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Общество10 июля 2026 15:04

Космические пазлы, гигантский робот и ракеты в 3Д: как отметили День семьи, любви и верности в Самарефото

В парке Гагарина сотни горожан стали участниками праздника с конкурсами, подарками и выступлениями коллективов
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
На празднике чествовали сотрудников РКЦ «Прогресс», проживших в браке больше 50 лет.

На празднике чествовали сотрудников РКЦ «Прогресс», проживших в браке больше 50 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семейного счастья – 8 июля самарцы отметили День семьи, любви и верности. В парке Гагарина на празднике под девизом «Семья – моя Вселенная», организованном медиагруппой «Комсомольская правда», сотни жителей города приняли участие в конкурсах, розыгрышах призов и концерте. Генеральный партнер мероприятия РКЦ «Прогресс» приготовил для гостей много сюрпризов. Как веселились от мала до велика на одном из самых красочных, вкусных и интересных городских событий космического масштаба, расскажем в нашем репортаже.

На орбите семейного долголетия

В путешествие по «вселенной» отправились десятки семей города. Детвора заполонила интерактивные площадки и фотозоны. Ведущая праздника Анна Косых поприветствовала многочисленных гостей, пообещав много призов и зажигательных активностей.

На сцену вышла руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ирина Гриднева, которая от лица администрации города и главы Самары Ивана Носкова поздравила самарцев с Днем семьи, любви и верности.

Ирина Гриднева поблагодарила «Комсомольскую правду» и партнеров медиахолдинга за организацию теплого семейного мероприятия.

Ирина Гриднева поблагодарила «Комсомольскую правду» и партнеров медиахолдинга за организацию теплого семейного мероприятия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Последние годы этому празднику придается все большее значение, - отметила Ирина Гриднева. - И это очень важно соблюдать семейные традиции, сохранять семейные ценности, беречь и уважать друг друга. Важно сохранять в браке взаимопонимание и доверие, что демонстрируют присутствующие здесь супруги, прожившие вместе более 50 лет». Она поблагодарила «Комсомольскую правду» и партнеров медиахолдинга за организацию теплого семейного мероприятия.

На сцене чествовали юбиляров семейной жизни, которые делились секретами супружеского долголетия и показывали молодежи достойный пример трогательных взаимоотношений. Так, Николай и Галина Бачурихины прожили в браке 45 лет, вырастили сына и радуются внучке. На протяжении многих лет они каждый год отмечают день знакомства и годовщину свадьбы. Брачный рекорд установили также Игорь и Татьяна Железняковы, которые идут по жизни вместе уже 48 лет.

На сцене чествовали жителей города — юбиляров семейной жизни.

На сцене чествовали жителей города — юбиляров семейной жизни.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Космическое приключение

Гости праздника участвовали в конкурсах и мастер-классах на площадках партнеров. Так, РКЦ «Прогресс» дарил всем желающим брелоки в виде ракет, которые печатали тут же на 3Д-принтере и разукрашивали их во все цвета радуги. Дети собирали космические пазлы и отгадывали тематическую викторину.

На площадке РКЦ «Прогресс» дети собирали космические пазлы и отгадывали тематическую викторину.

На площадке РКЦ «Прогресс» дети собирали космические пазлы и отгадывали тематическую викторину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор самарского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Шакурова подчеркнула, что «космическая» история РКЦ «Прогресс» украсила праздник и привнесла в него атмосферу открытий и побед.

«Мне очень приятно отметить, что это уже не первый проект, который мы реализовали совместно с РКЦ «Прогресс». Все они нацелены на то, чтобы ознакомить самарских жителей, особенно молодёжь, с деятельностью крупнейшего ракетно-космического предприятия, с его богатой историей и современными достижениями. Молодые, профессиональные кадры – это будущее РКЦ «Прогресс», а значит, будущее «космической» истории нашего города и страны».

На других площадках праздника тоже было многолюдно. Например, рядом со сценой расположилась ромашковая фотозона и полноценная игровая с огромными шашками, джангой и метанием колец от сети магазинов «Победа»: за участие в игре вручали листовки со скидками на мороженое и соки.

На площадке сети магазинов «Победа» разместилась игровая с шашками, джангой и метанием колец.

На площадке сети магазинов «Победа» разместилась игровая с шашками, джангой и метанием колец.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самые смелые, ловкие и быстрые приняли участие в эстафете за призы от ветеринарного центра «Никольский»: животные – полноценные члены семей, которым нужна наша любовь и забота.

Дети приняли участие в эстафете за призы от ветеринарного центра «Никольский».

Дети приняли участие в эстафете за призы от ветеринарного центра «Никольский».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почувствовать себя в комфортной домашней обстановке можно было в фотозоне ЖК «Комфорт». Гости площадки отдыхали в уютных креслах рядом с напольным торшером. А дети в это время веселились с аниматорами, которые показывали шоу мыльных пузырей.

Почувствовать себя в комфортной домашней обстановке можно было в фотозоне ЖК «Комфорт».

Почувствовать себя в комфортной домашней обстановке можно было в фотозоне ЖК «Комфорт».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представить себя в роли разных героев маленьким участникам помогли сотрудники студии праздника «Винни-Пух». С помощью аквагрима за считанные минуты они превращали своих гостей в львенка, бабочку или цветочек.

Аниматоры показали шоу мыльных пузырей.

Аниматоры показали шоу мыльных пузырей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полезные пазлы

Вместе с энергетиками «Т Плюс» юные гости праздника собирали большие пазлы с полезными напоминаниями о том, что энергообъекты – это не игрушки и что места ремонтов теплосетей нужно обходить стороной. А еще дети разукрашивали картинки с изображением представителей разных народов, проживающих в Самарской области в рамках проекта «Теплые сказки». Ребята получали в подарок раскраски и значки с полезными советами по безопасности.

Вместе с энергетиками «Т Плюс» юные гости праздника собирали большие пазл.

Вместе с энергетиками «Т Плюс» юные гости праздника собирали большие пазл.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подарки от робота

Самые футуристические снимки у гостей праздника получались на площадке филиала Московского колледжа технологий искусственного интеллекта «ЦифраТех». Участников мероприятия удивлял потрясающий робот со звуковыми и световыми эффектами.

Гостей фотозоны колледжа «ЦифраТех» удивлял робот со звуковыми и световыми эффектами.

Гостей фотозоны колледжа «ЦифраТех» удивлял робот со звуковыми и световыми эффектами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители образовательного центра рассказали, как детям и взрослым провести каникулы с пользой и начать разбираться в ИТ-инструментах. Гостям подарили пригласительные билеты и подарочные сертификаты на мастер-классы колледжа по веб-разработке и дижитал-дизайну.

Гипсовые смайлики

На одной из праздничных площадок можно было научиться создавать фигурки из гипса. Секретами работы с материалом поделились сотрудники комбината «Самарагипс». Дети заливали гипсовую смесь в формочки и получали забавные сувениры. Юные подмастерья создали своими руками гипсовых сов, смайлики, кирпичики и даже знаменитую «Дачу со слонами». Все поделки ребята забрали домой, чтобы разукрасить и подарить родным.

Ребята учились работать с гипсом на мастер-классе от сотрудников комбината «Самарагипс».

Ребята учились работать с гипсом на мастер-классе от сотрудников комбината «Самарагипс».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уроки на укулеле

Одной из самых популярных на празднике стала площадка студии музыкального творчества «Чайка», где музыканты проводили уроки игры на укулеле, кахонах и перкуссии. Преподаватель студии Алексей Дьяков показывал ребятам, как на укулеле играть одним пальцем, ведь она не такая капризная, как гитара. И правда, получалось легко, да и сам инструмент почти невесомый.

На площадке студии «Чайка» музыканты проводили уроки игры на укулеле, кахонах и перкуссии.

На площадке студии «Чайка» музыканты проводили уроки игры на укулеле, кахонах и перкуссии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что касается кахонов, то они похожи на большие музыкальные колонки, однако благодаря своим свойствам могут заменить ударные. Играть на них оказалось тоже несложно: просто отстукиваешь руками танцевальный ритм. Гости площадки получили в подарок от студии билет на пробный урок по вокалу, игре на музыкальных инструментах – укулеле, барабанах и фортепиано.

На празднике для самарцев выступил народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки»,

На празднике для самарцев выступил народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки»,

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Через тернии к звездам

Одним из самых зрелищных стал конкурс по перетягиванию каната «Тяга к звездам» от сети пиццерий «Додо Пицца». На импровизированную арену вышли папы – самые сильные и смелые. В упорной борьбе победила команда «Вечный двигатель». Ее капитан – силач Сергей Носов – пришел на праздник с женой Ириной и дочкой Настей. Для своих близких он, как и члены его команды, благодаря сильной воле к победе выиграл большую пиццу.

Одним из самых зрелищных стал конкурс по перетягиванию каната «Тяга к звездам» от сети пиццерий «Додо Пицца».

Одним из самых зрелищных стал конкурс по перетягиванию каната «Тяга к звездам» от сети пиццерий «Додо Пицца».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Додо Пицца» подарила победителям конкурсов полезные и вкусные подарки.

Сывороточные реки, йогуртовые берега

Одной из главных точек притяжения на празднике стала дегустационная зона торговой марки «Пестравка».

- Мы очень рады встретиться с семьями, которые пришли на этот праздник, и угостить их нашими сезонными продуктами, - рассказал «Комсомолке» бренд-менеджер «Пестравки» Илья Ротов. - Фруктовые йогурты и сывороточные напитки «Фрешмикс» мы выпускаем уже несколько лет и уверены в их качестве. И именно летом они наиболее востребованы: йогурты в лёгкой и удобной упаковке подходят для полезного перекуса, например, на прогулке, а сывороточный напиток отлично утоляет жажду в жару.

Дегустация длилась весь праздник: всего самарцы попробовали более 150 литров натуральных молочных продуктов «Фрешмиксов» и питьевых фруктовых йогуртов.

А еще не было отбоя от желающих сфотографироваться в яркой фотозоне с симпатичной коровушкой, изображение которой украшает каждую упаковку продукции производителя.

Одной из главных точек притяжения на празднике стала дегустационная зона торговой марки «Пестравка».

Одной из главных точек притяжения на празднике стала дегустационная зона торговой марки «Пестравка».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для многих из нас корова – символ детства, заботы, семейного тепла. Наверное, поэтому в конкурсе «Придумай имя корове» оказалось так много участников. Прозвучали десятки версий, публика заливалась от смеха, а авторы самых креативных имен получили наборы сувенирной продукции от «Пестравки».

А викторина «Назови блюдо, где используется молоко» показала почти безграничные возможности разнообразить свой рацион полезными натуральными продуктами на завтрак, обед и ужин. Тут и йогурты, и творог, и молочные каши, и блины, и, конечно, мороженое: ешь и пей, укрепляй зубы и иммунитет!

Звездные семьи

Одним из самых трогательных моментов праздника стало чествование супругов – сотрудников РКЦ «Прогресс», которые прожили в браке больше 50 лет и сохранили любовь и уважение друг к другу. Хлебозавод №5 подарил образцовым парам вкусную выпечку.

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс».

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс», народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки», музыкальный коллектив студии «Чайка» и золотой голос Самарской губернии, мама семерых детей Гульнара Божина.

На праздничной сцене исполнила песню многодетная мама Гульнара Божина.

На праздничной сцене исполнила песню многодетная мама Гульнара Божина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Воспитание пяти сыновей и двух дочек Гульнара успешно совмещает с работой в трех музыкальных коллективах, в том числе народном хоре русской песни «Волжские зори» и казачьем ансамбле, где она не только солирует, но и руководит. Муж Александр поддерживает ее во всех начинаниях. Именно в понимании, доверии и любви, по ее мнению, и кроется секрет семейного счастья.

Кульминацией праздника стал розыгрыш главного приза от РКЦ «Прогресс» – путевки в легендарный оздоровительный лагерь «Орленок». Из более ста участников больше всего повезло Наталье Волошиной.

Наталья Волошина стала обладателем путевки в оздоровительный лагерь «Орленок».

Наталья Волошина стала обладателем путевки в оздоровительный лагерь «Орленок».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Меня переполняют эмоции. Поучаствовала в лотерее и выиграла такой ценный подарок, – поделилась Наталья. Мама двоих детей, она пока не решила кто поедет в лагерь. Однако ее восьмилетний сын Володя готов уступить путевку своей старшей сестре Диане.

В завершении праздника все собравшиеся встали в огромный хоровод.

В завершении праздника все собравшиеся встали в огромный хоровод.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В завершении насыщенной программы все собравшиеся встали в огромный хоровод, символизируя живую цепь семьи, крепкую и готовую всегда помочь и поддержать.

Финальный аккорд мероприятия поставили музыканты студии «Чайка», исполнив песню «Сансара».

Финальный аккорд мероприятия поставили музыканты студии «Чайка», исполнив песню «Сансара».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП