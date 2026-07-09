Бросила сына на няню и пошла убивать бабушку и дедушку: свидетели рассказали новые подробности расправы над Тарховыми

Екатерина Тархова сделала на суде откровенное заявление. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде завершилось шестое заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. На скамье подсудимых – родная внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Заседание 9 июля запомнилось маленькими деталями, которые вкупе дают возможность сложить хронологию жестокой расправы. Где был маленький сын Кати, когда она совершала преступление? Как Катя объяснила запах ладана в квартире бабушки и дедушки? Почему у Виктора и Натальи были сложные отношения с внучкой? Ответы на эти и другие вопросы были даны в ходе заседания. Удивила присутствующих и сама Екатерина Тархова. Неизменно облачающаяся на судах в темное, сегодня она пришла в розовой футболке, да еще и с крыльями ангела на спине. О том, как прошел шестой суд на Тарховой – в материале «КП-Самара».

Сын жил с няней, пока мама убивала родственников

На заседании суда выступила няня маленького Маора. Это сын Кати, который сейчас находится в Израиле с родным отцом. Женщина начала работать у Тарховой еще в 2021 году. В декабре 2024 года Катя обратилась к ней с просьбой: увезти сына с утра в детсад и забрать его вечером домой. Помощь требовалась, поскольку у самой Кати якобы была сломана нога. Она прислала няне фотографию, показав бинты и гипс.

В конце декабря того же года, по словам свидетеля, Катя внезапно засобиралась в Москву. Она утверждала, что ее родственник попал в аварию, нужно было его навестить. Виктор и Наталья Тарховы, по словам Кати, тоже были в столице. Такую версию она озвучила няне, которую попросила сидеть с Маором по вечерам. Но вечера превратились дни, а затем и в недели. В результате Маор жил с няней с 24 декабря по 6 января.

Мальчик близко общался с няней. В один из разговоров он сообщил ей, что его дедушка Витя хромал. Катя на связь выходила, каждый день узнавала, как дела у ее сына, записывала голосовые сообщения.

За сыном Катя пришла с темным большим чемоданом в руках. Она собирала мальчика в спешке. Двухнедельную работу няни женщина так и не оплатила. Сказала, что отдаст наличными, но сейчас денег нет – потратилась на лечение родственника.

Катя внимательно слушала, когда речь шла о сыне. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Следствие полагает, что Тарховы были убиты именно в этот период. Так что поездка Кати в Москву вызывает большие сомнения.

«Бабушка – сильно верующий человек»

Грузчик, вывозивший мебель из квартиры Тарховых, рассказал о заказе, который в результате привел его в стены областного суда. Катя наняла рабочих 18 января 2025 года. Она встретила их во дворе, проводила в квартиру и дала указания: мебель в маленькой комнате сломать, в коридоре – разобрать, лишних вопросов не задавать.

«Мебель вся хорошая была, мне кажется, не из дешевых. Из квартиры вывезли диван, стулья, обувницу, маленькие столики, кресло. Тархова сказала увезти все на мусорку, но некоторые предметы работники забрали себе, например, пару столиков и кресло. Позднее полицейские сказали все вернуть», - рассказал свидетель.

В квартире Катя была вместе с сыном. Мальчик находился в комнате, и любые его попытки выйти оттуда мать пресекала.

Мужчина обратил внимание на странный запах, который разносился по всему подъезду, от первого до третьего этажа. В доме сильно пахло ладаном, что не очень характерно для обычной многоэтажки. Грузчик поинтересовался, мол, почему запах ладана такой насыщенный. Катя ответила просто: «Бабушка – сильно верующий человек».

По сути, своим ответом Тархова признала, что источник запаха был именно в квартире Виктора и Натальи. Однако на суде 9 июля поинтересовалась у свидетеля: «Почему вы думаете, что запах ладана был именно из моей квартиры, там же много квартир?». Судья сняла этот вопрос, сославшись на попытку Кати внести свои суждения.

«Не дадите денег – не увидите внука»

В 2023 году Тарховы решили продать свою дачу в Новокуйбышевске. Виктору не хватало сил, чтобы ухаживать за домом, а Кате он был не нужен. Поэтому пришли к единогласному мнению: продадим дачу, купим квартиру внучке. Тарховы наняли риелтора, тот нашел покупателя, сделка состоялась, продавцы получили 20 млн. рублей. Во время показаний на суде 9 июля риелтор рассказала, что Наталья попросила ее поработать с ними еще, чтобы помочь с покупкой квартиры Кате. Но угодить внучке Тарховых оказалось не так уж просто.

«По просьбе Натальи мы общались с Катей напрямую. На покупку было выделено максимум 7,5 млн. рублей. А те варианты, которые хотела Катя, были дорогие. Она сказала, что хочет жить в более достойном ЖК, а эти квартиры «маленькие и убогие». Катю не устраивала площадь 45 квадратных метров, ведь съемная квартира была получше».

Риелтор сразу обратила внимание, что Катя избалованная, ее интересуют только деньги. Наталья сетовала: мол, внучка вернулась из Израиля сама не своя. Она просила не рассказывать Кате о продаже дома. Внучка не была в курсе финансовых дел семьи, не понимала, что «золотой век» закончился. Или не хотела понимать. В любом случае, денег требовала много – Виктор и Наталья тратили на содержание Кати львиную долю своих средств, притом, что сами уже жили вполне скромно.

Риелтор отмечает: она видела, насколько Наталья беззащитна перед Катей. Это подтверждали и рассказы пенсионерки о рукоприкладствах внучки.

«Наталья рассказывала, что Екатерина может поднять руку или толкнуть, если ее что-то не устраивает. Говорила, что Катя такая взрывная, боится только деда, я не могу с ней ничего сделать. Мне кажется, я не дождусь, когда она изменится».

Наталья находилась в подавленном состоянии из-за приговора дочери. Людмилу Тархову в конце 2022 года отправили в тюрьму за вымогательство. Мать очень переживала, что не может пообщаться с дочкой. Ее единственной отдушиной стал маленький Маор, которого Наталья любила всем сердцем и всегда готовилась к его приезду. Но Катя умело этим пользовалась, превратив бабушкину любовь в инструмент для своих манипуляций. Заявляла: «Не будете давать денег, внука не увидите».

Тщательная уборка квартиры и мытье полок в холодильнике

Следующая свидетельница познакомилась с Катей осенью 2024 года. Она убирала квартиру у знакомых, и Тархова поинтересовалась, можно ли убраться и у нее в 5-комнатной квартире. Уборка якобы планировалась также осенью, однако на связь Катя вышла 30 декабря 2024 года.

«Я сказала, что уеду из города и вернусь после праздников. По приезде в город 10 января я ей написала, что готова приступить к работе. Катя сказала, что нужна уборка, спросила про условия, сколько будет человек, сколько времени займет уборка. Сказала, что убрать нужно тщательно. Когда я попросила прислать фото, чтобы оценить квадратуру, Катя перестала отвечать», - пояснила свидетельница.

Почему Катя изначально обозначила одни сроки уборки, а потом выдвинула другие? Значит ли это, что расправа над бабушкой и дедушкой могла быть спланирована раньше? Возможно, ответы на эти вопросы будут даны в ходе дальнейших заседаний.

Таисия Киселева нарушила домашний арест

На суде 9 июля Таисию Киселеву уличили в возможном нарушении домашнего ареста. Оказалось, что 7 июля, в день предыдущего заседания, она спустилась к подъезду раньше положенного, в 8.30, и стояла у ступеней с внучкой. Внучка - дочь Марины Метревели, которая выступает свидетелем по делу. Судья обратила внимание на этот факт:

«Почему вы общаетесь с дочерью свидетеля по делу, которая еще не была допрошена?».

Отговорки Таисии выглядели нелепо: «Сказали, что можно. Всегда так говорили».

Интересно, что на улице с внучкой Киселева стояла 30 минут. При этом на судебных заседаниях пенсионерка постоянно жалуется на здоровье и на то, что ей тяжело держаться на ногах.

Суд решил рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения Таисии Киселевой. Пенсионерка ждала решения с поникшим видом, а Людмила Тархова откровенно смеялась над ней и над озвученными ею доводами.

В результате суд менять меру пресечения не стал. Киселева осталась под домашним арестом.

Киселеву оставили под домашним арестом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Откровения Екатерины

Сегодня на суде планировали выступить родственники Светланы и Дмитрия Метревели, Марина и Бичико. Они ходатайствовали о допросе 9 июля, поскольку потом уедут из России на три месяца. Марина также просила не вести съемку, но в кадр они все-таки попали, а допрашивать сегодня их не стали.

После суда Катя Тархова сама позвала журналистов и сообщила интересные подробности:

«В 2023 году я встретилась с Магдой (Мариной Метревели - прим.ред.), она представилсь политическим лицом города Москвы, которое решает вопросы о помиловании за взятки. Именно она получила от меня 15 млн. рублей. Я уверена, что эти люди прекрасно знают, где находится сестра (Светлана Метревели - прим.ред.). Они - полноценные участники преступления».

На вопрос о содержании в СИЗО ответила кратко: изолятор – это не дом, но условия хорошие. Екатерина призналась, что не понимает, как попала в такую ситуацию.

«Из-за этих людей у меня теперь нет ни бабушки, ни дедушки, я это осознаю каждый день. Моя мечта – остаться в добром здравии, воссоединиться с семьей, с ребенком. Я понимаю, что буду находиться в местах лишения свободы, но мечты такие».

Журналисты поинтересовались, какими уловками Метревели могли заставить Екатерину решиться на такой кровожадный шаг. Та ответила, что событий было много.

«Началось с того, что они обещали помочь маме. Знали, что мне нужны деньги, Бичико давал контакты людей, которым я должна была звонить. Для меня до сих пор загадка, почему эти люди на свободе. Они меня завербовали».

Журналисту «КП-Самара» Екатерина Тархова сообщила, что ее сыну не дают общаться с Еленой Братчиковой. Это крестная Маора, с которой он жил последние полтора года.

«Елена рассказала мне, что ей не дают общаться с Маором, что он плачет, что его хотят отдать в какой-то детский лагерь. От бывшего мужа никакой информации, я просто не понимаю, что происходит с моим сыном на данный момент».