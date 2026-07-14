«Здесь какая-то отдельная Самара»: актер Денис Евневич назвал самые интересные места Самарского района

Показали Самарский район глазами Дениса Евневича. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Город – это не только достопримечательности, но и взгляд каждого из нас. «Комсомолка» решила посмотреть на Самару глазами медийных личностей. О Самарском районе, его любимых улицах и необычных двориках рассказал актер Денис Евневич.

«Улица Куйбышева: хожу по разным сторонам»

Я переехал из Сибири в Самару почти 20 лет назад, а в Самарском районе живу уже семь лет. Раньше, как и многие горожане, мы приезжали сюда погулять, походить по старым дворикам. Энергетика невероятная. Когда были готовы покупать собственное жилье, жена сказала – только сюда. Может быть до Чемпионата мира я бы и не согласился, но в связи с ним Самарский район начал преображаться, много прекрасных домов отреставрировали. Да и сейчас ежегодно практически на каждой улице восстанавливают дома с историей.

Актер живет на улице Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я живу на улице Куйбышева. Как раз по ней ходил на работу в драматический театр, с которым связаны 17 лет жизни. Каждый раз по разным сторонам улицы двигался, и она открывалась мне новыми гранями. Совет всем, кто здесь живет или приезжает: не ходите одним маршрутом, меняйте стороны, выбирайте разное время – и город заиграет по-новому.

Раньше в моем сознании улица Куйбышева заканчивалась Ленинградкой. Сейчас она продолжается уже за Площадью Революции, облагораживается с каждым годом. Осталось буквально один-два неотреставрированных дома – и она дойдет до Пионерской и Комсомольской.

Дворики: «Захожу, как в Нарнию»

В Самарском районе особая атмосфера и ритм жизни. Дворики – это вообще отдельная история. Больше всего я люблю свой. Вот выхожу я летом, в пик туристического сезона и попадаю в поток людей, а захожу обратно, и там тихо, как деревне. Друзья все время говорят: «Это же как попасть в Нарнию!».

Двор рядом с филармонией по Фрунзе очень атмосферный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще мне нравятся дворики на Комсомольской. В одном из них стоит старая машина «Победа», и какая-то лодка над ней висит – атмосферное место. И на Чапаевской, в районе филармонии, там, где церквушка маленькая, тоже очень красивые.

Набережная: «Меня угостили пирожками, и я почувствовал себя как дома»

Набережная Самарского района – это место, после которого я влюбился в Волгу окончательно и бесповоротно. Я живу в шаговой доступности и летом хожу купаться с детьми почти каждый день. В старой набережной какой-то особый флер.

С набережной у актера связана добрая история. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А еще с ней связано мое первое воспоминание о Самаре. Я приехал 27 августа 2007 года, и товарищ сразу повел меня на пляж. Я был поражен: в конце августа так тепло, вода теплая, а народу почти нет, мы купались практически вдвоем. И тут подошла бабушка, продавала пирожки. У нас были только тысячные купюры, размена не было. Мы сказали, что из Сибири, из Красноярска. И она просто так угостила нас двумя пирожками. Бескорыстно. Вот тогда я сразу почувствовал себя как дома.

Ленинградка: «Наш самарский Арбат»

Ленинградка – это наш самарский Арбат. Она всегда производила впечатление и на меня, и на гостей, которые приезжали. Даже в те годы, когда район был в плачевном состоянии. И радует, что она преображается с каждым годом. Открывается много кафе, ресторанов, галерей. Каждое заведение по-своему украшает улицу, добавляет уюта. И мне нравится, что она живая не только днем, но и вечером – всегда можно зайти, посидеть, выпить кофе.

Ленинградка всегда производит впечатление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Площадь Революции: «Была в красном асфальте»

Еще одно мое любимое место – площадь Революции. Она запомнилась еще с первого приезда в Самару. Меня туда ребята повели, и она сразу врезалась в память, – там был красный асфальт! Это очень позабавило. Я подумал: «Ну, креативненько, креативненько». Сейчас и она преображается: высаживают цветы и деревья, делают газоны, идет реконструкция дорожной территории. И это тоже очень радует.

Площадь Революции запомнилась Денису еще с первого приезда в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский район – интересный и очень атмосферный. И, как и вся наша жизнь, противоречивый и неоднозначный. Это район контрастов: былого величия и запустения 90-х. Но я верю, что разрухи будет меньше, а наследие сохранят. Потому что это изюминка.

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