На празднике чествовали сотрудников РКЦ «Прогресс», проживших в браке больше 50 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семейного счастья – 8 июля самарцы отметили День семьи, любви и верности. В парке Гагарина на празднике под девизом «Семья – моя Вселенная», организованном медиагруппой «Комсомольская правда», сотни жителей города приняли участие в конкурсах, розыгрышах призов и концерте. Генеральный партнер мероприятия РКЦ «Прогресс» приготовил для гостей много сюрпризов. Как веселились от мала до велика на одном из самых красочных, вкусных и интересных городских событий космического масштаба, расскажем в нашем репортаже.

На орбите семейного долголетия

В путешествие по «вселенной» отправились десятки семей города. Детвора заполонила интерактивные площадки и фотозоны. Ведущая праздника Анна Косых поприветствовала многочисленных гостей, пообещав много призов и зажигательных активностей.

На сцену вышла руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ирина Гриднева, которая от лица администрации города и главы Самары Ивана Носкова поздравила самарцев с Днем семьи, любви и верности.

Ирина Гриднева поблагодарила «Комсомольскую правду» и партнеров медиахолдинга за организацию теплого семейного мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Последние годы этому празднику придается все большее значение, - отметила Ирина Гриднева. - И это очень важно соблюдать семейные традиции, сохранять семейные ценности, беречь и уважать друг друга. Важно сохранять в браке взаимопонимание и доверие, что демонстрируют присутствующие здесь супруги, прожившие вместе более 50 лет». Она поблагодарила «Комсомольскую правду» и партнеров медиахолдинга за организацию теплого семейного мероприятия.

На сцене чествовали юбиляров семейной жизни, которые делились секретами супружеского долголетия и показывали молодежи достойный пример трогательных взаимоотношений. Так, Николай и Галина Бачурихины прожили в браке 45 лет, вырастили сына и радуются внучке. На протяжении многих лет они каждый год отмечают день знакомства и годовщину свадьбы. Брачный рекорд установили также Игорь и Татьяна Железняковы, которые идут по жизни вместе уже 48 лет.

На сцене чествовали жителей города — юбиляров семейной жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Космическое приключение

Гости праздника участвовали в конкурсах и мастер-классах на площадках партнеров. Так, РКЦ «Прогресс» дарил всем желающим брелоки в виде ракет, которые печатали тут же на 3Д-принтере и разукрашивали их во все цвета радуги. Дети собирали космические пазлы и отгадывали тематическую викторину.

На площадке РКЦ «Прогресс» дети собирали космические пазлы и отгадывали тематическую викторину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор самарского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Шакурова подчеркнула, что «космическая» история РКЦ «Прогресс» украсила праздник и привнесла в него атмосферу открытий и побед.

«Мне очень приятно отметить, что это уже не первый проект, который мы реализовали совместно с РКЦ «Прогресс». Все они нацелены на то, чтобы ознакомить самарских жителей, особенно молодёжь, с деятельностью крупнейшего ракетно-космического предприятия, с его богатой историей и современными достижениями. Молодые, профессиональные кадры – это будущее РКЦ «Прогресс», а значит, будущее «космической» истории нашего города и страны».

На других площадках праздника тоже было многолюдно. Например, рядом со сценой расположилась ромашковая фотозона и полноценная игровая с огромными шашками, джангой и метанием колец от сети магазинов «Победа»: за участие в игре вручали листовки со скидками на мороженое и соки.

На площадке сети магазинов «Победа» разместилась игровая с шашками, джангой и метанием колец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самые смелые, ловкие и быстрые приняли участие в эстафете за призы от ветеринарного центра «Никольский»: животные – полноценные члены семей, которым нужна наша любовь и забота.

Дети приняли участие в эстафете за призы от ветеринарного центра «Никольский». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почувствовать себя в комфортной домашней обстановке можно было в фотозоне ЖК «Комфорт». Гости площадки отдыхали в уютных креслах рядом с напольным торшером. А дети в это время веселились с аниматорами, которые показывали шоу мыльных пузырей.

Почувствовать себя в комфортной домашней обстановке можно было в фотозоне ЖК «Комфорт». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представить себя в роли разных героев маленьким участникам помогли сотрудники студии праздника «Винни-Пух». С помощью аквагрима за считанные минуты они превращали своих гостей в львенка, бабочку или цветочек.

Аниматоры показали шоу мыльных пузырей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полезные пазлы

Вместе с энергетиками «Т Плюс» юные гости праздника собирали большие пазлы с полезными напоминаниями о том, что энергообъекты – это не игрушки и что места ремонтов теплосетей нужно обходить стороной. А еще дети разукрашивали картинки с изображением представителей разных народов, проживающих в Самарской области в рамках проекта «Теплые сказки». Ребята получали в подарок раскраски и значки с полезными советами по безопасности.

Вместе с энергетиками «Т Плюс» юные гости праздника собирали большие пазл. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подарки от робота

Самые футуристические снимки у гостей праздника получались на площадке филиала Московского колледжа технологий искусственного интеллекта «ЦифраТех». Участников мероприятия удивлял потрясающий робот со звуковыми и световыми эффектами.

Гостей фотозоны колледжа «ЦифраТех» удивлял робот со звуковыми и световыми эффектами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители образовательного центра рассказали, как детям и взрослым провести каникулы с пользой и начать разбираться в ИТ-инструментах. Гостям подарили пригласительные билеты и подарочные сертификаты на мастер-классы колледжа по веб-разработке и дижитал-дизайну.

Гипсовые смайлики

На одной из праздничных площадок можно было научиться создавать фигурки из гипса. Секретами работы с материалом поделились сотрудники комбината «Самарагипс». Дети заливали гипсовую смесь в формочки и получали забавные сувениры. Юные подмастерья создали своими руками гипсовых сов, смайлики, кирпичики и даже знаменитую «Дачу со слонами». Все поделки ребята забрали домой, чтобы разукрасить и подарить родным.

Ребята учились работать с гипсом на мастер-классе от сотрудников комбината «Самарагипс». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уроки на укулеле

Одной из самых популярных на празднике стала площадка студии музыкального творчества «Чайка», где музыканты проводили уроки игры на укулеле, кахонах и перкуссии. Преподаватель студии Алексей Дьяков показывал ребятам, как на укулеле играть одним пальцем, ведь она не такая капризная, как гитара. И правда, получалось легко, да и сам инструмент почти невесомый.

На площадке студии «Чайка» музыканты проводили уроки игры на укулеле, кахонах и перкуссии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что касается кахонов, то они похожи на большие музыкальные колонки, однако благодаря своим свойствам могут заменить ударные. Играть на них оказалось тоже несложно: просто отстукиваешь руками танцевальный ритм. Гости площадки получили в подарок от студии билет на пробный урок по вокалу, игре на музыкальных инструментах – укулеле, барабанах и фортепиано.

На празднике для самарцев выступил народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки», Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Через тернии к звездам

Одним из самых зрелищных стал конкурс по перетягиванию каната «Тяга к звездам» от сети пиццерий «Додо Пицца». На импровизированную арену вышли папы – самые сильные и смелые. В упорной борьбе победила команда «Вечный двигатель». Ее капитан – силач Сергей Носов – пришел на праздник с женой Ириной и дочкой Настей. Для своих близких он, как и члены его команды, благодаря сильной воле к победе выиграл большую пиццу.

Одним из самых зрелищных стал конкурс по перетягиванию каната «Тяга к звездам» от сети пиццерий «Додо Пицца». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Додо Пицца» подарила победителям конкурсов полезные и вкусные подарки.

Сывороточные реки, йогуртовые берега

Одной из главных точек притяжения на празднике стала дегустационная зона торговой марки «Пестравка».

- Мы очень рады встретиться с семьями, которые пришли на этот праздник, и угостить их нашими сезонными продуктами, - рассказал «Комсомолке» бренд-менеджер «Пестравки» Илья Ротов. - Фруктовые йогурты и сывороточные напитки «Фрешмикс» мы выпускаем уже несколько лет и уверены в их качестве. И именно летом они наиболее востребованы: йогурты в лёгкой и удобной упаковке подходят для полезного перекуса, например, на прогулке, а сывороточный напиток отлично утоляет жажду в жару.

Дегустация длилась весь праздник: всего самарцы попробовали более 150 литров натуральных молочных продуктов «Фрешмиксов» и питьевых фруктовых йогуртов.

А еще не было отбоя от желающих сфотографироваться в яркой фотозоне с симпатичной коровушкой, изображение которой украшает каждую упаковку продукции производителя.

Одной из главных точек притяжения на празднике стала дегустационная зона торговой марки «Пестравка». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для многих из нас корова – символ детства, заботы, семейного тепла. Наверное, поэтому в конкурсе «Придумай имя корове» оказалось так много участников. Прозвучали десятки версий, публика заливалась от смеха, а авторы самых креативных имен получили наборы сувенирной продукции от «Пестравки».

А викторина «Назови блюдо, где используется молоко» показала почти безграничные возможности разнообразить свой рацион полезными натуральными продуктами на завтрак, обед и ужин. Тут и йогурты, и творог, и молочные каши, и блины, и, конечно, мороженое: ешь и пей, укрепляй зубы и иммунитет!

Звездные семьи

Одним из самых трогательных моментов праздника стало чествование супругов – сотрудников РКЦ «Прогресс», которые прожили в браке больше 50 лет и сохранили любовь и уважение друг к другу. Хлебозавод №5 подарил образцовым парам вкусную выпечку.

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс», народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки», музыкальный коллектив студии «Чайка» и золотой голос Самарской губернии, мама семерых детей Гульнара Божина.

На праздничной сцене исполнила песню многодетная мама Гульнара Божина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Воспитание пяти сыновей и двух дочек Гульнара успешно совмещает с работой в трех музыкальных коллективах, в том числе народном хоре русской песни «Волжские зори» и казачьем ансамбле, где она не только солирует, но и руководит. Муж Александр поддерживает ее во всех начинаниях. Именно в понимании, доверии и любви, по ее мнению, и кроется секрет семейного счастья.

Кульминацией праздника стал розыгрыш главного приза от РКЦ «Прогресс» – путевки в легендарный оздоровительный лагерь «Орленок». Из более ста участников больше всего повезло Наталье Волошиной.

Наталья Волошина стала обладателем путевки в оздоровительный лагерь «Орленок». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Меня переполняют эмоции. Поучаствовала в лотерее и выиграла такой ценный подарок, – поделилась Наталья. Мама двоих детей, она пока не решила кто поедет в лагерь. Однако ее восьмилетний сын Володя готов уступить путевку своей старшей сестре Диане.

В завершении праздника все собравшиеся встали в огромный хоровод. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В завершении насыщенной программы все собравшиеся встали в огромный хоровод, символизируя живую цепь семьи, крепкую и готовую всегда помочь и поддержать.