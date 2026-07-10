На центральную часть России надвигается мегациклон. Синоптики рассказали, придет ли он в Самару

Самарцам стоит готовиться к дождям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Европейскую часть России в июле обрушился мощный мегациклон. Калининград залит дождями, которые постепенно движутся в сторону Москвы. Самарскую область тоже ждет смена погоды уже в эти выходные. Метеорологи рассказали, придет ли московский мегациклон в Самару этим летом.

Во власти циклона окажутся несколько регионов

Московские метеорологи сообщают сразу о двух циклонах, которые накроют центральную часть России в этом месяце. Один из них атлантический со звучным названием Бернадетт. Второй циклон – южный, который движется со стороны Каспийского моря. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вместе они образуют эффект Фудзивары. Это явление, при котором циклоны закручиваются вокруг общего центра, пока южный не «поглотит» антлантический. Именно явление и принесет ту самую непогоду, которая должна накрыть Москву.

В столице России синоптики прогнозируют мощные ливни и град 11-12 июля. Ожидается 80% всей месячной нормы осадков. Аналогичная погода придет в Курскую, Орловскую, Белгородскую и Брянскую области. Циклон накроет регионы уже эти выходные.

К счастью, Самарскую область погодные аномалии обойдут стороной. Как сообщила «КП-Самара» начальник Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова, к нам мегациклон не придет, ждать его не стоит. Но изменения грядут: совсем скоро жара пойдет на спад, ей на смену придут дожди.

«В предстоящие сутки сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. В последующие двое суток пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Они придут под влиянием фронтальных разделов циклонического вихря с центром над Верхней Волгой. 30-градусная жара отойдет за Урал».

Июль без аномалий

В целом погода во второй половине месяца будет комфортной. Дожди прольются в Самарской области как в предстоящие выходные, так и на следующей неделе. Самый пик непогоды придется на воскресенье, 12 июля. Гидрометцентр прогнозирует в Приволжском федеральном округе дождь, грозу и град.

Метеорологи Gismeteo обещают большое количество осадков на протяжении всего июля. Дожди, начавшиеся во второй половине месяца, будут идти вплоть до августа, лишь иногда сменяясь солнечными днями. Ливни ожидаются в последние дни июля.

А вот жара действительно отступит. Согласно прогнозу, средняя температура воздуха в июле составит +22…+27 градусов.