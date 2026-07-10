В Самаре вручили дипломы первым выпускникам «энергетического десанта» СамГТУ

На мероприятии выпускникам профильного факультета вуза вручили сертификаты на трудоустройство в компанию «Т Плюс». Фото предоставлено филиалом ПАО «Т Плюс»

В Самарском Политехе в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам теплоэнергетического факультета. В числе тех, кто получил документ о высшем образовании – первые выпускники программы целевого обучения «Энергия будущего», которую теплоэнергетический факультет с 2022 года реализует совместно с компанией «Т Плюс». Студенты кроме дипломов получили сертификаты на трудоустройство от самарского филиала и памятные подарки.

Кадровый потенциал региона

На мероприятии, посвященном вручению дипломов, выпускников ТЭФ поздравила заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ольга Шибанова. Она отметила, что молодые специалисты станут основой для развития отрасли как надежный кадровый потенциал.

«Правительство Самарской области сегодня реализует государственные программы по модернизации сферы ЖКХ и коммунальной инфраструктуры региона, – подчеркнула заместитель министра. - Выпускников-теплоэнергетиков мы ждем на наших предприятиях».

Декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын пожелал ребятам исполнения амбициозных задач.

«Важно, чтобы вы шли к своей цели непреклонно, и всегда вспоминали наш университет и наш факультет теплым словом», – сказал он, напомнив, что уже много лет вуз помогает молодым людям найти свой путь в энергетику вместе с компанией ПАО «Т Плюс».

Энергия будущего

На мероприятии исполняющая обязанности директора по персоналу Самарского филиала «Т Плюс» Инна Путилина вручила сертификаты на трудоустройство выпускникам ТЭФ. По ее словам, компания долгие годы является стратегическим партнером СамГТУ.

«Мы вместе реализуем множество профориентационных программ, – уточнила Инна Путилина. – Например, организуем «Школу молодого энергетика», дни открытых дверей, экскурсии на производственные предприятия. Мы проводим практическую подготовку студентов по программе целевого обучения, в которой на данный момент участвуют 47 студентов, лекции о компании, энергетический квиз и многое другое. Теплоэнергетический факультет – это база для подготовки специалистов-теплоэнергетиков. Сегодня мы вручили сертификаты первым выпускникам программы «Энергия будущего»».

Молодые специалисты будут работать на предприятии по теплоэнергетическим специальностям, в том числе и на инженерных должностях. Например, выпускник ТЭФ Иван Чурилов планирует трудиться на тепловой электрической станции.

«Выданный сертификат – это хорошая возможность для дальнейшего трудоустройства», – уверен он.

Его будущая коллега Светлана Савельева также намерена продолжить карьеру в «Т Плюс», ведь ей хорошо знакомы производство и специфика работы.

«На протяжении всего обучения компания нас поддерживала, в том числе во время участия в профильных конкурсах и конференциях, – поделилась девушка. – Сертификат – это билет в будущее, на нашу первую работу по профессии».

Отметим, что энергетики «Т Плюс» совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов. Кроме того, руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза, а в 6-м корпусе университета работает специализированная аудитория «Т Плюс», где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.