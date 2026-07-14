Губернатору Вячеславу Федорищеву исполнилось 37 лет. Вспоминаем, как он влюбился в Самару, выбирал украшение для жены и болел за «Крылья»

Глава региона отмечает день рождения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вячеславу Федорищеву - 37 лет. Сегодня, 14 июля, глава Самарской области принимает поздравления. Редакция «КП-Самара» решила отказаться от официальных речей и собрала самые теплые и неформальные моменты из жизни губернатора.

«Самара стала домом»

Вячеслав Федорищев приехал в Самарскую область в первые летние дни 2024 года. Он не скрывает, что город влюбил в себя с первого дня. Однажды, возвращаясь из Москвы, губернатор на вопрос куда летим на автомате ответил «Домой». А потом добавил: «Самара влюбила с первого дня, а сейчас — уже и не вспомню, как жил без нее».

За время работы в регионе он стал своим. Его узнают на улицах, в соцсетях, на стадионе.

«Люблю тебя, дорогое мое счастье»

Вячеслав Федорищев не скрывает: главное для него - семья. В одном интервью он подчеркнул: «У меня ценности простые: семья, семейный уклад, друзья». Губернатор регулярно публикует трогательные фото с супругой Александрой. Одно из самых известных — свадебное фото, которое он выложил в декабре 2024 года. Снимок был сделан еще в июле 2015 года, в день их бракосочетания. Тогда он написал: «Люблю тебя, дорогое мое счастье. И благодарен за каждый день нашего интересного совместного пути».

Свадебное фото Вячеслава и Александры Федорищевых. Снимок сделан в июле 2015 года. Фото: личная страница Вячеслава Федорищева в социальных сетях.

Александра Федорищева выпускница РАНХиГС, как и сам губернатор. Вместе они бывают на многих мероприятиях: от благотворительных акций до визитов к ветеранам. А недавно в День семьи, любви и верности навестили супругов Спиридоновых, которые прожили душа в душу 71 год.

«Мне нужно что-то нежное, для супруги»

Одна из самых милых историй связана с походом губернатора на самарскую благотворительную ярмарку. Он подошел к прилавку с украшениями местных мастеров и, выбирая подарок для жены, сказал продавцу: «Мне нужно что-то нежное, для супруги». Купил и сразу подарил. Александра улыбалась и благодарила.

Губернатор Вячеслав Федорищев с супругой Александрой. Вместе они уже больше 10 лет. Фото: личная страница Вячеслава Федорищева в социальных сетях.

С мамой у Волги, 1117 км любви

Губернатор впервые показал фото с мамой в День матери, 24 ноября 2024 года. Снимок был сделан во время летней прогулки по самарской набережной — это был первый приезд родителей в Самару. Тогда Вячеслав Федорищев написал: «Между мной и моей мамой расстояние в 1117 км, но мы все равно рядом друг с другом». Он поблагодарил всех мам за «безграничную любовь и заботу» и призвал: «Берегите мам! Они у нас единственные». Особые слова он адресовал матерям, воспитавшим защитников Родины.

Вячеслав Федорищев с мамой на самарской набережной. Снимок сделан 11 августа 2024 года — в первый приезд родителей в Самару. Фото: личная страница Вячеслава Федорищева в социальных сетях.

Волейбол по утрам и татуировка с присягой

У губернатора есть необычные увлечения. Например, он обожает волейбол и даже собрал команду в правительстве. Тренировки проходят рано утром, до работы. Эту привычку он привез из Тулы, где работал до Самары.

А еще у него есть татуировка. На правом плече — клятва губернатора, которую он давал при вступлении в должность. В центре — старославянская буква «оук», которая означает «истина в Боге», «истина внутри». Вокруг — координаты родного Волгодонска, Академии народного хозяйства и здания правительства Тульской области. Сделал ее в самарской студии на Ленинградской. Мастер признался, что немногие согласились бы взяться за такую сложную работу — аккуратно вписать полный текст присяги в небольшой треугольник.

Преданный болельщик «Крыльев»

Федорищев возглавил Самарскую область осенью 2024 года. В 37 лет он остается одним из самых молодых губернаторов России. За это время в регионе произошли реальные изменения:

— Вдвое с 350 до 700 млн рублей увеличен «Народный бюджет», что позволило реализовать более 280 инициатив жителей по всей области. К 2027 году объем поддержки планируют довести до 1 млрд.

Губернатор Вячеслав Федорищев в гостях у ПФК «Крылья Советов». Фото: ПФК «Крылья Советов».

— В 2026 году в регионе появятся две новые поликлиники - в Кинеле на 700 посещений в смену и в селе Подстепки на 144 посещения. Откроют 27 фельдшерско-акушерских пунктов, завершат строительство вертолетной площадки в больнице имени Середавина. Начнется реконструкция больниц в Варламово и Камышле, а в Советском районе Самары обновят здание под хоспис. Капитальный ремонт проведут еще на 38 объектах здравоохранения. За пять лет в регионе построят 20 новых школ.

— Участники СВО и их семьи получают 47 видов поддержки: от земельных участков до компенсации за высшее образование. Почти 300 добровольцев из Самарской области отправились помогать жителям новых регионов.

— Решен вопрос с жильем для детей-сирот: финансирование увеличено до 4 млрд рублей. По данным на 9 июля 2026 года, за первое полугодие ключи от квартир получили 553 человека из этой категории, в том числе 20 участников СВО.

Федорищев возглавил Самарскую область осенью 2024 года. В 37 лет он остается одним из самых молодых губернаторов России. Фото: личная страница Вячеслава Федорищева в соцсетях

Отдельного внимания заслуживает любовь губернатора к спорту. ПФК «Крылья Советов» в день рождения главы региона опубликовал теплое поздравление:

«Уважаемый Вячеслав Андреевич, благодарим Вас за внимание и активную поддержку «Крыльев Советов». Мы искренне ценим, что Вы стали болельщиком нашего клуба, регулярно посещаете не только домашние, но и выездные матчи команды, всегда оказываете необходимую помощь, стремитесь сделать «Крылья» сильнее. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации всех намеченных планов на благо развития Самарской области. Ждем на играх «Крыльев» в новом сезоне!».

Губернатор укрепился в топ-10 медиарейтинга

По итогам апреля 2026 года Вячеслав Федорищев занял восьмое место в медиарейтинге глав регионов России, подготовленном компанией «Медиалогия». За месяц губернатор поднялся сразу на 12 позиций. В информационном поле появилось 16 786 сообщений с упоминанием самарского губернатора, а его медиаиндекс, отражающий не только частоту цитирования, но и общую тональность публикаций, достиг 110 051,0.

В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Федорищев занял первое место. Также он укрепился в рейтинге соцмедиа, поднявшись на девять строчек и закрепившись на девятом месте. По итогам мая губернатор сохранил высокие позиции, оставшись в тройке лидеров ПФО.

Как говорит сам губернатор: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди».

С днем рождения, Вячеслав Андреевич!