьбах певиц 1960–1970-х годов, определивших лицо британской сцены

Лекция была посвящена британским певицам золотой эпохи. Фото: Ангелина Юшкина

В среду, 8 июля, Самара вновь подтвердила статус города с богатой музыкальной душой. В Доме рока «Звезда» — первом в России интерактивном музее рок-н-ролла — состоялась лекция, посвященная британским певицам золотой эпохи 1960–1970-х годов. Мероприятие началось в 19:00 и собрало как преданных меломанов, так и тех, кто только открывает для себя страницы музыкальной истории. Подробности – в материале «КП-Самара».

Знаковые имена

Дом рока «Звезда», открывший свои двери в ноябре 2023 года, стал идеальной площадкой для такого события. Это музей, где история оживает через подлинные экспонаты, интерактивные зоны и полное погружение в разные эпохи.

Дом рока «Звезда» стал идеальной площадкой для такого события. Фото: Ангелина Юшкина

Лектор Елена Вернигор не впервые выступает на этой сцене. Ранее она уже проводила лекции о рок-музыке 60-х, о влиянии индийской культуры на рок, о глэм-роке и популярных в СССР западных группах — от Smokie до Creedence. В этот раз в центре внимания оказались женщины, чьи голоса стали символом британской фолк- и рок-сцены.

В списке героинь вечера прозвучали имена, знакомые каждому ценителю: Сэнди Денни — классика фолк-рока, участница Fairport Convention и Fotheringay, признанная в 1970-1971 годах лучшей вокалисткой Великобритании; Энни Хэслэм из Renaissance, чьи симфо-роковые композиции вдохновлялись Бахом и Римским-Корсаковым; Мэдди Прайор из Steeleye Span; Джеки МакШи из Pentangle.

Лектор Елена Вернигор не впервые выступает на этой сцене. Фото: Ангелина Юшкина

Путешествие во времени

Особое место занял рассказ о Ширли Коллинз, которая с детства занималась музыкой, записывала протестные песни, а в 1954 году собирала фольклор с Аланом Ломаксом. Энн Бриггз, воспитанная тетей и выступавшая в фолк-клубах, вдохновляла многих игрой на базуки (бузуки). Упомянули и семейный ансамбль The Watersons (Норман, 1965–1966), Линду Томпсон (участницу The Bunch), Линду Андерсон, а также сольные проекты Мэри Хопкин (проект Маккартни), Мэгги Райли (80-е), Кики Ди, Соню Кристину, блюзовую Мэгги Белл и Элки Брукс.

В центре внимания были женщины, чьи голоса стали символом британской фолк- и рок-сцены. Фото: Ангелина Юшкина

«Это был не просто лекторий, а настоящее путешествие во времени, — поделилась одна из посетительниц. — Мы слушали, обсуждали и даже подпевали, когда звучали знакомые мелодии».

Особый интерес вызвала история Элисон О'Доннелл и Клода Симонса (Mellow Candle), а также упоминание Джуди Дайбл и Яна Мэтисона.

В списке героинь вечера прозвучали имена, знакомые каждому ценителю. Фото: Ангелина Юшкина

Дом рока «Звезда» продолжает радовать самарцев и гостей города уникальными мероприятиями. Атмосфера музея — с винтажной аппаратурой, звукозаписывающей студией и закулисьем — делает каждую лекцию не просто образовательной, а эмоциональной и живой.

Зрители остались довольны. Фото: Ангелина Юшкина

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