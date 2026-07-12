Показывать свой взгляд, ловить мгновения и раскрывать настоящее: самарские фотографы рассказали, что для них значит эта профессия

Фотографы поделились своими любимыми снимками. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в России отмечается день фотографа. Поиск нужного ракурса, миллионы неудачных дублей и в конце всей этой тяжелой работы – долгожданный результат. Снимок, которым зритель может насладиться: узнать что-то новое, закрепить старое и рассказать об этом своему знакомому. Благодаря фотографам люди могут вдохновиться, получить эстетическое удовольствие, испытать разные чувства, а также узнать историю человека на кадре, либо его автора. Мы спросили у профессионалов своего дела: «Что для вас значит быть фотографом?». Ответы и их любимые снимки – в материале «КП-Самара».

«Быть фотографом для меня – это заниматься любимой работой. Это постоянное движение, новый опыт, способ показать свой взгляд на мир, донести до смотрящего через экран эмоции и чувства. Быть фотографом – значит брать на себя роль портала, благодаря которому каждый может быть вне времени и места. Я не могу выбрать одну любимую фотографию, которую я сняла во время работы. Есть то, что я люблю фотографировать – это моя семья и главная модель – лабрадор Тимбер», – рассказала Александра Белова.

Лабрадор Тимбер любит позировать. Фото: личный архив Александры Беловой

«Что для меня быть фотографом? Это ловить мгновения, в которых живет настоящая жизнь. Это не просто нажать на кнопку – это почувствовать, когда секунда становится историей. Быть фотографом – значит видеть то, что другие пропускают: дрожь света на лице, едва заметную улыбку, ту самую искру в глазах, которая делает человека неповторимым. Это умение раскрыть человека перед камерой так, чтобы снимок дышал искренностью. И самое ценное – знать, что твоя фотография может заставить кого-то улыбнуться, поверить в свою красоту и вспомнить что-то важное о себе», – говорит Леонид Панцырев.

По словам фотографа, главное - ловить мгновения. Фото: личный архив Леонида Панцырева

«Я преимущественно снимаю мероприятия, и мое основное направление – репортажная фотография. Поэтому для меня быть фотографом – значит разделять с людьми их эмоции, сохранять важные моменты и рассказывать истории через кадры. Мне важно, чтобы, просматривая мои фотографии, люди могли снова ощутить те же чувства, что испытывали в момент съемки, вновь окунуться в атмосферу прошедшего события и увидеть себя настоящими: искренними и живыми», – поделилась Юлия Кривая.

«Для менять быть фотографом – это думать, замечать необычное, искать общий язык с пространством и людьми», – отметила фотокорреспондент «КП-Самара» Светлана Маковеева.

Фотокорреспондент «КП-Самара» любит замечать необычное. Фото: личный архив Светланы Маковеевой

«В моем случае фотография – это способ коммуникации с миром и обществом. Когда я могу показать свой взгляд на обыденные вещи и как на самом деле они прекрасны. Для меня быть фотографом – это не просто сделать картинку, а запечатлеть момент, который никогда не произойдет, ты буквально замораживаешь настоящее. Быть фотографом – это преодолевать трудности, находить себя и смысл в каждом моменте. Быть фотографом – это не вынимать камеру из рук почти никогда, потому что ты любишь свое дело», – сказала Алина Кавтаськина.

Для кого-то фотография – это способ коммуникации с миром и обществом. Фото: личный архив Алины Кавтаськиной

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