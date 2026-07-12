Уральский авангард в Самаре: новая выставка художников Нижнего Тагила объединила работы авторов разных поколений

В пятницу, 10 июля, в Самаре открылась выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила», объединившая авторов разных поколений. Она знакомит самарцев с художниками индустриального города, чье творчество продолжает традиции русского авангарда. Подробности – в фоторепортаже «КП-Самара».
Мероприятие началось в 19:00. Гости увидели работы нижнетагильских художников, вдохновленные индустриальными пейзажами. В экспозиции представлены произведения авторов разных поколений и различных художественных языков. По словам организаторов, «они рождены местом, где индустриальная культура неожиданно стала источником высокой художественной мысли. Они рождены свободой. Они рождены авангардом».
Экскурсию по выставке для гостей провела основатель и идейный вдохновитель проекта Нина Назарова. Она подробно рассказала о каждом авторе и представленных работах, погрузив посетителей в контекст уральской художественной школы.
Проект реализован при участии небольшого уютного пространства в центре Москвы, где представлено современное искусство художников Нижнего Тагила, продолжающих линию русского авангарда. Все работы отобраны тщательно и грамотно, они держат внимание, организуют пространство и способны со временем сохранить актуальность.
Посетители смогли познакомиться с творчеством члена Союза Художников Рефата Мамутова, который живет и работает в Нижнем Тагиле. Увидеть произведения графика Александра Сивкова, работающего в области станковой живописи, фотографии и инсталляции. Прочувствовать работы художника-прикладника Максима Нуштаева.
Также на выставке представлено творчество Александра Алиева, Николая Грачикова, Светланы Бакшаевой и других авторов. Всех художников объединяет общая «генетика»: принадлежность к месту, где свобода мысли превращает металл и индустриальные пространства в искусство.
Все представленные работы можно приобрести по желанию. Каждая из них способна стать украшением интерьера и радовать своего владельца долгие годы. Выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила» продолжит работу, вход свободный.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал