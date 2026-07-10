«Мы целиком, полностью и навсегда отказались от использования животных в шоу»: в Самаре представили цирк-шапито

Цирк Демидовых будет выступать в Самаре 11, 12, 16 и 18 июля Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Международный цирк-шапито Демидовых - это артисты из более чем восьми стран мира, которые демонстрируют завораживающие номера. Одно из главных отличий цирка – отсутствие животных и афиш. Руководитель труппы Алексей Демидов подчеркивает, что бережное отношение к природе приветствовалось в цирке всегда, и вот принято решение оставить за ареной братьев наших меньших.

«Сегодня будем рассказывать про нашу боль, которая является основным триггером, которая заставляет меня шевелиться в индустрии еще больше, делать необычные шаги и поступки – мы отказались целиком, полностью и навсегда от использования животных в нашем шоу. Мы не используем типографию, не печатаем афиш. Как другие цирки полфуры афиш, листовок, флаеров привозить – от этого мы лично отказались, чтобы сберечь наш русский лес и не загрязнять города».

Из-за такого шага, по словам Демидова, его шоу сейчас нуждается в поддержке, ведь индустрия в целом находится на грани исчезновения, хотя дать зрителю может многое.

«Во-первых, это живые эмоции, весь спектр. Во-вторых, дети и молодежь, которая приходит к нам, загораются и хотят быть такими же. Очень сильно мотивирует молодежь быть известными, отважными, становиться профессиональными».

Первыми на арену вышли канатоходцы Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Первыми на арену, а вернее под купол цирка, вышли канатоходцы. Практически все выступление артисты были без страховки. Надели ее лишь на самый сложный трюк – один из артистов сидит на стуле, который буквально чудом стоит на канате, а второй залезает ему на плечи и прыгает на канат.

Канатоходец Джулиан Чаварро является самым молодым участником цирка Демидовых. Ему 23 года. Раньше в шоу выступал его дядя Октавио, который, к сожалению, погиб при исполнении сложного трюка. Дядя был примером для Джулиана и вдохновил его продолжить дело.

«Когда его дядя приезжал и привозил кубки, маленький Джулио мечтал быть таким же. Понимал, как это круто – видеть весь мир, чтобы тебя все знали».

Затем перед зрителями выступила семейная пара из Белоруссии. Ребята показали номер на роликах, чем-то напоминающий фигурное катание. Только выступали они на совсем небольшом столе, а еще совершали сложнейшие поддержки.

После роллеров на сцене появился самый возрастной артист – 63-летний йог и глотатель шпаг Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Если Джулиан является самым молодым в составе, то после роллеров на сцене появился самый возрастной артист – 63-летний йог и глотатель шпаг. По словам Алексея Демидова, он удалил по три ребра с каждой стороны, чтобы быть гибче. После демонстрации пластичности тела, артист начал глотать шпаги, а затем отправил дрель с острым и длинным сверло прямиком в свой нос.

Следом гостей ждал, пожалуй, самый завораживающий номер – «человек-ядро». В нем артиста выстреливают из пушки на расстояние 30 метров. Леонардо Ордоньес является одним из 20 артистов в мире, выполняющих этот трюк!

Леонардо Ордоньес является одним из 20 артистов в мире, выполняющих этот трюк Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Закончился предпоказ «Шаром смелости». Это большой металлический шар, в котором одновременно ездят несколько мотокаскадеров. Гостям предложили зайти внутрь шара во время выступления. Два мотогонщика кружились вокруг шестерых зрителей. Люди, побывавшие внутри шара, получили непередаваемые ощущения и мощный заряд энергии.

Гостям предложили зайти внутрь шара во время выступления Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Пока зрители вырабатывали адреналин, руководитель цирка поделился своей мечтой.

«Хотим побить рекорд Гиннеса и запустить в шар 15 мотокаскадеров. Сам шар сделать семь с половиной метров в диаметре и побить рекорд, так как мы, русские, родоначальники этого жанра».