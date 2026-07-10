Погода изменится, но жара останется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце недели в Самарской области переменится погода. Жара сохранится, но вместе с ней в регион придут дожди и грозы. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 11-12 июля 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, самарцам стоит ждать резкие погодные перемены.

«С приближением фронтальных разделов к границам области, местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами и порывистым ветром», - сообщают метеорологи.

В субботу, 11 июля, ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Температура воздуха составит +26…+31 градус, ветер будет слабым, неустойчивым.

В воскресенье, 12 июля, в Самару придут грозы. Пройдут небольшие дожди, температура воздуха понизится до +24…+29 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики Gismeteo обещают теплую и сухую субботу. 11 июля погода будет солнечной, без осадков. Температура воздуха составит +29 градусов днем и +23 градуса ночью.

В воскресенье, 12 июля, Самару накроют дожди, ночью ожидается гроза. Столбики термометров опустятся до +27 градусов днем. Ночью температура воздуха составит +19 градусов.

По данным метеорологов Яндекс Погоды, в субботу, 11 июля, погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха составит +27 градусов.

В ночь на воскресенье, 12 июля, начнутся дожди. Они будут продолжаться до середины дня, вечером вновь выглянет солнце. Температура воздуха составит +27 градусов.