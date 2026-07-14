Губернатору Вячеславу Федорищеву исполнилось 37 лет. Вспоминаем, как он влюбился в Самару, выбирал украшение для жены и болел за «Крылья»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Вячеславу Федорищеву - 37 лет. Сегодня, 14 июля, глава Самарской области принимает поздравления. Редакция «КП-Самара» решила отказаться от официальных речей и собрала самые теплые и неформальные моменты из жизни губернатора.
Вячеслав Федорищев приехал в Самарскую область в первые летние дни 2024 года. Он не скрывает, что город влюбил в себя с первого дня. Однажды, возвращаясь из Москвы, губернатор на вопрос куда летим на автомате ответил «Домой». А потом добавил: «Самара влюбила с первого дня, а сейчас — уже и не вспомню, как жил без нее».
За время работы в регионе он стал своим. Его узнают на улицах, в соцсетях, на стадионе.
Вячеслав Федорищев не скрывает: главное для него - семья. В одном интервью он подчеркнул: «У меня ценности простые: семья, семейный уклад, друзья». Губернатор регулярно публикует трогательные фото с супругой Александрой. Одно из самых известных — свадебное фото, которое он выложил в декабре 2024 года. Снимок был сделан еще в июле 2015 года, в день их бракосочетания. Тогда он написал: «Люблю тебя, дорогое мое счастье. И благодарен за каждый день нашего интересного совместного пути».
Александра Федорищева выпускница РАНХиГС, как и сам губернатор. Вместе они бывают на многих мероприятиях: от благотворительных акций до визитов к ветеранам. А недавно в День семьи, любви и верности навестили супругов Спиридоновых, которые прожили душа в душу 71 год.
Одна из самых милых историй связана с походом губернатора на самарскую благотворительную ярмарку. Он подошел к прилавку с украшениями местных мастеров и, выбирая подарок для жены, сказал продавцу: «Мне нужно что-то нежное, для супруги». Купил и сразу подарил. Александра улыбалась и благодарила.
Губернатор впервые показал фото с мамой в День матери, 24 ноября 2024 года. Снимок был сделан во время летней прогулки по самарской набережной — это был первый приезд родителей в Самару. Тогда Вячеслав Федорищев написал: «Между мной и моей мамой расстояние в 1117 км, но мы все равно рядом друг с другом». Он поблагодарил всех мам за «безграничную любовь и заботу» и призвал: «Берегите мам! Они у нас единственные». Особые слова он адресовал матерям, воспитавшим защитников Родины.
У губернатора есть необычные увлечения. Например, он обожает волейбол и даже собрал команду в правительстве. Тренировки проходят рано утром, до работы. Эту привычку он привез из Тулы, где работал до Самары.
А еще у него есть татуировка. На правом плече — клятва губернатора, которую он давал при вступлении в должность. В центре — старославянская буква «оук», которая означает «истина в Боге», «истина внутри». Вокруг — координаты родного Волгодонска, Академии народного хозяйства и здания правительства Тульской области. Сделал ее в самарской студии на Ленинградской. Мастер признался, что немногие согласились бы взяться за такую сложную работу — аккуратно вписать полный текст присяги в небольшой треугольник.
Федорищев возглавил Самарскую область осенью 2024 года. В 37 лет он остается одним из самых молодых губернаторов России. За это время в регионе произошли реальные изменения:
— Вдвое с 350 до 700 млн рублей увеличен «Народный бюджет», что позволило реализовать более 280 инициатив жителей по всей области. К 2027 году объем поддержки планируют довести до 1 млрд.
— В 2026 году в регионе появятся две новые поликлиники - в Кинеле на 700 посещений в смену и в селе Подстепки на 144 посещения. Откроют 27 фельдшерско-акушерских пунктов, завершат строительство вертолетной площадки в больнице имени Середавина. Начнется реконструкция больниц в Варламово и Камышле, а в Советском районе Самары обновят здание под хоспис. Капитальный ремонт проведут еще на 38 объектах здравоохранения. За пять лет в регионе построят 20 новых школ.
— Участники СВО и их семьи получают 47 видов поддержки: от земельных участков до компенсации за высшее образование. Почти 300 добровольцев из Самарской области отправились помогать жителям новых регионов.
— Решен вопрос с жильем для детей-сирот: финансирование увеличено до 4 млрд рублей. По данным на 9 июля 2026 года, за первое полугодие ключи от квартир получили 553 человека из этой категории, в том числе 20 участников СВО.
Отдельного внимания заслуживает любовь губернатора к спорту. ПФК «Крылья Советов» в день рождения главы региона опубликовал теплое поздравление:
«Уважаемый Вячеслав Андреевич, благодарим Вас за внимание и активную поддержку «Крыльев Советов». Мы искренне ценим, что Вы стали болельщиком нашего клуба, регулярно посещаете не только домашние, но и выездные матчи команды, всегда оказываете необходимую помощь, стремитесь сделать «Крылья» сильнее. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации всех намеченных планов на благо развития Самарской области. Ждем на играх «Крыльев» в новом сезоне!».
По итогам апреля 2026 года Вячеслав Федорищев занял восьмое место в медиарейтинге глав регионов России, подготовленном компанией «Медиалогия». За месяц губернатор поднялся сразу на 12 позиций. В информационном поле появилось 16 786 сообщений с упоминанием самарского губернатора, а его медиаиндекс, отражающий не только частоту цитирования, но и общую тональность публикаций, достиг 110 051,0.
В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Федорищев занял первое место. Также он укрепился в рейтинге соцмедиа, поднявшись на девять строчек и закрепившись на девятом месте. По итогам мая губернатор сохранил высокие позиции, оставшись в тройке лидеров ПФО.
Как говорит сам губернатор: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди».
С днем рождения, Вячеслав Андреевич!