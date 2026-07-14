«Помимо результата болельщикам нужна еще и качественная игра»: Сергей Божин о подготовке к сезону, новичках «КС», непростом календаре и фаворите на ЧМ-2026

Сергей Божин пообщался с корреспондентом «КП-Самара» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Защитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Божин пообщался с корреспондентом «КП-Самара». Футболист рассказал об атмосфере в команде перед началом нового сезона, новичках команды, непростом календаре на старте чемпионата, личных целях, а также назвал своего фаворита на ЧМ-2026.

- Какая атмосфера царит в команде перед стартом нового сезона?

- Атмосфера отличная. Я бы сказал рабочая – все готовятся к сезону.

- Обстановка сильно другая, если сравнивать с прошлым межсезоньем?

- Сейчас ситуация более спокойная, уверенная. Комплектование команды началось намного быстрее, чем перед прошлым сезоном. Все-таки в прошлом году на первом сборе было мало игроков. Сейчас клуб переподписал контракты с рядом игроков, появились новички.

- Состав «Крыльев Советов» пополнили Мартин Крамарич и Денис Макаров. Как их приняли в клубе?

- Новичков приняли хорошо. Мартин и Денис - качественные футболисты. Я надеюсь, они сделают наш клуб сильнее. Посмотрим на них на поле. По прошлому сезону запомнилось, что Крамарич – быстрый атакующий игрок. Он вносил свой вклад в голевые действия «Сочи». Надеемся, теперь он также будет вносить вклад в наши голевые действия.

- На что могут рассчитывать «Крылья Советов» в новом сезоне?

- Скажу так: всегда хочется быть в первой восьмерке. Считаю, что «Крылья» в этом сезоне могут претендовать на хорошие позиции.

- В прошлом сезоне «Крылья» стали одной из самых пропускающих команд. Тренерский штаб обращает на это внимание?

- К игре в обороне всегда есть внимание от тренерского штаба. Из 50 пропущенных 11 было только с «Краснодаром». Такие игры нужно разобрать и забыть, чтобы такого больше не происходило. Главное, чтобы команда не разваливалась после пропущенных мячей. На это сейчас сделан большой акцент. Пропустишь гол – надо продолжать играть и одерживать волевые победы.

- «Крылья Советов» подписали новый контракт с Сергеем Песьяковым. Насколько для команды важно, что клуб сохранил своего капитана и опытного футболиста?

- Очень важно. Я думаю, многие отметили, что Сергей в прошлом сезоне сделал много сейвов и суперсейвов. Чуть ли не через матч он попадал в подборки, делая спасения, который не каждый вратарь сможет повторить. И для коллектива это большой плюс – он наш капитан. Рад, что Сергей остался в «Крыльях».

- Насколько сложный календарь для «Крыльев» в начале чемпионата? Сезон начнется игрой с московским «Динамо», потом ЦСКА, «Балтика» и махачкалинское «Динамо».

- Играть со всеми тяжело, но с лидерами, конечно, еще тяжелее – например, столичные «Динамо» и ЦСКА. Со всеми будем играть, стараться показывать хороший футбол. Помимо результата болельщикам нужна еще и качественная игра.

- Сезон начнется с двух игр в Москве. Трудно начинать чемпионат на выезде?

- С одной стороны, первые игры в Москве – это не так далеко. Но, конечно, первый тур в Самаре был бы очень интересен. Наши болельщики, уверен, уже соскучились по футболу, по команде. Хочется уже как можно быстрее провести домашний матч в Самаре.

- Какие личные цели ставишь на этот сезон?

- Во-первых, провести как можно больше минут на поле. Также мне, как защитнику, хочется исправить статистику с пропущенными мячами. И главное, чтобы команда заняла ту позицию в турнирной таблице, на которую мы рассчитываем, и показывала тот футбол, который бы радовал болельщиков.

- Подходит к концу Чемпионат мира по футболу. По-твоему мнению, кто победит?

- Думаю, что Франция.