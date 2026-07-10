«В нашей духоте горячий чай – сомнительный помощник»: врач из Самарской области рассказал, как выжить в жару

В жару рекомендуется пить больше воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда за окном пекло, а градусник сошел с ума, мы теряем не только воду, но и способность соображать. Почему в жару мысли путаются, а жажда – уже сигнал бедствия? Детский врач-педиатр Красноярской районной больницы Ербол Мергалиев дал ответ на этот вопрос «КП-Самара». Ежедневно он спасает от обезвоживания и перегрева самых маленьких, но его советы работают и для взрослых.

Как жара «тормозит» мозг

Замечали? В душный полдень даже простые задачи требуют нечеловеческих усилий, а мысли вязнут, как мухи в сиропе. Оказывается, это не лень и не каприз, а физиология. Так почему же наш мозг так плохо переносит жару?

«Мозг – самый энергозатратный орган, он потребляет до 20% всего кислорода и глюкозы, которые циркулируют в крови. А теперь представьте: в жару сосуды расширяются, кровь отливает от центра к периферии, к коже, чтобы охлаждать тело. Мозг начинает испытывать дефицит кислорода. Возникает гипоксия – легкое, но неприятное кислородное голодание. Отсюда заторможенность, рассеянность, трудности с концентрацией. Человек становится похож на компьютер с перегретым процессором: вроде работает, но скорость и производительность падают катастрофически», – объясняет Ербол Мергалиев.

По словам врача, при повышении температуры тела на 1 °C выше нормы скорость когнитивных реакций может замедляться на 10-15%. А если мы говорим о тепловом ударе, то мозг страдает уже всерьез: отекает, появляется спутанность сознания и даже галлюцинации. До удара явно доводить не стоит – банальный перегрев способен сделать нас глупее на целый день.

Что делать, чтобы вернуть ясность ума? Для этого специалист дает четкую инструкцию:

1. Охлаждаем голову, но без фанатизма. Ледяная тряпка на макушку – риск спазма сосудов. Лучше влажное прохладное полотенце на лоб и шею. Шея – главная «трасса» для крови к мозгу, ее охлаждение работает эффективно.

2. Пьем маленькими глотками. Мозгу нужен кислород, а он переносится кровью. Если кровь густеет от обезвоживания, думать становится еще тяжелее. Вода без газа, прохладная, но не ледяная – идеальный вариант.

3. Устраиваем «тихий час» для головы. Откладываем сложные переговоры, отчеты и умственную работу на раннее утро или вечер. В пик жары, с 12 до 17 часов, мозгу показан покой: легкое чтение, дневной сон или хотя бы просто полумрак.

4. Никакого алкоголя. Даже слабоалкогольные коктейли – это удар по сосудам и ускорение обезвоживания. После них «отключка» наступает быстрее, но это не отдых, а интоксикация.

5. Лучше следим за детьми. У них система терморегуляции еще незрелая, поэтому перегрев наступает молниеносно. Если ребенок капризничает, не соображает и отказывается от еды, то это уже симптомы. Не ждите, пока малыш попросит пить, предлагайте воду каждые 15-20 минут. И обязательно надо надевать головной убор из дышащей ткани.

Врач дал практические советы, как помочь себе в жару. Фото: Белла Абишева

Жажда – это уже SOS

Теперь о воде. Казалось бы, банально: хочешь пить – пей. Но по словам врача, жажда – это запоздалый сигнал.

«К моменту, когда мозг формирует ощущение «я хочу пить», организм уже потерял 1-2% жидкости от массы тела. Кровь сгущается, сердцу труднее её качать, концентрация солей и продуктов обмена растет. Жажда – это не предупреждение, а крик о помощи. У детей, кстати, жажда формируется еще позже, поэтому они могут заиграться и не заметить обезвоживания. Так что ждать, пока ребёнок или пожилой человек сам попросит воды, – преступление».

Сколько же тогда пить? В обычный день взрослому нужно примерно 30-35 мл воды на килограмм веса. В жару норма взлетает до 40-45 мл/кг. Женщина весом 60 кг должна выпивать не меньше 2,4-2,7 литра. А мужчина весом 80 кг – все 3,2-3,6 литра. Но это общая жидкость, включая супы, сочные фрукты. Чистой воды должно быть не менее половины объема.

Важный нюанс: пить сразу стакан залпом – ошибка. Так жидкость не успеет усвоиться, перегрузит почки и быстрее выведется. Рекомендуется пить воду глотками каждые 15-20 минут по 100-150 мл. Можно даже поставить бутылку на рабочий стол и пить почти на автомате регулярно.

«Для жары лучше всего подходит простая вода комнатной температуры или слегка охлажденная. Чай, компот без сахара, разбавленные соки, тоже можно, а вот газировка, сладкие лимонады, кофе ведрами – враги. Кофеин обладает мочегонным эффектом, а сахар создает осмотическую нагрузку, заставляя организм тратить воду на его усвоение».

О том, правда ли в жару надо пить горячий чай, врач отвечает:

«Это работает, но не как способ увлажнения. Горячий чай усиливает потоотделение, и когда пот испаряется, кожа охлаждается. Но если чай выпит, а влажность вокруг 80%, пот не испарится, и вы просто получите дополнительный внутренний нагрев. В нашей духоте горячий чай – сомнительный помощник. Лучше теплая вода или едва теплый зеленый чай без сахара».

Что касается детского «водного режима», педиатр утверждает:

«Малышам до года в жару нужно чаще давать грудь или смесь, но допаивать водой тоже можно по рекомендации врача. Детям постарше нужно предлагать отдельную красивую бутылочку с водой, которую они могут носить с собой. Воду можно слегка «оживить» долькой лимона или ягодой, чтобы пить было интереснее. И главное – сами показывайте пример. Если родители выбирают газировку, ребенок будет копировать».

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