Первый заместитель генерального директора – главный инженер РКЦ «Прогресс» Леонид Михайленко отметил, что на заводе уделяют особое внимание поддержке семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Объединить поколения

День семьи, любви и верности в парке имени Гагарина собрал самарцев всех возрастов: мам с колясками, школьников, пожилые пары и молодоженов. И это неудивительно, ведь генеральный партнер праздника, РКЦ «Прогресс», превратил площадку в настоящее космическое путешествие.

Дети сразу облюбовали локацию предприятия: ведь здесь так много интересного! На глазах у изумленных ребят 3D-принтер «печатал» фигурки ракет - каждый уносил брелок как талисман на удачу. Кто любит задачи посложнее, собирал космические пазлы с планетами и животными в невесомости или раскрашивал вселенские тайны. Родители не отставали: рисовали вместе с детьми и выигрывали сувениры. В программе были также конкурсы на ловкость - например, уборка символического космического мусора. Участники получили памятные призы.

Юные самарцы с удовольствием собирали космические пазлы с планетами и животными в невесомости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники предприятия удивили горожан не только конкурсами, но и пением. Работники завода вышли на сцену и хором исполнили три композиции. Гости праздника подпевали сотрудникам. В конце выступления хор завода сорвал овации.

Хор сотрудников предприятия сорвал овации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Любовь длиной в полвека

Но самым трогательным моментом программы стало чествование ветеранов РКЦ «Прогресс» - пар, проживших в браке полвека и более. Глядя на них, понимаешь, что настоящая любовь не боится времени. Супругов-юбиляров поздравили и вручили им памятные призы.

История ветеранов предприятия Юрия Васильевича и Надежды Васильевны Посылкиных напоминает сценарий фильма о любви. Супруги познакомились еще в школе, сидели за одной партой. Дружба с годами переросла в настоящие чувства, а потом в крепкую семью. Однако стали парой Юрий и Надежда именно во время работы на заводе «Прогресс», куда их распределили после окончания вуза.

Супруги с гордостью отмечают, что их общий трудовой стаж на предприятии составляет 95 лет. Сейчас их дело продолжают дочь и внуки, которые тоже работают на заводе.

«На протяжении всех этих лет, которые мы проработали на «Прогрессе», мы постоянно видели заботу нашего предприятия и нашей профсоюзной организации, - отметила Надежда Посылкина. - Особенно приятно, что нас ценят и сегодня так трепетно поздравили».

Александр Петрович и Любовь Николаевна Лукашовы живут вместе 50 лет. Общий трудовой стаж четы на предприятии составляет 63 года, у них трое детей и четверо внуков. Александр и Любовь учились в одном классе целых две четверти. Судьба развела их, а потом свела вновь во время учебы в Куйбышевском политехническом институте. В 1975 году они поженились, а в прошлом году отметили золотую свадьбу.

На заводе Любовь Николаевна почти 30 лет была председателем комиссии профсоюза по работе среди женщин и детей, Александр Петрович трудился водителем.

«Сегодняшнее награждение стало для нас очень важным событием, - говорит Любовь Николаевна. - Нам очень приятно, что предприятие о нас помнит».

Супругов, проживших в браке более 50 лет, поздравили и вручили им памятные призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья космического масштаба

«Наше предприятие - как одна большая семья, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер РКЦ «Прогресс» Леонид Михайленко. – Мы не только даем работу, но и создаем условия для семей и воспитания подрастающего поколения. Сегодня мы рады поздравить пары, которые прожили вместе столь долгий срок и прошли такой длительный трудовой путь на предприятии. Это достойно уважения и гордости. Завод помнит о них, гордится и поддерживает».

Сейчас на заводе трудится более 15 тысяч человек. Как отметил Леонид Михайленко, на предприятии действует одна из лучших социальных программ в отрасли: помощь молодым родителям, поддержка первоклассников, оплачиваемые дни для многодетных, а со следующего года - субсидирование ипотеки.

«Прочная семья - это основа всего, в том числе залог стабильной работы такого промышленного гиганта, как наш «Прогресс», - отметила начальник бюро по развитию культуры АО «РКЦ «Прогресс» Ольга Кравченко. - Мы в своей работе по культурному развитию стараемся способствовать укреплению наших «космических» семей, создавать разнообразные возможности для интересного и разнообразного семейного досуга. День семьи, любви и верности 8 июля имеет в своей основе глубокие культурные и духовные корни, поэтому мы с радостью приняли предложение организовать вместе с «Комсомольской правдой» этот замечательный праздник!»

Отдельная гордость предприятия - обновленный детский лагерь «Орленок», структурное подразделение завода. Он расположен в сосновом лесу поселка Прибрежный. Каждая смена - это спорт, песни под гитару, походы, дискотеки и космические знания. Территория под охраной, пятиразовое питание, круглосуточный медпункт - все для того, чтобы родители были спокойны.

Во время праздника на площадке предприятия разыграли сертификат на смену в «Орленке». В розыгрыше принимали участие более 100 человек. Счастливой обладательницей стала мама двоих детей Наталья Волошина.

Мама двоих детей Наталья Волошина выиграла сертификат на поездку в лагерь «Орленок» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одним словом: праздник удался на славу! Он подарил самарцам и яркие эмоции, и чувство гордости за людей, которые строят не только ракеты, но и крепкие семьи.