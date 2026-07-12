Самара, как город винтажа: показываем ретро-тренды на улицах города-курорта

В Самаре винтаж живет, дышит и ждет гостей на многих улицах. Фото: Святослава ИБРЯЕВА

Самара, которую все чаще называют «городом-курортом» благодаря пятикилометровой набережной и песчаным пляжам в центре, переживает новое рождение. И дело не только в волжском гедонизме, но и в моде на винтаж, которая захватила городские улочки, торговые пространства и даже общепит. Самара – город, в котором время остановилось, чтобы подарить жителям и туристам уникальный шанс прикоснуться к истории, где мода и архитектура переплетает прошлое и настоящее. Где искать винтажное настроение и какие локации для путешественника во времени есть – в материале «КП-Самара».

Ретро-почта

Обязательно стоит обратить внимание на культурные пространства, расположенные на улицах Молодогвардейской и Ленинградской. На Молодогвардейской, 144 есть креативная локация, посвященная ретро-почте. На первом этаже работает стилизованное отделение со старинным интерьерами, на втором – музей с историей почтовой связи. Третий этаж посвящен филателии. Здесь проходят выставки, например, «Семейные традиции» с детской посудой и павловопосадскими платками.

В Самаре можно найти ретро-почту. Фото: Святослава ИБРЯЕВА

Также не забываем об арт-объекте «Птичий квартал». Там находятся старые почтовые ящики. Они утратили свою первоначальную функцию, но зато стали своеобразными домиками для городских птиц.

Улицы старой Самары

В историческом центре областного центра каждый угол дома переносит в прошлом. Деревянные постройки с резными наличниками соседствуют здесь с особняками в стиле модерна и конструктивизма. Улицы Фрунзе, Чапаевская, Алексея Толстого позволяют увидеть уникальное деревянное зодчество, которое не имеет аналогов в мире. Это и есть главный «винтажный фон» города.

Парадные подъезды

За обычными дверями самарских парадных скрываются целые эпохи. Как отмечает историк и фотограф Инга Пеннер, настоящей жемчужиной является доходный дом купца Юрина на Куйбышева, 103. Там три лестницы хранят изысканную лепнину модерна, яркую советскую мозаику и даже хрупкие окна Фальконье.

За обычными дверями самарских парадных скрываются целые эпохи. Фото: Святослава ИБРЯЕВА

Еще одна знаковая точка - бывший Русский банк внешней торговли (дом № 90), где можно насладиться атмосферой старого Петербурга и сделать уникальные кадры на фоне подлинных исторических деталей. Эти места созданы для того, чтобы остановить мгновение и перенестись в прошлое.

Самарский стиль

Самара доказывает: отдых на волжских берегах может быть не только пляжным, но и интеллектуально-эстетическим. Город, щедро рассыпавший по своим улочкам сокровища купеческого зодчества и советского дизайна, сегодня предлагает туристам уникальный формат путешествия. Это охота за аутентичностью, где трофеями становятся редкая книга, винтажное платье или обед в историческом особняке.

Сочетание волжских закатов, ретро-интерьеров и гастрономических изысков создает ту самую «самарскую магию», о которой говорят приезжие. В Самаре винтаж живет, дышит и ждет гостей на многих улицах.

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