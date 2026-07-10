«Когда мы говорим о высокой скорости футбола, то поле должно быть близко к идеальному»

Иван Мотынга в эфире радио «КП-Самара» рассказал о перспективах развития детского футбола в Самаре Фото: Архив "КП".

Самарская область по праву считается футбольным регионом. В регионе есть легендарная команда «Крылья Советов» и наследие ЧМ-2018 в виде прекрасного стадиона. Тем не менее детский футбол по-прежнему остается элитарным. О перспективах развития этого вида спорта в Самаре в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» рассказал председатель правления детского футбольного центра «Форвард» Иван Мотынга.

– Иван Анатольевич, почему сегодня мы испытываем дефицит качественных полей, крытых манежей и тренеров в Самаре?

– Нужно строить поля, и для этого необходимо финансирование. Имеющиеся спортивные объекты нередко отдают под регби и американский футбол, которые развивают по госпрограммам. Считаю, что для этих видов спорта нужно строить дополнительные поля.

Только в детско-юношеских спортивных школах занимаются футболом около 3,5 тысячи детей, которым требуются тренировочные площадки, причем с качественным покрытием. Ветераны могут сказать, что начинали играть во дворе. Но сейчас изменилась скорость футболиста – это касается и бега, и мышления. Поэтому, когда мы говорим о высокой скорости, поле должно быть близко к идеальному.

– Вы согласны с тем, что Самара – футбольный регион, богатый своими спортивными традициями?

– Конечно. Самарская область – спортивный и футбольный регион. В Самаре футбол – массовый вид спорта. Им занимается колоссальное количество детей и взрослых. Очень много девушек идут в футбол, интересуются и остаются в спорте. Не случайно в спортивной среде бытует выражение «Футбол в Самаре больше, чем футбол». Это о многом говорит.

– Какой импульс развитию детского футбола дает флагман самарского спорта команда «Крылья Советов»?

– При качественно новом подходе футбольный клуб может положительно влиять на развитие детского спорта. Важно создавать конкурентную среду. Чем больше будет клубов, которые будут растить своих пацанов до 15-16 лет и потом передавать их в академию, а в дальнейшем в команды, тем лучше будут результаты.

«Крылья Советов» - венец футбольного творения, созданный в тяжелейшем 1942 году. Мы растим спортсменов в первую очередь для этой команды. Когда их будет много, тогда они будут разъезжаться по другим городам, оправдывая громкую фразу некоторых тренеров, что мы готовим футболистов для сборной страны.

- Можно ли сказать, что Самара является футбольным «донором» для других городов и клубов?

– В Самару действительно приезжают в поисках талантливой молодежи из Краснодара, Москвы и других городов. Мальчиков в возрасте 11-12 лет забирают в академии футбольных клубов. Но здесь, как мне кажется, играют роль амбиции родителей. На мой взгляд, ребенок должен расти в семье, обучаться в родном городе, тем более, если для этого есть все возможности. Ведь уезжая, мальчишки через год-два возвращаются, нередко со сломанной психикой, и бросают заниматься спортом.

Детей нужно обучать игре до 15-16 лет. Например, в «Форварде» команды до 13-14 лет фактически всегда проигрывают, а потом, когда происходит адаптация к большому футболу, даже с учетом тренировок на мини-полях, они демонстрируют отличные результаты, ведь у них есть главное: сыгранность, техника, ориентация в пространстве, работа с мячом. Это все должно быть в совокупности. Если чего-то не хватает, то и не получится футболиста и командной игры.

– Детский футбольный центр «Форвард» обладает хорошими ресурсами для тренировок: есть поля, профессиональные тренеры, команда специалистов. «Форвард» может стать трамплином, с которого начинается футбольная карьера ребенка?

– Мы к этому стремимся. Клубу уже 11 лет. Чем больше будет топовых игроков, тем лучше. Наши футболисты должны быть востребованы не только в России, но и в Европе. Чем больше футболистов мы сами воспитаем, тем меньше легионеров приедет сюда. Пока у нас одно поле. Но этим летом, я надеюсь, мы завершим строительство еще одной площадки. Инфраструктура растет. Мы масштабируем клуб, открываются отделения в центре города. Надеюсь, что они появятся и в других городах. Дети занимаются с профессиональными тренерами, имеющими лицензию. Тренерский штаб работает по разработанным программам – адаптированным, прошедшим многие этапы. Очень важен обучающий тренировочный процесс – систематизированный, регулярный и имеющий индивидуальный подход.