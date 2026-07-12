Уральский авангард в Самаре: новая выставка художников Нижнего Тагила объединила работы авторов разных поколений

Выставку могут посетить все желающие бесплатно. Фото: Ангелина ЮШКИНА

В пятницу, 10 июля, в Самаре открылась выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила», объединившая авторов разных поколений. Она знакомит самарцев с художниками индустриального города, чье творчество продолжает традиции русского авангарда. Подробности – в фоторепортаже «КП-Самара».

Они рождены свободой

Мероприятие началось в 19:00. Гости увидели работы нижнетагильских художников, вдохновленные индустриальными пейзажами. В экспозиции представлены произведения авторов разных поколений и различных художественных языков. По словам организаторов, «они рождены местом, где индустриальная культура неожиданно стала источником высокой художественной мысли. Они рождены свободой. Они рождены авангардом».

Гости увидели работы нижнетагильских художников. Фото: Ангелина ЮШКИНА

Экскурсию по выставке для гостей провела основатель и идейный вдохновитель проекта Нина Назарова. Она подробно рассказала о каждом авторе и представленных работах, погрузив посетителей в контекст уральской художественной школы.

Проект реализован при участии небольшого уютного пространства в центре Москвы, где представлено современное искусство художников Нижнего Тагила, продолжающих линию русского авангарда. Все работы отобраны тщательно и грамотно, они держат внимание, организуют пространство и способны со временем сохранить актуальность.

В экспозиции представлены произведения авторов разных поколений. Фото: Ангелина ЮШКИНА

Металл в искусство

Посетители смогли познакомиться с творчеством члена Союза Художников Рефата Мамутова, который живет и работает в Нижнем Тагиле. Увидеть произведения графика Александра Сивкова, работающего в области станковой живописи, фотографии и инсталляции. Прочувствовать работы художника-прикладника Максима Нуштаева.

Произведения держат внимание и организуют пространство. Фото: Ангелина ЮШКИНА

Также на выставке представлено творчество Александра Алиева, Николая Грачикова, Светланы Бакшаевой и других авторов. Всех художников объединяет общая «генетика»: принадлежность к месту, где свобода мысли превращает металл и индустриальные пространства в искусство.

Все представленные работы можно приобрести по желанию. Каждая из них способна стать украшением интерьера и радовать своего владельца долгие годы. Выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила» продолжит работу, вход свободный.

Все работы отобраны тщательно и грамотно. Фото: Ангелина ЮШКИНА

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