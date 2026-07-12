Поэтический язык в хип-хоп культуре: в библиотеке Самары объясняют, как правильно слушать рэп

Слушатели погрузились в культуру хип-хопа. Фото: Библиотека № 9/Ольга Щур

5 июля в 18:00 в самарской библиотеке № 9 СМИБС прошла встреча с поэтом и организатором поэтических чтений Валентином Воробьевым. Слушателям предлагалась яркая возможность на время углубиться в хип-хоп культуру, пройти «экскурсию» по временам становления поэтики рэп- и хип-хоп-текстов, начиная с «золотой» эры 90-х годов и так до наших дней. Во время мероприятия гостям рассказали, важно ли понимание текста в мире современной музыки и нужен ли символизм рэпу. Подробности – в материале «КП-Самара».

Атмосфера рейва и громких битов

Хип-хоп сейчас один из самых популярных музыкальных жанров, который сплотил миллионы людей по всему земному шару самых разных возрастов. И среди них находятся любопытные и неравнодушные, которые погружаются не только в само звучание, но и в историю возникновения, а также в поэтику – особенность текста, метафоры, скрытые замыслы автора, ритм и символику.

Стилизованная ритмичная музыка обычно сопровождается рэпом и рифмованной речью. Она развивалась как часть хип-хоп-культуры — субкультуры, определяемой четырьмя ключевыми стилистическими элементами: эмсиинг/исполнение рэпа, диджеинг/скретчинг с помощью виниловых проигрывателей, брейк-данс и рисование граффити. Хотя термин «хип-хоп» часто используется для обозначения исполнения рэпа, он более точно обозначает практику всей субкультуры.

Участники встречи обсудили, что представляет собой рэп-текст. Фото: Библиотека № 9/Ольга Щур

«Большой зал наполняется людьми, начинает играть ритмичный бит, и слушатели чувствуют, что они не могут не двигаться. Музыка настолько заряжает их, что им не нужны дополнительные объяснения, им не нужно понимать, откуда и для кого эта музыка. Она нужна только, чтобы человек испытал резкое желание двигаться» - начинает разговор Валентин.

Вместе с участниками встречи мы невольно проникаем в атмосферу рейва и громких битов, находясь в тихом и аккуратном помещении. И библиотека мягко и постепенно спускает всех на твердую землю, чтобы напомнить, ради чего все собрались тут в воскресный летний вечер.

«Что есть литература? Коммуникация между автором и читателем. В любом случае, не бывает подвешенной литературы в вакууме. Это всегда от автора к читателю, от автора к Богу, от автора к кому-то еще. Коммуникация никогда не бывает подвешенной в вакууме, она всегда к чему-то обращена».

Идеология рэп-текстов

Несмотря на каноничность построения литературных текстов, тексты рэп-исполнителей действительно очень специфичны. Рэп-текст по сути представляет собой обычное стихотворение, важным элементом которого является рифма. На этапе создания исполнитель старается предельно метафорично выразить свои мысли, чувства и идеи.

Каждый рэпер сам выбирает уже существующую или придумывает свою структуру рэп-текста, так как строгих правил нет. Однако большинство похоже на обычную авторскую песню, которая включает в себя несколько куплетов и припев после каждого куплета.

В ходе встречи прозвучали ответы на интересующие вопросы. Фото: Библиотека № 9/Ольга Щур

А вот идеология рэп-текстов заметно отличается от других жанров. В основном это реакция исполнителей на социально важные темы: дружба, отношения, семья, справедливость и т.д.. Рэп может быть как средством самовыражения, так и призывом к чему-либо. И это сопровождается особенной манерой читки в зависимости от того, что пытается донести исполнитель своей аудитории. Проще говоря, у каждого рэпера свой «флоу».

«Людям хочется узнавать в лирических героях произведений самих себя. За счет этого тексты про гангстеров популярны были у гангстеров. Тексты про несчастную любовь популярны у тех, кто страдает разбитым сердцем. Это относится и к стихам, и к рэпу - везде. Поэтому узнаваемость персонажей - главное для текстов, претендующих на народное признание», - говорит Валентин Воробьев.

Разные интерпретации

История возникновения российского хип-хопа тоже интересна. Рэп в России появился еще в конце 1980-х, но это было похоже на эксперимент, нежели музыкальное направление, которое только со временем стали принимать. А сейчас он стремительно набирает обороты и становится одним из самых слушабельных в мире русской музыки.

Так важно ли понимание поэтики в рэп-текстах? У каждого слушателя свое мнение на этот счет. Кто-то просто наслаждается самим звучанием, не вникая в смысл, а кому-то, наоборот, важен текст для личного восприятия, чтобы просто найти отдушину в его потоке рифмы и метафор. И оба варианта абсолютно нормальны.

«Людям, погруженным в культуру хип-хопа, совершенно не обязательно иметь дело с современной или классической поэзией. Хип-хоп культура предполагает, что ее продукт должен работать с потребителем независимо от наличия или отсутствия у него знаний, опыта или чего-то еще, связанного с поэзией», - заключил организатор поэтических чтений.

Хип-хоп многогранен. Тексты и рифмы уникальны для каждого человека по-своему. Даже те, кто, казалось бы, не имеет ничего общего с замыслом рэперов, все равно интерпретируют его так, как откликается их душа. А может и ничего не отзывается, но все равно нравится звучание и бит. Музыка - она для всех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал