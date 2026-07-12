Последствия атаки БПЛА оказались серьезными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. К сожалению, в результате нее есть погибший и пострадавшие. Ряд жилых домов и одно промпредприятие повреждены. Прокуратура контролирует права людей. В аэропорту задержаны рейсы. Рассказываем все, что известно про атаку БПЛА на Самарскую область 12 июля 2026 года.

Атака БПЛА на Самарскую область 12 июля 2026: что известно, подробности

В воскресенье, 12 июля 2026, в 04:00 в Самарской области объявили беспилотную опасность. Примерно пол девятого утра губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале МАХ, что регион подвергся атаке БПЛА.

По информации Минобороны России, в течение ночи с 21:00 до 9:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских территорий, среди которых есть и Самарская область.

Погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА на Самарскую область 12 июля 2026

При атаке БПЛА на Самарскую области 12 июля 2026 погиб один человек, а еще трое пострадали.

«Ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок», – рассказал Федорищев.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. В каком состоянии они находятся, неизвестно. Губернатор пообещал, что им будет оказана вся возможная помощь.

Последствия атаки БПЛА на Самарскую область 12 июля 2026

12 июля 2026 в результате атаки БПЛА на Самарскую область повреждены объекты как гражданской, так и промышленной инфраструктуры. Последствия оказались довольно серьезны.

Так, есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.

Прокуратура контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА на Сызрань. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия: тел. 8(846) 340-61-78.

В Самарской области действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения. Нельзя приближаться к обломкам, в случае их обнаружения нужно обратиться по экстренному номеру: 112.

Закрытие аэропорта Курумоч из-за атаки БПЛА на Самарскую область 12 июля 2026

Ближе к восьми утра 12 июля 2026 в самарском аэропорту Курумоч ограничили прием и выпуск воздушных судов из-за опасности атаки БПЛА. Делают это ради безопасности пассажиров. Все ограничения сняли в 09:30.

За это время в воздушной гавани задержали ряд рейсов. Так, пассажиры ждут вылета самолетов в Сургут, Геленджик, Анталью, Хургаду, Москву и Сочи. А на прилет задержаны рейсы из Уфы, Хургады, Москвы, Екатеринбурга, Антальи, Сочи и Геленджика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал