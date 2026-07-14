«Готовность взять в руки мешок должна исходить из души»: жительница Георгиевки Надежда Гарбуз преображает родник, берег реки и все село

Надежда Михайловна не может пройти мимо мусора. Фото: предоставлено героем материала

В Самарской области жительница Георгиевки Надежда Гарбуз активно следит за чистотой в селе. Она сама преображает берег реки Семейка, очищает родник, приводит в порядок территорию у подъезда. Благодаря ее стараниям святой источник избавился от валежника и бурьяна, а рядом появились лавочка и столик. Пожилая женщина признается, что просто не может пройти мимо мусора и хочет наводить красоту везде, где может. Ее сила характера и человеческие качества очень впечатляют и вызывают уважение. Активистка рассказала «КП-Самара», как она наводит порядок и почему для нее это важно.

Рука сама тянется к мусору

Мы встретились с Надеждой Гарбуз у подъезда ее дома, где с дворовой территории обычно и начинается многое. Даже подъезд был убран и облагорожен. В этом уже чувствовался характер пожилой женщины: спокойный, внимательный, созидательный. Надежда не просто следит за чистотой: она наводит настоящую красоту, которая сразу бросается в глаза каждому, кто проходит мимо.

Надежда Михайловна приехала в Георгиевку в 1979 году. Тогда для нее это было время, когда впереди работа, новые маршруты и жизнь, складывающаяся постепенно. Как и у многих переселенцев, у нее долгое время не было мысли о каком-то большом волонтерстве, просто жизнь шла своим чередом. Но характер женщины тем временем начал формировать привычку замечать то, что «нуждается во внимании».

Волонтерством Надежда Гарбуз занялась совершенно случайно. Она начала регулярно заниматься скандинавской ходьбой и чаще бывала в природных уголках Георгиевки. Сначала это было про здоровье и движение, а потом – про нечто большее. Женщина заметила, как много повсюду лежит мусора и начала его убирать.

«Пришла мысль, и ее уже не выкинешь из головы. Вот утром встаю и думаю: «Да ладно, сегодня не буду ничего делать», а потом будто другая часть меня уже надевает штаны и я иду куда-то с мешками и портфелем. А как замечу где-то мусор, рука сама тянется его убрать», – улыбается Надежда Михайловна.

Пожилая женщина чаще всего убирается одна. Фото: предоставлено героем материала

Украденные палки

Обычно жительница села убирается одна, ей близок этот тихий и сосредоточенный ход действий. Но иногда ей помогает близкая подруга, и тогда все получается гораздо быстрее. По словам самой героини, для волонтерства важна регулярность и готовность взять в руки мешок, это ощущение должно исходить из самой души, ведь насильно заставить кого-то убираться невозможно.

Надежда Гарбуз обратила внимание, что мусор в селе появляется не всегда случайно. Иногда его привозят на машинах и оставляют целыми кучами: старые диваны, линолеум и то, что по-настоящему нарушает внешний вид территории, создавая ощущение запущенности. Именно поэтому ее работа не сводится к «пройти и собрать пару бумажек». Она берется и за сложные участки, и за места, где отходы лежат годами.

Жительница Георгиевки вспомнила один эпизод на берегу реки Кинель: она складывала мусор в голубые мешки, чтобы удобнее было вывезти, а рядом оставила походные палки, чтобы не потерять. В это время мимо проезжала машина, и она подумала: Может быть, захочет помочь вывезти мусор. Но автомобиль уехал.

Когда уборка подошла к концу и она вернулась к мешкам, палки оказались украдены. Однако история с палками не закончилась плохо: спустя пару месяцев вор вернул украденное, и Надежда Михайловна, смеясь, отметила, что теперь у нее три пары походных палок.

Надежда Гарбуз любит наводить вокруг себя порядок. Фото: предоставлено героем материала

Красота рядом

Надежда Гарбуз – человек открытый и добрый, ей легко находить общий язык с людьми. Но есть в ее подходе и принципиальная сторона, из-за которой возникают конфликты. Ей не безразлично, как выглядит территория палисадника у подъезда, поэтому она внимательно следит, чтобы там было ухожено, чисто, аккуратно. Не всем соседям это нравится.

Внимание женщины направлено не только на берега рек. Она убирается также на святом роднике села. Ей важно, чтобы это место было не только духовным, но и удобным, чтобы люди могли задержаться там спокойно, без неудобств и без ощущения запущенности. И здесь она сделала больше, чем просто навела порядок: за свой счет установила столик и скамейку. Казалось бы, простая вещь – присесть рядом с колодцем, перевести дух, поговорить. Но даже в таких благих намерениях бывает человеческое недопонимание: произошел небольшой конфликт из-за того, как и что сделано на территории. Однако ситуацию удалось вскоре уладить.

Сейчас, когда Надежда Гарбуз приходит на родник, она часто останавливает взгляд у кустов позади колодца. И снова возвращается мысль о том, как станет красиво, если можно было бы убрать разросшиеся кусты, расчистить участок и аккуратно организовать пространство. Чтобы было еще светлее, опрятнее и привлекательнее для каждого, кто приходит за водой и минутой тишины. В этих размышлениях чувствуется характер активистки: она не успокаивается, пока не сделает место более гармоничным, и делает это по-доброму, с уважением к месту и природе.

Так и получается, что в Георгиевке Надежда Михайловна стала заметной не громкими призывами, а делом. Ее волонтерство выросло из прогулок и личной привычки не проходить мимо проблемных мест, а теперь выражается в конкретных результатах: чище берега, ухоженнее родник, аккуратнее территория у подъезда, комфортнее людям. И главное – рядом с ней ощущается то самое человеческое качество, ради которого, наверное, и стоит делать добро: красота действительно начинает жить там, где человек просто не позволяет ей уходить в запустение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал